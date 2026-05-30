search
Sâmbătă, 30 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Finala „Românii au talent”: cine sunt marile câștigătoare ale sezonului. Surpriza serii, Alexandra Căpitănescu

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Finala „Românii au talent” a adus emoţii mari pentru toţi cei zece concurenți care au urcat pe scenă. Seara s-a încheiat cu victoria trupei de dans Re-born, care a câștigat marele premiu de 120.000 de euro, dar şi premiul penttru originalitate, în valoare de 10.000 de euro.

Spectacol de calitate şi emoţii puternice la „Românii au talent”, difuzat de ProTV, în ultima seară a sezonului 16. Vineri, 29 mai, pe scenă au urcat cei 10 concurenţi calificaţi pentru marea finală, cu momente  diferite ca stil și abordare, dar cu acelaşi scop, acela de a obţine voturile publicului. În cele din urmă, cea care a reuşit să obţină cele mai multe dintre acestea a fost trupa de dansatoare Re-born, care a plecat acasă cu marele premiu de 120.000 de euro.

„Vrem să le mulțumim tuturor celor care ne-au votat în această seară”, au spus cele 12 fete care alcătuiesc trupa de dans contemporan imediat după anunțarea rezultatului.

Pe locul al doilea s-a clasat Albert Oprea, un copil de 11 ani care a atras atenția prin modul în care construiește tablouri din piese Lego.

Imediat după el, pe locul al treilea, a venit Antonia Voroneanu.

Locul al patrulea i-a revenit lui Iosif Mândru, iar pe poziția a cincea s-a aflat Lucas Moroșan. Frații Eric și Eduard Radu şi-au încheiat parcursul la „Românii au talent” pe locul al șaselea, urmați de Rebeca Tomescu, locul al șaptelea.

Poziţiile următoare au fost ocupate de Alexis Stan, locul opt, Mikhail Ermakov pe locul al nouălea și Bianca Munteanu, care a închis clasamentul pe locul al zecelea.

Pe lângă ierarhia finală, a fost acordat și premiul de originalitate, în valoare de 10.000 de euro, care a ajuns tot la trupa Re-born. Pentru aceeași distincție au mai fost nominalizați Albert Oprea și Rebeca Tomescu.

Cine sunt fetele de la Re-born

Trupa Re-born reunește 12 fete care lucrează împreună sub îndrumarea coregrafei Mihaela Codreanu, care are o experienţă de 26 de ani şi activează în prezent ca profesor la Palatul Copiilor din Târgu Mureș. În timp, în jurul ei s-a închegat o echipă formată din 12 fete, pe care profesoara o consideră cea mai valoroasă pe care a pregătit-o până acum și alături de care crede că își poate duce mai departe proiectele artistice, lucru confirmat de succesul pe care l-a avut pe tot parcursul show-ului „Românii au talent”.

Declarația pentru care Pavel Bartoș a fost taxat dur: ce a spus despre originile unei concurente care primise „Golden Buzz”

Fetele lucrează dans contemporan, un stil pe care coregrafa Mihaela Codreanu îl caracterizează ca fiind unul dintre cele mai dificile, pentru că, dinclo de tehnică, acest stil presupune o înţelegere profundă a mesajului transmis de muzică şi capacitatea de a-l transpune prin mişcare. De aceea, pregătirile nu au început direct cu coregrafiile, ci cu exerciții prin care au învățat să observe emoții și reacții umane. Treptat, au fost ghidate să transforme situații din viața de zi cu zi în expresie artistică.

Rezultatele au apărut în timp și au confirmat această abordare. Trupa a câștigat World Championship la Roma, unde a urcat pe podium de trei ori, cu locurile I, II și III, a devenit campioană națională și internațională în competițiile dedicate Palatelor Copiilor, iar anul trecut a participat la șapte coregrafii în concursuri internaționale, obținând premii la toate categoriile.

Din păcate, condiţiile în care se pregătesc cele 12 fete nu sunt pe măsura rezultatelor lor. Sala în care se antrenează este mică, iar dotările sunt limitate în raport cu nivelul la care au ajuns. Din lipsa fondurilor, repetițiile se desfășoară uneori în alte spații ale școlii sau în sala de sport, după ore, astfel că, o parte din cei 120.000 de euro ar putea merge către renovarea sălii Palatului Copiilor din Târgu Mureș.

Surpriza serii - Alexandra Căpitănescu

Sfârşitul sezonului 16 şi marea finală a „Românii au talent” a inclus şi un recital al Alexandrei Căpitănescu, invitata specială a serii. Înainte de a interpreta piesa „Chock me”, care i-a adus locul al treilea la „Eurovision” 2026, ea a rememorat momentul apariţiei sale în acest concurs, de unde spune că, pentru ea, a început totul.

