Serialul „Adolescence” a dominat Premiile Emmy 2025. La doar 15 ani, Owen Cooper a devenit cel mai tânăr laureat al galei. „Acum trei ani eram un nimeni. Acum sunt aici”

Gala Emmy a adus o seară istorică pentru televiziune: Owen Cooper, în vârstă de 15 ani, a devenit cel mai tânăr câștigător din istoria premiilor, triumfând cu rolul său din producția Netflix Adolescence. Serialul a dominat ceremonia, cucerind opt trofee.

La doar 15 ani, britanicul Owen Cooper a rescris istoria televiziunii americane, devenind cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy. Performanța sa din miniseria Netflix „Adolescence” a fost aplaudată în picioare de starurile de la Hollywood, transformându-l peste noapte într-un simbol al tinerei generații de actori.

Într-o seară plină de emoție la Los Angeles, atenția nu a fost mai fost centrată pe „veteranii” industriei cinematografice, așa cum se întâmpla în mod obișnuit, ci pe un adolescent de doar 15 ani. Owen Cooper, un elev modest din Warrington, a devenit cel mai tânăr câștigător din istoria Premiilor Emmy, obținând trofeul pentru cel mai bun actor în rol secundar în miniseria Netflix „Adolescence”, notează DailyMail.

Când numele lui a fost anunțat, întreaga sală s-a ridicat în picioare, aplaudându-l cu entuziasm. Trofeul i-a fost înmânat de actrița Sydney Sweeney, moment care l-a copleșit pe tânărul actor.

„Să stau aici este atât de ireal. Când am început cursurile de teatru, nu mă așteptam să ajung în Statele Unite, darămite aici”, a spus el vizibil emoționat, continuând: „Cred că seara aceasta dovedește că, dacă asculți, te concentrezi și ieși din zona ta de confort, poți realiza orice. Acum trei ani eram un nimeni. Acum sunt aici”.

De pe covorul roșu, înapoi la școală

În ciuda succesului răsunător, viața lui Owen Cooper rămâne ancorată în realitate. Profesorii de la școala sa din Warrington i-au acordat o săptămână liberă pentru a participa la ceremonie, dar adolescentul va reveni miercuri la cursuri.

„Miercuri mă întorc la școală. Am o geantă cu teme aici, inclusiv la matematică… Și mă tot întreb: chiar trebuie să știu algebră după ce am stat la Emmy?”, a glumit Owen Cooper într-un interviu la Jimmy Kimmel Live, în timp ce prezentatorul îl tachina: „Dacă pici, cui îi pasă? Ai deja o jachetă de piele, ești un punk!”.

Replica a smuls zâmbete, dar a arătat și modestia adolescentului care, în ciuda faimei, se consideră doar un elev obișnuit.

Victoria lui Owen Cooper reprezintă nu doar o premieră statistică, ci demonstrează faptul că, într-o industrie dominată de figuri consacrate, că talentul nu ține cont de vârstă și că poveștile bine spuse pot cuceri lumea.

„ Adolescence” a dominat Gala Emmy

Serialul „Adolescence”, în care Owen Cooper interpretează rolul lui Jamie Miller, un adolescent acuzat de crimă după ce consumă conținut toxic online, a dominat gala cu opt Premii Emmy. Pe lângă victoria adolescentului de doar 15 ani, producția a câștigat trofee pentru cea mai bună miniserie, regie și interpretări, confirmând statutul său de fenomen.

Actorul Stephen Graham, care joacă rolul tatălui lui Jamie, a câștigat la categoria „cel mai bun actor” și a împărțit premiul pentru scenariu cu Jack Thorne. Erin Doherty a fost recompensată pentru cel mai bun rol secundar feminin, iar regizorul Philip Barantini a fost și el laureat.