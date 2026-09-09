O româncă, fostă vedetă Playboy, a murit la 46 de ani în Elveția. Își făcuse planuri să devină mamă

O româncă, fostă vedetă Playboy, a murit la doar 46 de ani, în Elveția, unde se mutase în ultimii ani împreună cu soțul său. Luciana Păunescu, cunoscută ulterior sub numele de Luciana Monteleone, a fost înmormântată pe 29 august, la Lugano, în cantonul Ticino.

Daniele Monteleone și Luciana. Foto: Facebook/Luciana Monteleone

Luciana a devenit cunoscută publicului din România după ce a apărut în ediția cu numărul 96 a revistei Playboy, în 2007. La acea vreme, era prezentată drept „Miss Internet România 2007”.

Ulterior, s-a mutat în Italia, unde s-a căsătorit cu Daniele Monteleone. Cei doi au avut o nuntă neobișnuită, în 2012, la Belgrad, în cadrul unui festival dedicat noilor tehnologii și conceptului de open data. Ceremonia, inspirată de ritualurile religiei kopimiste, a fost transmisă online, notează Click!.

Luciana s-a implicat și în afaceri. În 2013, numele ei apărea în presa economică în legătură cu Airline Management Solutions, compania care preluase activitatea comercială a Blue Air. Luciana deținea o participație de 17% în companie.

„Era o tipă foarte energică”

Luciana era prietenă cu Sandra Romain, iar Paul Popescu, fostul soț și manager al acesteia, a cunoscut-o încă din 2002.

„Era o bună prietenă de-a noastră, de pe vremea când eram căsătorit cu Sandra. Am cunoscut-o în 2002. (...) Când a apărut în Playboy, a apărut sub numele de Luciana Păunescu”, a declarat Paul Popescu pentru Cancan.

Acesta a descris-o pe Luciana drept o femeie energică, ambițioasă și dornică să își construiască o viață dincolo de imaginea de model.

„Foarte open-minded. Era o tipă foarte energică, era implicată în multe chestii și voia să își depășească condiția, nu doar să fie o tipă frumoasă”, a povestit acesta.

În ultimii ani, Luciana și soțul ei locuiau în Elveția, la o pensiune. Potrivit lui Paul Popescu, apropiații îi spuneau că era încrezătoare și că își dorea să devină mamă. Cu aproximativ o lună înainte de moarte, aceasta își făcuse analize medicale și, potrivit informațiilor primite de la prieteni, părea să fie bine.

Luciana ar fi murit în urma unui infarct

Potrivit informațiilor transmise lui Paul Popescu de prietenii comuni din Elveția, Luciana a suferit un infarct. Echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut să îi salveze viața.

„De infarct. De la prietenii noștri de acolo, din Elveția, asta am înțeles. Când a venit salvarea, nu au mai putut să îi facă nimic. Era cu soțul”, a declarat acesta.

Moartea Lucianei a fost confirmată și printr-un necrolog publicat în Elveția, unde apare sub numele de Luciana Monteleone.

A fost înmormântată pe 29 august, la Lugano. Părinții și frații săi se află în Timișoara.

Luciana s-a stins din viață la 46 de ani, în timp ce, potrivit apropiaților, își făcea planuri pentru viitor și își dorea să devină mamă.