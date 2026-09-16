Turneul lui Ed Sheeran, „aruncat în aer” de războiul din Gaza. Cine e miliardarul evreu care i-a interzis rapperului Macklemore să urce pe scenă

Turneul american al lui Ed Sheeran a fost dat peste cap după ce rapperul Macklemore a strigat un mesaj pro-Palestina la un concert din New Jersey. Rapperul a fost scos ulterior din program, la presiunea miliardarului Robert Kraft, şi, ca urmare, mai mulți artiști din deschidere și-au anulat participarea în semn de solidaritate, lăsându-l pe megastarul britanic în mijlocul unui scandal politic de proporții.

Ed Sheeran a concertat şi la Bucureşti, în 2024. Foto: arhivă

Totul a început la concertul lui Ed Sheeran de la MetLife Stadium, din New Jersey, din cadrul turneului său american. Rapperul Macklemore, care a cântat în deschidere, a folosit câteva minute din spectacol pentru a vorbi despre palestinieni și războiul din Gaza, strigând „Free Palestine”. După acel moment, proprietarii mai multor stadioane unde urmau să se desfăşoare celelalte concerte au anunțat că nu vor găzdui spectacolele dacă rapperul rămâne în program, iar promoterul Messina Touring Group a decis să-l scoată din următoarele concerte.

În acest context, în semn de protest, mai mulţi artişti care apăreau pe afiş au anunţat că nu mai vor să participe la spectacolele din cadrul turneului lui Ed Sheeran. Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham și Beoga au anunțat că nu mai participă la turneu și și-au exprimat sprijinul pentru Macklemore și pentru palestinieni.

Mesajul de la care a pornit totul

Macklemore este unul dintre artiștii care urmau să cânte în deschiderea concertelor lui Ed Sheeran în turneul american. La concertul de la MetLife Stadium, rapperul le-a spus spectatorilor că unul dintre motivele pentru care a acceptat să participe la turneu a fost tocmai posibilitatea de a vorbi în fața unor publicuri numeroase despre cauza palestiniană, potrivit axios.

„O mare parte din motivul pentru care am vrut să fac acest turneu a fost să pot sta pe stadioane ca acesta și să spun două cuvinte care îmi sunt foarte, foarte dragi: Free Palestine”, a mărturisit el şi a continuat: „Am spus: «Free Palestine!» Vreau ca aceste cuvinte să se audă clar și tare, astfel încât oamenii din Gaza până în Cisiordania ocupată să știe că nu i-am uitat”.

În acelaşi spectacol, rapperul a cântat și „Hind’s Hall”, o piesă lansată în 2024 în sprijinul palestinienilor și dedicată lui Hind Rajab, o fetiță palestiniană în vârstă de cinci ani ucisă în Gaza, devenită un simbol al atrocităţilor războiului din zonă. Titlul piesei face trimitere la Hamilton Hall, clădirea Universității Columbia ocupată de studenți în timpul protestelor pro-palestiniene din 2024 și redenumită atunci „Hind’s Hall”.

Mesajul său de pe scena de la MetLife Stadium nu este unul izolat, pentru că artistul şi-a exprimat în mod repetat sprijinul pentru palestinieni și criticile față de acțiunile Israelului în Gaza.

Mesajele rapperului au atras nemulţumirea unor organizații pro-Israel. Prima care a reacţionat a fost Israeli-American Council, care a lansat o petiție prin care cerea ca Macklemore să fie scos din turneul lui Sheeran.

Organizatorii l-a scos pe Macklemore din program

După concertele din New Jersey, au început presiunile asupra lui Ed Sheeran şi organizatorilor turneului. Proprietarii unor stadioane unde urma să aibă loc concertele au transmis organizatorilor că nu vor permite desfășurarea spectacolelor dacă Macklemore rămâne în distribuție.

În acest context, promoterul Messina Touring Group a anunțat că rapperul nu va mai participa la concertele rămase, deşi Macklemore urma să cânte la opt dintre cele zece spectacole pe care Sheeran le mai avea programate.

Ce spune rapperul

După ce a fost scos din programul turneului, Macklemore a declarat pentru presa de peste ocean că a aflat de la Ed Sheeran că principalul responsabil pentru asta este miliardarul Robert Kraft, care s-a opus participării sale la concertul de la Gillette Stadium, locaţie deţinută de el și care ar fi discutat și cu proprietarii altor stadioane să-i urmeze exemplul.

Rapperul Macklemore Foto: GettyImages

„Ed mi-a spus că Kraft a spus că nu voi avea voie să cânt pe stadionul lui”, a povestit rapperul, continuând: „Ed mi-a mai spus că Kraft i-a mobilizat pe unii dintre ceilalți proprietari de stadioane și, împreună, i-au dat un ultimatum: «Dacă Macklemore rămâne în turneu, nu veți avea voie să cântați în locațiile noastre»”.

La rândul său, Robert Kraft, miliardarul american cu origini evreieşti, nu s-a sfiit să confirme că a intervenit în privința apariției lui Macklemore la Gillette Stadium. Nu a confirmat însă afirmația rapperului potrivit căreia ar fi convins și alți proprietari de stadioane să-i urmeze exemplul.

Într-o declarație publică, Kraft a spus că stadionul are „un angajament de lungă durată de a oferi un mediu primitor tuturor spectatorilor și de a ne asigura că evenimentele organizate aici nu oferă o platformă pentru discursuri de ură”.

