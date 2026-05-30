Finala „Românii au talent”: cine sunt marile câștigătoare ale sezonului. Surpriza serii, Alexandra Căpitănescu

Spectacol de calitate şi emoţii puternice la „Românii au talent”, difuzat de ProTV, în ultima seară a sezonului 16. Vineri, 29 mai, pe scenă au urcat cei 10 concurenţi calificaţi pentru marea finală, cu momente diferite ca stil și abordare, dar cu acelaşi scop, acela de a obţine voturile publicului. În cele din urmă, cea care a reuşit să obţină cele mai multe dintre acestea a fost trupa de dansatoare Re-born, care a plecat acasă cu marele premiu de 120.000 de euro.

„Vrem să le mulțumim tuturor celor care ne-au votat în această seară”, au spus cele 12 fete care alcătuiesc trupa de dans contemporan imediat după anunțarea rezultatului.

Pe locul al doilea s-a clasat Albert Oprea, un copil de 11 ani care a atras atenția prin modul în care construiește tablouri din piese Lego.

Imediat după el, pe locul al treilea, a venit Antonia Voroneanu.

Locul al patrulea i-a revenit lui Iosif Mândru, iar pe poziția a cincea s-a aflat Lucas Moroșan. Frații Eric și Eduard Radu şi-au încheiat parcursul la „Românii au talent” pe locul al șaselea, urmați de Rebeca Tomescu, locul al șaptelea.

Poziţiile următoare au fost ocupate de Alexis Stan, locul opt, Mikhail Ermakov pe locul al nouălea și Bianca Munteanu, care a închis clasamentul pe locul al zecelea.

Pe lângă ierarhia finală, a fost acordat și premiul de originalitate, în valoare de 10.000 de euro, care a ajuns tot la trupa Re-born. Pentru aceeași distincție au mai fost nominalizați Albert Oprea și Rebeca Tomescu.

Cine sunt fetele de la Re-born

Trupa Re-born reunește 12 fete care lucrează împreună sub îndrumarea coregrafei Mihaela Codreanu, care are o experienţă de 26 de ani şi activează în prezent ca profesor la Palatul Copiilor din Târgu Mureș. În timp, în jurul ei s-a închegat o echipă formată din 12 fete, pe care profesoara o consideră cea mai valoroasă pe care a pregătit-o până acum și alături de care crede că își poate duce mai departe proiectele artistice, lucru confirmat de succesul pe care l-a avut pe tot parcursul show-ului „Românii au talent”.

Fetele lucrează dans contemporan, un stil pe care coregrafa Mihaela Codreanu îl caracterizează ca fiind unul dintre cele mai dificile, pentru că, dinclo de tehnică, acest stil presupune o înţelegere profundă a mesajului transmis de muzică şi capacitatea de a-l transpune prin mişcare. De aceea, pregătirile nu au început direct cu coregrafiile, ci cu exerciții prin care au învățat să observe emoții și reacții umane. Treptat, au fost ghidate să transforme situații din viața de zi cu zi în expresie artistică.

Rezultatele au apărut în timp și au confirmat această abordare. Trupa a câștigat World Championship la Roma, unde a urcat pe podium de trei ori, cu locurile I, II și III, a devenit campioană națională și internațională în competițiile dedicate Palatelor Copiilor, iar anul trecut a participat la șapte coregrafii în concursuri internaționale, obținând premii la toate categoriile.

Din păcate, condiţiile în care se pregătesc cele 12 fete nu sunt pe măsura rezultatelor lor. Sala în care se antrenează este mică, iar dotările sunt limitate în raport cu nivelul la care au ajuns. Din lipsa fondurilor, repetițiile se desfășoară uneori în alte spații ale școlii sau în sala de sport, după ore, astfel că, o parte din cei 120.000 de euro ar putea merge către renovarea sălii Palatului Copiilor din Târgu Mureș.

Surpriza serii - Alexandra Căpitănescu

Sfârşitul sezonului 16 şi marea finală a „Românii au talent” a inclus şi un recital al Alexandrei Căpitănescu, invitata specială a serii. Înainte de a interpreta piesa „Chock me”, care i-a adus locul al treilea la „Eurovision” 2026, ea a rememorat momentul apariţiei sale în acest concurs, de unde spune că, pentru ea, a început totul.

„Când am participat eu, la 15 ani, visam să ajung în finală. Am ajuns acum. Îmi aduc aminte de prima zi când am filmat pentru audiții și știu că am avut mari emoții. Iar atunci când am auzit de la toți jurații 4 de „DA”, mi-am dat seama că vreau să fac muzică și că vreau să fiu cântăreață. Toată familia a fost mândră, îmi aduc aminte că m-au sunat toate rudele. Atunci a fost pasul pe care l-am făcut pentru Vocea României.

Dacă Românii au talent a fost experiența copilului, Vocea României a fost botezul vieții mele de adult. Atunci am aflat ce înseamnă un pic de presiune. Mi s-a schimbat viața, au venit concerte, am început să intru în viața asta de artist. Cea mai mare performanță a fost Eurovisionul și a fost o mare onoare că am reprezentat Eurovisionul. Am o datorie față de fata aia de la 15 ani să fac muzică. Părinții mei cred că sunt foarte fericiți să mă vadă azi în finala Românii au talent, pentru că practic, de aici a început totul”, a spus Alexandra Căpitănescu.