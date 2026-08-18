 Nadia Comăneci, omagiată cu un ceas unicat la 50 de ani de la triumful de la Montreal | adevarul.ro
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Nadia Comăneci, omagiată cu un ceas unicat la 50 de ani de la triumful de la Montreal

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Alin Constantin Mureșan, un creator de ceasuri mecanice independente din Târgu Mureș, i-a pregătit Nadiei Comăneci un obiect cu totul special.

Ceasul creat de Alin Constantin Mureșan Foto/Facebook
Ceasul creat de Alin Constantin Mureșan Foto/Facebook

Acesta a realizat un ceas personalizat dedicat performanței istorice reușite de marea gimnastă română la Jocurile Olimpice de la Montreal, pe 18 iulie 1976, când a primit prima notă de 10 din istoria gimnasticii.

Şi dacă tot veni vorba despre ceasul custom, trebuie să spun că toate cele realizate până acum au fost interesante şi cu particularităţi aparte pentru fiecare dintre cei care le poartă pe mână, însă aş vrea să-l menţionez pe cel realizat pentru Nadia Comăneci. Ceasul creat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii olimpice a fost cel pe care i l-am înmânat Nadiei Comăneci la gala de la Oneşti. Ceasul are în cadranul secundarului tabela de la Montreal, în care apare numărul ei de concurs şi acel 1,00 pe care tabela de marcaj nu a putut să-l înscrie ca notă de 10!”, a declarat presei Alin Constantin Mureşan, conform agerpres.ro.

Artizanul a subliniat că acest ceas mecanic unic a fost creat pentru a onora acea realizare şi valorile pe care le reprezintă: excelenţa, perseverenţa şi inspiraţia atemporală. Confirmarea valorii artizanului independent de ceasuri mecanice din Târgu Mureş, Alin Constantin Mureşan, a venit prin selectarea sa oficială la Grand Prix d'Horlogerie de Geneve 2026, la categoria Challenge, acesta fiind primul an cu participare românească.

„Un ceas născut şi realizat în atelierul meu din Târgu Mureş...”

Alin Constantin Mureşan a precizat că în acest an, în premieră pentru România, ţara noastră are doi reprezentanţi la Grand Prix d'Horlogerie de Geneve, una dintre cele mai importante competiţii mondiale dedicate ceasurilor, considerată un adevărat "Oscar" al industriei.  Alături de Alin Constantin Mureşan, în competiţia de la Geneva se va afla şi Vlad Miron, un artizan din Bucureşti.

Sunt bucuros să vă anunţ: #constantime Genesis face parte din selecţia oficială Grand Prix d'Horlogerie de Geneve 2026, la categoria Challenge. Primul an cu participare românească. Grand Prix d'Horlogerie de Geneve 2026 este cea mai importantă competiţie internaţională de orologerie, organizată anual la Geneva pentru a evidenţia şi premia cele mai remarcabile creaţii ale industriei de orologerie contemporană. Pentru mine, această participare reprezintă temelia pe care îmi doresc să construiesc un brand românesc solid şi durabil. Genesis este primul meu model realizat într-o serie limitată de numai 25 de piese. Faptul că un ceas născut şi realizat în atelierul meu din Târgu Mureş ajunge într-o competiţie de asemenea nivel îmi confirmă că drumul început merită continuat!”, a declarat artizanul mureşean.

În septembrie, ceasul mureşeanului urmează să fie evaluat de un juriu format din 24 de persoane: Urmează acum, în următoarea etapă, ca din fiecare categorie să fie nominalizaţi câte şase competitori care vor lua parte la runda finală. Ce se câştigă? În primul rând, recunoaşterea şi atenţia. Pentru că publicul de colecţionari sau de consumatori de ceasuri este foarte mare!”.

Alin Constantin Mureşan spune că a început să se ocupe de ceasuri în urmă cu aproximativ un an şi jumătate, din pură pasiune: Am mers mai departe, spre a le dezmembra şi a face un cu totul alt ceas, un ceas nou. Cadranele le realizez în întregime, ele pornesc de la o bucăţică de alamă. Se pregăteşte un proiect pe calculator pentru a realiza designul cu laser. Ulterior, acesta este vopsit, şlefuit, aurit. De cele mai multe ori trebuie luat de la zero pentru că a apărut o zgârietură. Urmează apoi mecanismul; eu folosesc doar mecanisme mecanice elveţiene. La mecanism se pot schimba punţile superioare, deci partea vizibilă. Apar şi nişte gravuri (...). Ajungem şi la carcasă. Şi pe aceasta aş dori să o produc eu, dar deocamdată o import. Există deja un proiect realizat cu cineva din Bruxelles, tot un român, şi urmează, să sperăm, aşa cum mi-am dorit de la început, ca ideea ceasului să fie din Transilvania, pornind de la numele mele, Constantin şi Time!”. 

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