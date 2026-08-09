 Israelul respinge planul de pace al lui Trump pentru Gaza. Netanyahu: „Atât timp cât sunt prim-ministru, nu se va înfiinţa niciun stat palestinian” | adevarul.ro
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Israelul respinge planul de pace al lui Trump pentru Gaza. Netanyahu: „Atât timp cât sunt prim-ministru, nu se va înfiinţa niciun stat palestinian”

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Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu anunţă că ţara sa respinge cel mai recent plan de pace pentru Gaza susţinut de SUA, cerând dezarmarea completă a Hamas înainte de orice retragere a forţelor israeliene, relatează CNN.

Benjamin Netanyahu, premier Israel
Benjamin Netanyahu FOTO: X/IstraeliPM

Declaraţiile vin la mai mult de o săptămână după ce Trump a anunţat un progres decisiv în negocieri, Consiliul său pentru Pace (BoP) publicând un nou plan în 15 puncte menit să asigure o pace durabilă în teritoriu

Însă, în primele sale declaraţii referitoare direct la acest plan, Netanyahu a spus: „Vreau să fiu precis: Israelul respinge documentul în 15 puncte”, scrie News.

El a dat asigurări că armata israeliană „nu se va retrage deloc până când Hamas nu va fi dezarmat cu adevărat şi va continua să contracareze ameninţările împotriva forţelor şi cetăţenilor” israelieni.

„Discutăm acum acest lucru cu americanii”, a adăugat el. „Ei au idei, dintre care unele sunt acceptabile pentru noi, iar altele nu, şi ştim cum să facem faţă acestor lucruri”, susţine Benjamin Netanyahu.

„Atât timp cât sunt prim-ministru, nu se va înfiinţa niciun stat palestinian - nici în Gaza, nici în Cisiordania”, a punctat Netanyahu.

Coaliţia de dreapta a lui Netanyahu se confruntă cu alegeri la sfârşitul lunii octombrie şi se află în urmă în sondajele de opinie.

Referindu-se la acţiunile militare israeliene din Gaza şi Liban, precum şi la atacurile din Iran de la începutul acestui an, Netanyahu a adăugat: „Contrar tuturor celor care ne ţin predici, noi facem ceea ce trebuie făcut pentru securitatea Israelului şi putem şi vom rămâne pe poziţii chiar şi împotriva celor mai buni prieteni ai noştri, atunci când este necesar”.

La sfârşitul lunii iulie, preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat ceea ce a descris drept un acord istoric pentru a asigura dezarmarea Hamas şi a tuturor celorlalte grupări armate din Gaza, la câteva luni după ce preşedintele a anunţat pentru prima dată un acord de încetare a focului negociat de SUA între Hamas şi Israel.

Hamas a declarat că va respecta acordul doar dacă Israelul încetează atacurile în Gaza şi îşi retrage trupele până la „linia galbenă”, aşa cum este definită în acordul de încetare a focului din octombrie.

Duminică, un oficial de rang înalt al grupării a declarat că aceasta rămâne angajată faţă de foaia de parcurs stabilită de Consiliul pentru Pace al lui Trump.

„Ne aşteptăm ca mediatorii şi garantul american să exercite presiuni asupra lui Netanyahu şi a guvernului său pentru a respecta foaia de parcurs şi a nu obstrucţiona procesul din motive politice interne şi electorale”, a declarat Bassem Naim, membru al biroului politic al Hamas, pe X.

Forţele israeliene ocupă în prezent mai mult de jumătate din Gaza, în estul şi sudul teritoriului, iar miniştrii de rang înalt au dat de înţeles că doresc să-şi extindă controlul.

Membrii de extremă dreapta din cabinetul lui Netanyahu au salutat declaraţiile acestuia.„Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) nu se pot retrage niciun milimetru din Fâşia Gaza”, a transmis ministrul Finanţelor, Bezalel Smotrich.

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