„Când am participat eu, la 15 ani, visam să ajung în finală. Am ajuns acum. Îmi aduc aminte de prima zi când am filmat pentru audiții și știu că am avut mari emoții. Iar atunci când am auzit de la toți jurații 4 de „DA”, mi-am dat seama că vreau să fac muzică și că vreau să fiu cântăreață. Toată familia a fost mândră, îmi aduc aminte că m-au sunat toate rudele. Atunci a fost pasul pe care l-am făcut pentru Vocea României.

Dacă Românii au talent a fost experiența copilului, Vocea României a fost botezul vieții mele de adult. Atunci am aflat ce înseamnă un pic de presiune. Mi s-a schimbat viața, au venit concerte, am început să intru în viața asta de artist. Cea mai mare performanță a fost Eurovisionul și a fost o mare onoare că am reprezentat Eurovisionul. Am o datorie față de fata aia de la 15 ani să fac muzică. Părinții mei cred că sunt foarte fericiți să mă vadă azi în finala Românii au talent, pentru că practic, de aici a început totul”, a spus Alexandra Căpitănescu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
digi24.ro
image
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Planul de BĂTAIE în cazul DRONEI PRĂBUȘITE la Galați. Decizie-ȘOC! Victimele prezintă arsuri grave
gandul.ro
image
Buldozerele au intrat în centrul Timișoarei! Zona se schimbă
mediafax.ro
image
Dănuț Lupu, atac devastator după postarea lui Tavi Popescu: „Tu la 06:00 dimineaţa postezi cu faţa aia? I-a fugit creierul! Îi curge pe urechea din dreapta”
fanatik.ro
image
Cuvântul folosit de propaganda rusă și de Putin, preluat de AUR și George Simion în comentariile despre drona rusească de la Galați
libertatea.ro
image
„Am fost destul de surprinși”. Ce a scos la iveală analiza resturilor unei rachete Oreșnik lansate asupra Ucrainei în ianuarie
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
"Te opresc imediat. Nu!" Novak Djokovic a cedat în conferință, după ce a fost eliminat de la Roland Garros
digisport.ro
image
Nadia Comăneci, lacrimi de emoție la Gala „Trofeul Perfecțiunii - Nadia 50”
click.ro
image
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Traseul dronei care a explodat pe scara blocului din Galaţi. Ce s-ar fi întâmplat înainte de impact
observatornews.ro
image
Ea este Cristina Buburuzanu, asistenta UPU care a murit într-un accident cumplit. Soțul și fiul, în stare gravă la spital 😢
cancan.ro
image
Calendarul plăților în iunie: pensie, indemnizație de handicap, alocație, burse. Când ajung banii în conturi?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
prosport.ro
image
Cum poți scăpa mai repede de suspendarea permisului în 2026. Reguli noi pentru șoferi
playtech.ro
image
Orașul unde a avut loc prima finală a Cupei Campionilor Europeni. ”Colosul”, care astăzi valorează 2.4 miliarde de euro, a câștigat marele trofeu după un meci spectaculos
fanatik.ro
image
76% din manipularea online vine din 10 conturi. Sociolog, despre „România Imună”: „Salut că războiul hibrid este pus pe tapet. Trebuie să discutăm zilnic” VIDEO
ziare.com
image
Presa internațională, "la picioarele" Soranei Cîrstea! Show total la Roland Garros
digisport.ro
image
Cum arată apartamentul din Galați afectat de drona rusească. Fotografii distribuite de Nicușor Dan
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Rusia face un anunț de ultimă oră! Putin ia măsuri după drona căzută la Galați
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Adăposturile groazei: cum ajung să trăiască și să moară mii de câini fără stăpân în România
actualitate.net
image
Cozi de până la 6 ore la controlul pașapoartelor în Grecia, înainte de sezon. Aeroportul din Atena, cel mai afectat
click.ro
image
Marea iubire a Sandei Țăranu. Povestea discretă din spatele camerelor care a durat peste 6 decenii: „Eu aveam atunci aproape 17 ani”
click.ro
image
Dinu Maxer și Magdalena Chihaia, criticați după ce au pus-o la zid pe Deea Maxer: „S-a creat ceva aiurea”
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
JLo foto Profimedia jpg
Jennifer Lopez, în lacrimi la TV! Motivul tristeții vedetei are de-a face cu copiii ei
clickpentrufemei.ro
Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultima apariție a Sandei Țăranu. Cum arăta crainica TVR în urmă cu câteva luni
image
Cozi de până la 6 ore la controlul pașapoartelor în Grecia, înainte de sezon. Aeroportul din Atena, cel mai afectat

OK! Magazine

image
Femeia care a trăit 117 ani a explicat secretul longevității, printre care să stai single și să fii independentă. Ce mânca, de fapt, italianca

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
Aşa arată cancerul la nivelul unghiei!