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El a justificat apoi decizia în ceea ce-l priveşte pe Macklemore printr-un „istoric mai larg de retorică și imagini antisemite despre care considerăm că au fost profund ofensatoare și dureroase pentru comunitatea evreiască”. Potrivit lui Kraft, participarea lui Macklemore la concertele programate pe 25 și 26 septembrie ar fi depășit această limită.

Macklemore a respins acuzațiile de antisemitism și a spus că asocierea dintre criticile la adresa Israelului și antisemitism urmărește să mute atenția de la responsabilitatea Israelului.

Ed Sheeran, pus într-o situaţie dificilă

La rândul său, Ed Sheeran, al cărui turneu a fost, practic, aruncat în aer, a considerat că este necesar să clarifice situaţia, precizând că decizia privind eliminarea lui Macklemore nu i-a aparţinut, în mai multe postări pe reţelele de socializare

„Sunt îngrozit de conflictul dintre Israel și Palestina. Suferința și durerea provocate de ambele părți reprezintă o tragedie umană. Sunt prea multe războaie în lume care provoacă o durere de nedescris, iar niciunul dintre ele nu ar trebui tolerat. Macklemore m-a rugat anul trecut să se alăture turneului meu și am fost de acord pentru că îl respect ca artist. La fel ca în cazul tuturor artiștilor care cântă în deschiderea concertelor mele, am fost de acord ca el să își aleagă repertoriul”, a spus artistul.

Ed Sheeran a declarat, de asemenea, că a discutat cu reprezentanții locațiilor și a încercat să găsească o soluție, inclusiv în discuțiile cu Robert Kraft.

„După concertele lui Macklemore din New Jersey, locațiile unde urma să cânt în continuare mi-au transmis că vor anula spectacolele dacă el va rămâne în deschidere. Mi s-a spus că această poziție se bazează pe felul în care Macklemore a transmis o parte din mesajul său în timpul concertului, nu pe tot ceea ce a spus. Am discutat toată săptămâna cu reprezentanții locațiilor pentru a încerca să găsesc o soluție”, a mai spus el.

„Macklemore a fost scos din turneu la decizia promoterului, nu a mea. Contractul lui Macklemore pentru turneu era cu promoterul, nu cu mine”, s-a justificat el, adăugând că nu putea pur și simplu să renunțe la concertele deja programate: „Nu i-aș dezamăgi niciodată pe fanii care și-au făcut planuri și nici nu aș abandona echipa de turneu și ceilalți artiști și muzicieni care depind de mine pentru muncă și pentru a-și câștiga existența”.

Legat de poziţia sa în ceea ce priveşte războiul , el a spus că preferă ca spectacolele sale să rămână locuri în care oamenii se pot bucura de muzică și pot găsi un spațiu sigur şi că preferă să nu-şi transforme concertele într-o declarație politică.

Cine este Robert Kraft și de ce a intervenit

Robert Kraft este proprietarul echipei de fotbal american New England Patriots și al Gillette Stadium din Foxborough, Massachusetts, una dintre locațiile în care Macklemore urma să cânte. Forbes îi estimează averea la peste 13 miliarde de dolari.

Robert Kraft Foto: 2026 The Associated Press. All rights reserved. / Brynn Anderson

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Robert Kraft este evreu american și a crescut într-o familie evreiască ortodoxă. De-a lungul anilor, a finanțat cauze evreiești și israeliene și a susținut campanii împotriva antisemitismului. Una dintre acestea, „Stand Up to Jewish Hate”, a primit peste 20 de milioane de dolari din partea sa, potrivit aljazeera.

În 2019, Kraft a primit Genesis Prize, în valoare de un milion de dolari, premiu cunoscut drept „Nobelul evreiesc”. Distincția i-a fost acordată pentru contribuțiile sale la comunitatea evreiască și pentru sprijinul acordat Israelului. „Israelul nu are un prieten mai loial decât Robert Kraft”, afirma premierul israelian Benjamin Netanyahu atunci.

Robert Kraft și-a făcut publică în mai multe rânduri poziția față de Israel. A dus în această țară sportivi americani, printre care Tom Brady, iar într-un interviu pentru The Times of Israel a povestit că fostul quarterback al echipei Patriots a tras cu arma într-o bază militară israeliană și a dansat alături de soldaţi.

Numele lui Robert Kraft t a apărut și în dosarele Jeffrey Epstein. În 2019, când miliardarul a fost acuzat că a solicitat servicii sexuale, Robert Kraft a apelat la unul dintre avocații care îl reprezentaseră pe Epstein. Acuzațiile împotriva lui Kraft au fost retrase în 2020.

Miliardarul s-a implicat și în controversele legate de protestele pro-palestiniene din campusurile americane. În 2024, și-a suspendat contribuțiile către Columbia University, unde familia sa donase cel puțin 18 milioane de dolari, spunând că nu mai are încredere în capacitatea universității de a-și proteja studenții și angajații.

„Această decizie nu are legătură cu minimalizarea suferinței palestinienilor nevinovați sau cu negarea dreptului cuiva de a-i susține. Dar această susținere nu ar trebui să vină în detrimentul comunității evreiești sau să ascundă responsabilitatea Hamas, ale cărei acțiuni îngrozitoare au provocat suferințe de nedescris atât palestinienilor, cât și israelienilor”, explica el.

De ani buni, Robert Kraft susţine că o mare parte din activitatea sa publică se concentrează pe combaterea urii și a antisemitismului și că simte că are responsabilitatea de a interveni atunci când consideră că această limită a fost depășită.

În timp ce Robert Kraft îşi justifică astfel opoziția față de apariția lui Macklemore în cadrul turneului lui Ed Sheeran, rapperul susţine că mesajele sale despre Gaza au fost confundate intenționat cu antisemitismul.