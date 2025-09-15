Când poți vedea în România „The Pitt”, serialul care a cucerit Emmy 2025

Emmy 2025: seară de recorduri și premiere istorice! La Premiile Emmy 2025, telespectatorii din întreaga lume au asistat la o adevărată sărbătoare a poveștilor autentice și a talentului excepțional. „The Pitt” a cucerit scena ca „Cel mai bun serial dramatic”, oferind o incursiune intensă și realistă în viața unui spital din Pittsburgh, în timp ce Owen Cooper, la doar 15 ani, a rescris istoria televiziunii americane, devenind cel mai tânăr actor masculin care câștigă un Emmy pentru rol secundar într-un serial limitat pentru performanța sa din „Adolescence”.

Această ediție a Emmy 2025 a combinat dramatismul intens cu emoția pură a debutului, dovedind că poveștile bine spuse și talentul adevărat nu cunosc granițe de vârstă sau teritoriu.

The Pitt cucerește scena Emmy 2025: premiul pentru cel mai bun serial dramatic

„The Pitt”, difuzat pe Max, a câștigat Premiul pentru „Cel mai bun serial dramatic” la Premiile Emmy 2025, aducând pe ecran realitatea cruntă a unui spital din Pittsburgh. Fiecare episod surprinde o oră dintr-un schimb de 15 ore, oferind o privire autentică asupra provocărilor post-pandemice și asupra echipei medicale.

Cu 13 nominalizări și 5 trofee câștigate, printre care și pentru interpretarea lui Noah Wyle, serialul s-a remarcat prin povestea intensă și mesajul său puternic. Creatorul R. Scott Gemmill a dedicat premiul tuturor lucrătorilor din domeniul sănătății: „Respectați-i, protejați-i, aveți încredere în ei! Mulțumesc!”.

Noah Wyle și echipa The Pitt: povestea unui spital post-pandemic pe Ma

Serialul îl urmărește pe dr. Robby pe parcursul unei ture în departamentul de urgență, alături de Shawn Hatosy, Katherine LaNasa, Taylor Dearden și Fiona Dourif. Noah Wyle a declarat pentru People că a fost „copleșit” de propria sa nominalizare pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic și de recunoașterea serialului: „Sunt în televiziune de 30 de ani și am încercat o mulțime de proiecte diferite. Mi-am pierdut speranța că va mai fi ceva care să conteze atât de mult pentru cariera mea. Este cu adevărat uimitor”.

„The Pitt” ajunge și în România: Sky Atlantic difuzează serialul din 24 septembrie

Fanii români vor putea urmări „The Pitt” pe Sky Atlantic din 24 septembrie 2025, ceea ce confirmă interesul internațional și atracția globală a producției.

Owen Cooper, fenomen global la doar 15 ani: premiu istoric la Emmy pentru „Adolescence”

În contrast, serialul „Adolescence” a strălucit la Premiile Emmy 2025, câștigând 8 trofee, inclusiv pentru „Cel mai bun serial limitat” – adică o poveste completă, spusă într-un număr fix de episoade, un adevărat mini-format care a captivat publicul global.

Pe scena Teatrului Peacock din Los Angeles, Owen Cooper, britanicul de doar 15 ani, a făcut istorie: a devenit cel mai tânăr actor masculin care câștigă un Emmy pentru rol secundar într-un serial limitat, rescriind recordurile televiziunii americane. Totuși, cel mai tânăr câștigător al unui Emmy din toate timpurile rămâne actrița Roxana Zal, care avea 14 ani când a câștigat în 1984 pentru „Something About Amelia”.

Succesul global al „Adolescence”: 140 de milioane de vizualizări și impact cultural

Filmat când Owen Cooper avea doar 14 ani, „Adolescence” a înregistrat 140 de milioane de vizualizări în primele trei luni pe Netflix și a declanșat discuții globale despre cultura online „incel” și impactul ei asupra realității.

Cultura online „incel” provine de la termenul „involuntary celibate” și desemnează comunități online de persoane, predominant bărbați, care se consideră incapabile să aibă relații romantice sau sexuale. Subiectele discutate adesea includ frustrare, resentimente și, în cazuri extreme, violență, iar impactul acestei culturi asupra tinerilor poate fi profund, influențând modul în care aceștia percep relațiile și interacțiunile sociale.

Owen Cooper: debut memorabil și lecții de viață pentru tinerii actori. „Va rămâne cel mai important”

Emoționat, Cooper a declarat: „Poate că premiul are numele meu, dar el aparține cu adevărat oamenilor din spatele camerei, co-creatorului Stephen Graham și întregii distribuții. Dacă asculți, te concentrezi și pășești în zona ta de confort, poți realiza orice”.

Iar într-un interviu pentru People, el a adăugat: „Nu eram nimic acum trei ani. A fost cea mai bună vară din viața mea pentru a filma și abia așteptam să fiu la Premiile Emmy. Este primul meu rol și va rămâne cel mai important”.

Gestul simbolic al lui Jake Gyllenhaal: rața norocoasă pentru Owen Cooper

Pe covorul roșu al Premiilor Emmy 2025, Owen Cooper a primit o „rață norocoasă” de la Jake Gyllenhaal – un simbol de noroc și sprijin. Gestul are o tradiție personală: Gyllenhaal primise același cadou de la un prieten când a fost nominalizat la Oscar pentru Brokeback Mountain și acum l-a transmis mai departe lui Cooper.

Stephen Graham, co-creator și scenarist, a declarat: „Nu ne-am așteptat niciodată ca micul nostru proiect să aibă un impact atât de mare. Această recunoaștere este pentru întreaga echipă și pentru Jack Thorne, co-creatorul nostru”.

Premii și recunoaștere internațională

„The Pitt”: 5 premii din 13 nominalizări, inclusiv pentru Noah Wyle și „Cel mai bun serial dramatic”.

5 premii din 13 nominalizări, inclusiv pentru Noah Wyle și „Adolescence”: 8 premii Emmy, inclusiv pentru „Cel mai bun serial limitat” și premiul istoric al lui Owen Cooper, dar și pentru „Cea mai bună regie”, „Cel mai bun scenariu”, „Cel mai bun actor într-un serial limitat” pentru Stephen Graham și „Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial limitat” pentru Erin Doherty.

Ediția 77 a Premiilor Emmy a demonstrat că serialele cu povești autentice și performanțe remarcabile continuă să fascineze publicul internațional. În concluzie, atât „The Pitt”, cât și „Adolescence”, au demonstrat impactul global al producțiilor de calitate, iar succesul lor la Premiile Emmy reflectă aprecierea internațională.