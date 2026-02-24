Video U2 și Ed Sheeran lansează un videoclip dedicat Ucrainei, la patru ani de război: imagini reale de pe front

Legendara trupă U2 și cântărețul Ed Sheeran au lansat o piesă și un videoclip dedicate celor patru ani de război din Ucraina, implicând în proiect chiar militari ucraineni activi pe front.

Cu ocazia împlinirii a patru ani de la începutul războiului la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, U2 a lansat videoclipul piesei Yours Eternally. Melodia este realizată cu participarea lui Ed Sheeran și a solistului trupei ucrainene Antytila, Taras Topolia.

Clipul a fost creat de militari ai Brigăzii 13 a Gărzii Naționale a Ucrainei „Hartiia” și se bazează pe imagini reale din misiuni desfășurate în regiunea Harkov. Piesa face parte din mini-albumul Days Of Ash.

„O scrisoare de pe front”, spusă prin muzică

Compoziția este construită ca o scrisoare trimisă de pe front și conține referințe directe la război și la ideea de libertate. Imaginile din videoclip sunt documentare și surprind scene de pe direcția Kupiansk, inclusiv momente cu rănirea și evacuarea unui ofițer, antrenamente, viața de zi cu zi a soldaților și scurte clipe de odihnă.

În cadru apar și zone cunoscute din orașul Harkov, printre care clădirea Derjprom. Regia proiectului este semnată de cineastul ucrainean Ilia Mihailius, care este și militar în cadrul corpului „Hartiia”. Reprezentanții brigăzii au precizat că o parte din imagini au fost filmate anterior, iar scene suplimentare au fost realizate în luna decembrie. „În clip este prezentată munca reală de luptă a militarilor care apără regiunea Harkov încă din primele zile ale invaziei”, au subliniat autorii proiectului.

Mesajul transmis de U2 în deschiderea proiectului subliniază contextul războiului și rolul soldaților ucraineni: „De patru ani, Ucraina rezistă invaziei pe scară largă a Rusiei. Soldații Corpului Hartia se numără printre sutele de mii de ucraineni care desfășoară zilnic operațiuni militare pentru a-și apăra țara împotriva armatei ruse invadatoare”.

Sprijin constant pentru Ucraina

U2 și Ed Sheeran și-au exprimat public susținerea pentru Ucraina încă de la începutul războiului. În 2022, Bono și The Edge au susținut un concert în metroul din Kiev și au vizitat localitatea Bucea. Ulterior, U2 a lansat o versiune actualizată a piesei Walk On, cu referințe la Ucraina.

În 2024, în timpul unui concert susținut în Las Vegas, Bono a cerut Statelor Unite să continue sprijinul pentru Kiev. Președintele Volodimir Zelenski i-a decorat pe Bono și pe The Edge cu Ordinul „Pentru Merite”, clasa a III-a.

La rândul său, Ed Sheeran a donat pentru ajutor umanitar în Ucraina veniturile obținute din videoclipul piesei 2Step, filmat la Kiev înainte de declanșarea invaziei.