Italia menține controalele pentru călătorii veniți din Spania. Măsura, prelungită din cauza situației din Ceuta

Italia prelungește cu încă 15 zile controalele la frontierele aeriene și maritime pentru persoanele care sosesc din Spania. Roma justifică decizia prin problemele de securitate asociate situației din Ceuta, teritoriul spaniol aflat pe coasta nordică a Africii.

Italia menține controalele pentru călătorii veniți din Spania. Foto: Profimedia

Ministerul italian de Interne a anunțat miercuri că suspendarea temporară a regulilor Schengen va continua, invocând faptul că problemele semnalate anterior în Ceuta nu au fost soluționate, notează Agerpres.

Măsura fusese introdusă la sfârșitul lunii iulie, în contextul unei crize migratorii în această enclavă. De atunci, autoritățile italiene au prelungit-o succesiv, iar noua decizie adaugă alte 15 zile perioadei în care călătorii veniți din Spania pot fi supuși controalelor.

Spania a răspuns prin introducerea unor verificări aleatorii pentru persoanele care sosesc din Italia.

În paralel, situația din Ceuta a provocat și proteste în Spania. Mii de persoane au ieșit recent pe străzile Madridului pentru a critica modul în care guvernul gestionează problema migrației și securitatea frontierelor.

Manifestanții au cerut măsuri mai ferme pentru protejarea granițelor și au solicitat inclusiv organizarea de alegeri legislative anticipate.

Situată în nordul Africii, la câțiva kilometri de coasta spaniolă, Ceuta reprezintă una dintre principalele rute de acces din Africa spre teritoriul Uniunii Europene. Situația din enclavă a determinat astfel măsuri temporare de control din partea mai multor autorități europene, în pofida regulilor privind libera circulație în spațiul Schengen.