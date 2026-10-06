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Premierul Bulgariei: Cele două nave din Marea Neagră au fost atacate cu drone maritime și aeriene

Război în Ucraina
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Atacul asupra celor două nave din apele bulgare ale Mării Negre a implicat atât o dronă maritimă, cât și una aeriană, a declarat marți premierul Bulgariei, Rumen Radev.

Rumen Radev
Premierul Bulgariei, Rumen Radev Foto: EPA-EFE

El a precizat că, în cursul zilei, a participat la o videoconferință cu membri ai Consiliului UE. Reuniunea fusese convocată pentru un alt subiect, însă premierul i-a informat pe participanți cu privire la situația din Marea Neagră, relatează presa bulgară.

„Este extrem de îngrijorător. Acesta este un fapt. Nu vă pot spune încă de unde au provenit dronele care au atacat navele. Una dintre nave se deplasa spre nord – cea care s-a scufundat – și încă nu avem informații despre ce se afla la bord. Cealaltă navă se deplasa spre sud și transporta grâu”, a explicat premierul Rumen Radev.

Radev: Un atac absolut inacceptabil

El a explicat că atacul a fost unul complex: „Cele două nave au fost lovite; atacul a fost complex, a implicat atât o dronă maritimă, cât și una aeriană. Vom încerca acum să stabilim de unde a venit atacul, însă este clar că dronele au fost fie rusești, fie ucrainene.”

Din declarațiile sale reiese că, în acest caz, nu pot fi activate clauzele de apărare colectivă ale Alianței.

„Am avut atacuri mult mai grave în apele teritoriale. Trebuie să țineți cont că acest incident s-a produs la 130 de kilometri de coasta noastră. Se află în zona noastră economică exclusivă, însă acestea sunt considerate ape neutre”, a spus Radev, subliniind că problema a fost ridicată în cadrul discuțiilor.

„În Marea Neagră sunt scufundate în mod constant nave și asistăm în mod constant la atacuri cu drone asupra navelor. Acesta este cu greu cel mai grav incident. Dar este grav ca tendință, pentru că, așa cum am spus, atunci când un război nu este oprit la timp, acesta își extinde aria geografică”, a comentat Radev.

Premierul a mai spus că există și o navă aflată în derivă, care a fost lovită în luna august. Sistemul său de control s-a defectat, echipajul a abandonat nava, iar aceasta plutește acum în derivă.

„Am survolat această navă și suntem pregătiți ca, în cazul în care se apropie de apele Bulgariei, să intervenim într-un mod care să garanteze că nu vor exista consecințe pentru țară”, a adăugat.

Cele două nave comerciale lovite marți de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei sunt cargourile ALFA WATAN, sub pavilion togolez, și ABLE, sub pavilion Palau. ALFA WATAN a suferit avarii structurale grave și s-a scufundat. ABLE a luat foc după atac, iar cei 18 membri ai echipajului au abandonat nava.

Incidentul vine la o zi după ce o navă comercială turcească, Royad Mammadov, încărcată cu cereale, a fost lovită de drone în Marea Neagră, în apropierea Platformei Pescăruș, în zona economică exclusivă a României. Nava s-a scufundat, iar 11 membri ai echipajului au fost salvați; două persoane au murit, iar trei marinari răniți au fost transportați la Spitalul Județean Constanța.

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