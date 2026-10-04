PRO TV are o nouă campanie care se numește „Respect” și este dedicată Zilei Mondiale a Educației, marcată în fiecare an pe 5 octombrie. Campania vine la câteva zile după gravul derapaj al Antenei 1.

Foto: Facebook PRO TV

„De Ziua Mondială a Educației, mulțumim celor care aleg să fie un exemplu!”, se arată în mesajul PRO TV distribuit pe Facebook, promovat de vedetele postului.

„Un cuvânt, o valoare, o lecție - vine din ceea ce spunem. Un cuvânt, o valoare, o lecție - se vede în ceea ce facem. Un cuvânt, o valoare, o lecție - arată cine suntem. Un cuvânt, o valoare, o lecție - respectul începe cu exemplul pe care-l dăm. Respect. De Ziua Mondială a Educației mulțumim celor care aleg să fie un exemplu. Respect!”, este mesajul transmit de jurnaliștii PRO TV.

Ziua de 5 octombrie este recunoscută ca zi liberă nelucrătoare pentru sistemul de învăţământ, conform Contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educaţiei este marcată din anul 1994. Aceasta a fost desemnată de UNESCO şi marchează semnarea, în 1966, a Recomandării UNESCO/Organizaţia Internaţională a Muncii privind statutul profesorilor.

Această recomandare, alături de cea privind învăţământul superior din 1997, constituie principalul cadru de referinţă pentru abordarea drepturilor şi responsabilităţilor cadrelor didactice la scară globală.

În România, Ziua mondială a Educaţiei este marcată distinct de Ziua învăţătorului (5 iunie) începând cu anul 2013.

Campanie centrată pe „Respect” la câteva zile după derapajul Antenei 1

PRO TV a ales desfășurarea campaniei „Respect” la puține zile după derapajul Antena 1, concurentul său principal.

În urmă cu trei zile, la petrecerea anuală a Antenei 1, organizată joi, 1 octombrie, pe ecranele evenimentului a apărut un mesaj vulgar la adresa principalului rival, Pro TV.

Pe unul dintre ecranele amplasate la petrecere a fost afișată fotografia directorului general al Antena Group, Sorin Alexandrescu, însoțită de mesajul vulgar: „ProTV să ne belească p*****”. Textul a fost complet necenzurat. Incidentul vine într-o perioadă în care competiția dintre cele două mari televiziuni comerciale este extrem de intensă.