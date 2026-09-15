Noua ediție a Premiilor Emmy, desfășurată luni seară la Los Angeles, a adus mai multe premiere și performanțe remarcabile. Actorul Matthew Rhys a intrat în istoria galei după ce a câștigat, în aceeași seară, două trofee pentru rol principal, în timp ce Jean Smart și-a continuat seria impresionantă de victorii pentru „Hacks”.

Jean Smart și-a continuat seria impresionantă de victorii pentru „Hacks”. Foto: X/@nbc

Matthew Rhys a câștigat premiul pentru cel mai bun actor principal într-o mini-serie, antologie sau film pentru interpretarea din producția Netflix „The Beast in Me”, iar ulterior a primit trofeul pentru cel mai bun actor principal într-un serial de comedie, pentru rolul din „Widow’s Bay”, producție Apple TV.

Performanța este o premieră în istoria de 78 de ani a Premiilor Emmy. Rhys este primul actor care câștigă, la aceeași ceremonie, premiile pentru rol principal în categoriile de mini-serie și comedie. Alături de trofeul obținut în 2018 pentru „The Americans”, cele două premii din acest an îl transformă și în primul actor masculin care a câștigat Emmy în toate cele trei mari categorii de rol principal: dramă, comedie și mini-serie/antologie/film, relatează News.ro.

„Widow’s Bay” a fost unul dintre marile succese ale serii. Comedia de groază de la Apple TV a câștigat premiul pentru cel mai bun serial de comedie, precum și trofee pentru interpretările lui Matthew Rhys, Kate O’Flynn și Stephen Root. Creatoarea Katie Dippold și regizorul Hiro Murai au fost, de asemenea, recompensați pentru scenariu și regie.

Serialul a încheiat sezonul premiilor cu un bilanț record: 14 trofee din 19 nominalizări la galele Primetime și Creative Arts Emmy.

Prima femeie care câștigă un premiu Emmy pentru interpretare în fiecare sezon al aceluiași serial

La rândul său, Jean Smart a bifat o performanță istorică. Actrița a câștigat pentru al cincilea sezon consecutiv premiul Emmy pentru cea mai bună actriță într-un serial de comedie, pentru rolul Deborah Vance din „Hacks”. Ea devine astfel prima femeie care câștigă un premiu Emmy pentru interpretare în fiecare sezon al aceluiași serial.

O actriță din „The Last of Us” a aflat în timpul filmărilor că suferă de autism

Smart a fost aplaudată în picioare atunci când Zendaya i-a anunțat numele. În discursul său, actrița a făcut, în stilul caracteristic, o glumă despre ținutele incomode pe care le poartă femeile la astfel de evenimente și despre efortul de a se ridica în picioare pentru fiecare moment festiv.

Drama medicală „The Pitt” a fost cel mai nominalizat serial al ediției, cu 25 de nominalizări, și a plecat acasă cu șapte trofee. Producția HBO a câștigat inclusiv premiul pentru cel mai bun serial dramatic, iar Noah Wyle a fost desemnat cel mai bun actor într-un serial dramatic, pentru al doilea an consecutiv.

În zona mini-seriilor și antologiilor, „DTF St. Louis” s-a remarcat cu șapte trofee. Printre câștigători s-au numărat David Harbour și Linda Cardellini, în timp ce creatorul Steven Conrad a primit premiile pentru regie și scenariu.

Principalii câștigători ai Premiilor Emmy 2026

Cel mai bun serial dramatic: „The Pitt”

Cel mai bun serial de comedie: „Widow’s Bay”

Cea mai bună mini-serie sau antologie: „DTF St. Louis”

Cea mai bună actriță într-un serial dramatic: Rhea Seehorn – „Pluribus”

Cel mai bun actor într-un serial dramatic: Noah Wyle – „The Pitt”

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial dramatic: Allison Janney – „The Diplomat”

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic: Tom Pelphrey – „Task”

Cea mai bună actriță într-un serial de comedie: Jean Smart – „Hacks”

Cel mai bun actor într-un serial de comedie: Matthew Rhys – „Widow’s Bay”

Cea mai bună actriță în rol secundar într-o comedie: Kate O’Flynn – „Widow’s Bay”

Cel mai bun actor în rol secundar într-o comedie: Stephen Root – „Widow’s Bay”

Cea mai bună actriță într-o mini-serie/antologie/film: Sally Field – „Remarkably Bright Creatures”

Cel mai bun actor într-o mini-serie/antologie/film: Matthew Rhys – „The Beast in Me”

Premiile Emmy 2025: La doar 15 ani, Owen Cooper a devenit cel mai tânăr laureat al galei

Anul trecut, Owen Cooper, în vârstă de 15 ani, a devenit cel mai tânăr câștigător din istoria premiilor, triumfând cu rolul său din producția Netflix Adolescence. Serialul a dominat ceremonia, cucerind opt trofee.