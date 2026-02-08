Povestea inelului de Super Bowl „confiscat” de Putin: „Aș putea ucide pe cineva cu el”

Sub conducerea lui Robert Kraft, echipa New England Patriots a câștigat șase titluri de Super Bowl și aspiră duminică la al șaptelea trofeu, într-o nouă eră, cu Mike Vrabel ca antrenor principal și tânărul Drake Maye în rolul de quarterback, în locul legendarului Tom Brady, notează publicația spaniolă Marca. În pragul acestui moment istoric, publicația readuce în atenție una dintre cele mai bizare controverse din sportul mondial: momentul în care Vladimir Putin ar fi „confiscat” un inel de campion de la patronul echipei, Robert Kraft.

Fondator al Kraft Group, Robert Kraft a pus bazele imperiului său de afaceri în 1998. Achiziția stadionului Foxboro, în același an, a fost pasul decisiv care i-a permis să preia franciza Patriots în 1994. Au urmat venirea lui Bill Belichick și Tom Brady, construirea unui nou stadion și o perioadă de succes.

Însă, în jurul uneia dintre aceste victorii s-a născut o poveste cu mister, ce pare desprinsă din filmele cu spioni, petrecută în urmă cu două decenii.. În 2005, în cadrul unei întâlniri oficiale la care au participat mai mulți oameni de afaceri americani — printre care Sandy Weill, fost președinte Citigroup, și magnatul media Rupert Murdoch — Kraft s-a întâlnit cu Vladimir Putin, într-un demers menit să „stimuleze comerțul dintre Statele Unite și Rusia”.

În timpul unei conferințe de presă desfășurate la Palatul Konstantinovsky, lângă Sankt Petersburg, Kraft i-a arătat liderului rus inelul său de campion Super Bowl XXXIX, un obiect impresionant, cu un diamant de 4,94 carate.

Potrivit martorilor, Putin ar fi admirat bijuteria și ar fi spus: „Aș putea ucide pe cineva cu acest inel”, în timp ce și-l punea pe deget. Kraft i-ar fi răspuns ironic: „Ai putea ucide pe cineva și fără el. Ai fost șeful KGB”, întinzând mâna pentru a-și recupera inelul, scria la acea vreme The New York Post.

În loc să-l înapoieze, Vladimir Putin ar fi pus inelul în buzunar și ar fi părăsit încăperea, escortat de agenți de securitate.

Incidentul ar fi provocat nemulțumirea președintelui american de atunci, George W. Bush, care ar fi considerat situația o umilință publică și nu ar fi înțeles cum un asemenea gest a fost posibil în prezența unor lideri de marcă din SUA.

La solicitarea Casei Albe, Kraft a păstrat tăcerea timp de mai mulți ani. Abia în 2013, în cadrul unei gale, proprietarul Patriots a povestit public întâmplarea: „I-am întins mâna și el a pus inelul în buzunar. În același timp, trei tipi de la KGB l-au înconjurat și au plecat. Aveam o legătură emoțională cu acel obiect, care purta și numele meu”, a declarat Kraft.

Kremlinul a negat însă versiunea, un purtător de cuvânt susținând că inelul ar fi fost oferit drept cadou de către Kraft.

Povestea nu s-a încheiat nici până astăzi. Robert Kraft a afirmat ulterior că intenționa să-l convingă pe Donald Trump, în timpul primului său mandat, să intervină pentru a obține schimbarea inelului original cu unul identic, care să poarte numele lui Vladimir Putin.

Super Bowl, ediția a 60-a, va avea loc pe 8 februarie, la Santa Clara. New England va juca împotriva câștigătoarei meciului Seattle-Los Angeles Rams. Patriots căută al șaptelea triumf în Super Bowl, după cele șase reușite sub conducerea lui Tom Brady și a lui Bill Belichick.