 A murit Miss Austria. Frumoasa de 22 de ani suferea de un defect congenital | adevarul.ro
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A murit Miss Austria. Frumoasa de 22 de ani suferea de un defect congenital

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Deținătoarea en-titre a titlului de Miss Austria, Lucia Sisic, a murit la vârsta de 22 de ani. Ea a fost încoronată Miss Austria în 2024 și deține în continuare titlul.

Lucia Sisic
Lucia Sisic avea 22 de ani Foto: X/Dr. Lynn Fynn

Mission Austria, care organizează concursurile de frumusețe Miss Austria și Mister Austria, a anunțat vestea luni, într-un mesaj omagial pe pagina sa de Facebook.

„Cu mare șoc și profundă tristețe am aflat de trecerea în neființă a Luciei Sisic, Miss Austria 2024”, se arată în anunț.

Potrivit BBC, nu a fost încă confirmată nicio cauză a decesului, deși a avut o boală cardiacă.

Sisic a fost încoronată Miss Austria în 2024 și a rămas deținătoarea titlului, deoarece nu a mai avut loc încă niciun concurs ulterior.

 „Ne vom aminti de Lucia ca de o tânără minunată. Gândurile și condoleanțe sincere se îndreaptă către familia, prietenii și toți cei apropiați ei în aceste momente dificile”, se mai arată în postare.

Ca figură publică, Sisic a vorbit deschis despre starea sa de sănătate. În 2024, a distribuit o postare pe Instagram în care le-a mulțumit echipei medicale pediatrice care a avut grijă de ea în tinerețe.

De asemenea, a vorbit despre cum sănătatea ei i-a influențat copilăria.

„Copilăria mea a fost pur și simplu diferită”

„Săptămânile sportive se desfășurau fără mine. Copilăria mea a fost pur și simplu diferită, dar m-a făcut și puternică”, a spus ea

De asemenea, o organizație caritabilă din Austria care sprijină copiii cu afecțiuni cardiace, i-a adus un omagiu lui Sisic.

Într-o postare pe Facebook, organizația a declarat că este „profund îndurerată de moartea prematură” a lui Sisic, adăugând că „la doar 22 de ani, ne-a părăsit mult prea devreme”.

„Lucia însăși a fost un copil adevărat în suflet. O tânără care știa ce înseamnă să crești cu un defect cardiac congenital, să înduri operațiile și totuși să-și urmeze propriul drum cu curaj și bucurie. Ne vom aminti de ea ca de o tânără femeie caldă, veselă și impresionantă și ca de un copil adult care a vrut să ofere curaj celor afectați”, se arată în postare, potrivit sursei citate.

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