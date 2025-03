O actriță din „The Last of Us” a aflat în timpul filmărilor că suferă de autism

Bella Ramsey, nominalizată la Premiile Emmy pentru rolul Ellie din serialul „The Last of Us”, a povestit că a aflat că suferă de autism chiar în timpul filmarilor la această peliculă.

„Am fost diagnosticată cu autism în timp ce filmam sezonul 1 din The Last of Us”, a mărturisit tânăra actriţă britanică Bella Ramsey, cunoscută publicului pentru rolul Ellie din serialul „The Last of Us”, pentru care a şi primit o nominalizare la Premiile Emmy.

Ea a povestit că a făcut investigaţii medicale abia după ce un coleg din echipa de producţie a serialului, care are o fiică diagnosticată cu autism, i-a spus că manifestă aceleaşi simptome din spectrul autist.

„Am vorbit puțin despre neurodivergență înainte, dar dintr-un motiv pe care nu-l știu nu am vrut niciodată să spun exact ce este”, a spus Bella Ramsey într-un interviu acordat Vogue cu mai puțin de o lună înainte de premiera celui de-al doilea sezon al serialului şi citat de Variety.

După ce a observat-o o perioadă de timp pe platourile de filmare, un membru din echipa de producţie a convins-o să meargă la o evaluare psihologică, deoarece avea aceleaşi tipare de comportament ca şi fiica sa care suferă de autism.

Tânăra actriţă Bella Ramsey a mărturisit, de asemenea, că întreaga sa viaţă s-a simţit cumva „singuratică” şi „mai ciudată” comparativ cu persoanele din jurul său şi s-a întrebat în sinea sa dacă nu cumva suferă de autism.

Totodată, ea a menționat că se confruntă cu probleme senzoriale specifice persoanelor din spectrul autist și a vorbit despre o „hiperconștientizare dureroasă” a microexpresiilor și a limbajului corporal a celor din jur.

„Întotdeauna am fost atentă și am învățat de la oameni. A fi nevoită să învăț mai degrabă în mod conștient cum să socializez și să interacționez cu cei din jur m-a ajutat în actorie”, a declarat ea.

Tânăra actriţă spune că primirea diagnosticului a fost „eliberatoare” și „îmi permite să merg prin lume cu mai multă îngăduinţă față de mine însumi, pentru faptul că nu sunt capabilă să fac sarcinile ușoare de zi cu zi pe care toată lumea pare să le poată face”.

Bella Ramsey crede că munca pe platourile de filmare o ajută, pentru că îi oferă o rutină zilnică.

„Am o oră fixă la care trebuie să fiu acolo, mi se spune ce să port, cum să stau, unde să stau și ce să mănânc”, a spus actriţa.

Episodul de debut al primului sezon al serialului „The Last of Us” a avut 4,7 milioane de telespectatori în Statele Unite în prima noapte, fiind al doilea cel mai mare debut pentru HBO din ultimii 13 ani, după „House of the Dragon”, potrivit aceleiaşi surse.

Interpretările actorilor din primul sezon au fost foarte apreciate, criticii remarcând în special „chimia” dintre Pedro Pascal și Bella Ramsey, care interpretează cele două personaje principale.