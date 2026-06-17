Mihai Bendeac, atac la Gigi Becali: „Când îți construiești o biserică, intri acolo ca la mă-ta pe tarla și spui că «Sagrada Familia» e un c…t”

Actorul Mihai Bendeac, vizibil iritat de declaraţiile lui Gigi Becali după sfinţirea bisericii ridicate de el în Pipera, îl atacă dur pe patronul de la FCSB.

Sfințirea bisericii construite de Gigi Becali în Pipera, proiect estimat de omul de afaceri la peste 20 de milioane de euro, a fost urmată de numeroase reacţii în mediul online. Cei mai mulţi au apreciat gestul lui de credinţă, însă au fost şi destui care l-au criticat, printre cei din urmă numărându-se şi Mihai Bendeac.

Într-un material video postat miercuri, 17 iunie, pe Facebook, acesta îl atacă dur nu doar pentru construirea bisercii nu ca gest de credinţă, ci ca „proiect” personal, ci şi pentru comparaţia făcută de patronul FCSB între biserica sa din Pipera şi celebra Catedrală „Sagrada Familia”.

„Apropo de celebra replică din «Băieți de oraș», una e să gândești, alta e să te gândești, mi-a mai venit una de actualitate. Una e să construiești o biserică, alta e să-ți construiești o biserică. Pentru că atunci când construiești o biserică, se presupune că intri acolo ca în Casa Domnului. Dar când îți construiești o biserică, intri acolo ca la mă-ta pe tarla și spui că «Sagrada Familia» e un c…t”, spune actorul în materialul video.

De la registrul serios în care şi-a început mesajul Mihai Bendeac trece la cel comic şi îl imită pe Gigi Becali:

„Mi-am făcut biserică. E frumoasă biserică,tată. Bă, vrei să-ți spun ceva? Dacă vine Dumnezeu la biserică în Pipera, se descalţă la intrare!. E frumos, tată!”.

Reacția actorului vine pe fondul declarațiilor făcute de Gigi Becali la slujba de sfințire, unde acesta a vorbit despre credință, rețele sociale și diferențele dintre oameni în funcție de comportament.

„Se vor separa apele, oile de capre, adică ăia care fac nebunii pe TikTok şi Facebook se duc în stânga, ceilalţi vor fi încălziţi spre dreapta şi vor primi harul. Se vor separa şi vor fi salvaţi, iar ăia din stânga cu dracii în iad, care eşti cu TikTok-ul. Crezi că ăla cu TikTok şi Facebook vreodată ajunge la Hristos? Niciodată, nu are cum”, spunea duminică Gigi Becali.

Ceea ce a stârnit însă revolta lui Mihai Bendeac a fost referirea la celebra Catedrală „Sagrada Familia”.

„Aici vine cine vrea. La baza FCSB se face Liturghia zilnic şi se pomenesc. Eu de aia am zis că vreau jucători ortodocşi, ca să fie pomeniţi. La biserică nu eşti obligat la Hristos, ci doar dacă vrei sa mergi. O să vedeţi, că nu ştiu dacă eu mai prind. Acum e la 20%, că e pietricică cu pietricică, mozaic cu mozaic. Va fi cea mai frumoasă din lume. Ce, se compară cu Sagrada Familia? Aia ce… nişte pietre. Gaudi a băgat nişte pietre, cutare, ce să… pietre, mă? Uite aici pe Maica Domnului cu Hristos. Asta va fi cea mai frumoasă din lume, că mai mari vor fi. Aici va fi cerul pe pământ. Investiţia cu totul sare de 20 de milioane, cu tot cu teren”, a spus Gigi Becali.