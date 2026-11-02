Emisiunea care revine la PRO TV după 14 ani. Ce pregătește postul pentru primăvara lui 2027

PRO TV a anunțat grila de programe pentru primăvara lui 2027. Printre noutăți se numără revenirea emisiunii „Dansez pentru tine”, unul dintre cele mai cunoscute formate de divertisment ale postului, lansat în urmă cu 20 de ani.

Beatrice Rancea și Mihai Petre la Dansez pentru Tine Foto: PRO TV

Pagina de Media adaugă că postul mai anunţă continuarea serialului Băieţi Buni: Pe Viaţă, dar şi mai multe producţii care ar urma să ajungă pe ecran în primăvara lui 2027.

Printre acestea se numără Most Wanted, un format internaţional de succes, şi serialul Tati Time, care extinde universul filmelor Tati Part-Time şi Tati Full-Time.

Grila va include şi o adaptare românească a formatului Kitchen Nightmares, sub titlul Pe muchie de cuţit, precum şi un sezon special MasterChef Celebrity.

În zona producţiilor consacrate, Pro TV anunţă un nou sezon Românii au talent, în care Nadia Comăneci va face parte din juriu. Revin, de asemenea, Săriţi de pe Fix şi serialul Las Fierbinţi.

„Pro TV are o legătură extraordinară cu publicul din România, iar ambiţia noastră este să o consolidăm şi mai mult. În această grilă reunim divertismentul pe care oamenii îl îndrăgesc, poveşti care captivează şi surprind, precum şi idei noi care ne duc mai departe.

Ne dorim să creăm televiziune relevantă, care aduce oamenii împreună şi le oferă telespectatorilor motive să aleagă PRO TV”, spune Christian Anting, noul CEO al Pro TV.