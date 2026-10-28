Gina Pistol a făcut o mărturisire neașteptată: „Nu aș fi mers la MasterChef”. Emisiunea la care ar fi concurat: „Nu scăpa Smiley prea ușor de mine”

Deși este una dintre figurile emblematice ale emisiunii „MasterChef”, Gina Pistol spune că, dacă ar fi fost în postura de concurent, nu ar fi ales show-ul culinar, ci una dintre competițiile de divertisment de la Pro TV, potrivit Click!

Gina Pistol și Smiley Foto: FB Gina Pistol

Prezentatoarea a mărturisit pentru sursa citată că „Vocea României” și „Românii au talent” se numără printre emisiunile sale preferate și că, dacă nu ar fi urmat o carieră în televiziune, și-ar fi încercat norocul pe scena unuia dintre aceste formate.

„Clar eu m-aș fi dus la «Românii au talent» sau la «Vocea României». Nu aș fi mers la MasterChef. M-aș fi dus sincer să concurez și dacă nu aș fi avut voce acolo!”, a declarat Gina Pistol.

Soția lui Smiley spune că alegerea sa ar fi fost fără ezitare competiția muzicală în care artistul este antrenor.

„«Vocea României» și «Românii au talent» sunt două emisiuni din lista mea de emisiuni preferate și cu siguranță m-aș fi dus la «Vocea României»! Așa că nu scăpa Smiley prea ușor de mine! Îl luam prin învăluire!”, a mărturisit vedeta.

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