Revenire memorabilă pentru Nadia Comăneci la Montreal. Detaliul care i-a uimit pe canadieni

La începutul lunii august 2026, Nadia Comăneci a revenit în Canada, la Montreal, unde a fost invitată pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la momentul care a schimbat istoria gimnasticii mondiale: nota 10 obținută la Jocurile Olimpice din 1976.

La Montreal, numele fostei mari campioane române a fost prezent la numeroase evenimente dedicate performanței sale legendare. Nadia a atras însă atenția și printr-un detaliu care nu are legătură directă cu sportul.

„Îmi place să pot vorbi direct cu oamenii, în limba lor!”

Românca vorbește foarte bine limba franceză, astfel că interviurile și întâlnirile oficiale pe care le-a avut în Canada s-au desfășurat în franceză. Acest lucru i-a impresionat pe cei care au întâlnit-o.

Jurnaliștii români au întrebat-o pe Nadia Comăneci despre relația sa cu limba franceză, iar fosta gimnastă a explicat: „Pot să spun ca ma descurc. Am învățat limba franceză la școală timp de 4 ani. După Montréal am avut multe ocazii să vorbesc și am învățat-o cu drag. Îmi place să pot vorbi direct cu oamenii, în limba lor!”.

Inspirație pentru femei

Unul dintre cele mai emoționante momente pentru Nadia Comăneci a avut loc atunci când s-a întâlnit cu mai multe femei din Montreal care îi poartă numele.

După performanța istorică reușită de româncă în 1976, numeroși părinți și-au numit fiicele Nadia, inspirați de succesul gimnastei. La 50 de ani distanță, această legătură a devenit și mai specială, iar întâlnirea cu femeile care au primit numele ei a fost una plină de emoție pentru fosta campioană.

Nadia Comăneci a vorbit cu multă căldură despre momentul respectiv: „Sunt multe astfel de întâlniri. De fiecare dată când cineva îmi spune: Mă cheamă Nadia datorită dumneavoastră, mă emoționez. Este unul dintre cele mai frumoase complimente pe care le pot primi!”.