Cine este românul recompensat cu un Premiu Emmy pentru efectele speciale din „Game of Thrones”. De ce a ales să locuiască în Sibiu

Deși imaginează nu doar scene, ci universuri pline de magie și ar fi putut trăi în orice metropolă din lume, Robert Șimon, artistul român care a contribuit semnificativ crearea unor bătălii epice din „Game of Thrones”, a ales să trăiască la Sibiu, aproape de părinții săi.

În cadrul serialului „Game of Thrones”, Robert Șimon a lucrat ca concept artist în zona de efecte vizuale, environments și secvențe de acțiune, contribuind la definirea vizuală a unor momente-cheie din ultimele sezoane. Munca sa a fost parte din procesul complex prin care bătăliile și scenele epice din această producție au fost construite vizual înainte de a fi realizate efectiv pe ecran.

Printre contribuțiile sale se numără conceptele vizuale pentru Wights, pentru armurile și mediile specifice acestora, dar și pentru dragonul Viserion în forma sa reanimată, precum și pentru secvențe majore de luptă, inclusiv „The Battle of the Bastards”, „Loot Train Attack” și atacul asupra King's Landing din sezonul final.

Acestea au fost dezvoltate în colaborare cu echipele de efecte vizuale și producție, într-un flux internațional în care designul conceptual stă la baza imaginilor finale.

Pentru această activitate, artistul român, care în timpul liber pictează în ulei, a făcut parte din echipa recompensată cu un Primetime Emmy, distincție acordată pentru efecte speciale și vizuale remarcabile, într-un serial care a adunat în total zeci de premii internaționale.

De la un computer „antic”, la jocuri fantasy și efecte speciale

Parcursul lui Robert Șimon a început însă în urmă cu mulți ani, departe de marile studiouri.

Pasiunea pentru desen și pentru lumi fantastice s-a format încă din copilărie, când își imagina personaje și scenarii inspirate din zona fantasy, dar și din fascinația pentru dinozauri. Momentul decisiv a venit odată cu primul computer primit acasă, un Pentium 1, care a devenit punctul de pornire pentru experimentarea artei digitale. Deși acum pare greu de crezut, hard disk-ul unui astfel de computer putea stoca mai puține date decât intră acum pe un CD.

„Când aveam 16 ani, părinții mi-au cumpărat un calculator. Era un Pentium 1, cu 16 MB ram și un hard disk cu o capacitate mai mică decât cea a unui CD. Photoshopul exista deja din ’90, dar înainte de el am descoperit PaintShop Pro. Avea aceleași tool-uri de bază. Am început să fac tot felul de personaje inventate de mine, dar de data asta le făceam integral digital. Erau din zona dark medieval fantasy, pentru că asta era tematica revistei Spawn. Scheleți în armuri, Conan Barbarul, dar varianta zombi etc.”, a povestit artistul pentru Scena 9.

Ulterior, Robert Șimon a urmat Liceul de Arte din Târgu Mureș și a studiat o perioadă grafica la Cluj-Napoca, însă cea mai mare parte a formării sale a fost autodidactă, prin practică constantă în concept art și ilustrație digitală.

De-a lungul timpului, a lucrat în industria jocurilor video și a filmului, având în portofoliu titluri precum Killzone: Shadow Fall, Sudden Strike 4 și God of War: Ragnarök, unde a combinat mitologia nordică cu influențe arhitecturale românești, inclusiv din zona Maramureșului.

Cum a ajuns în echipa „Game of Thrones”

Parcursul către marile producții de film a fost unul neașteptat, serialul „Game of Thrones” fiind primul proiect de acest gen.

„Tranziția la film a venit printr-o recomandare. Când lucram în Budapesta, toți cu care ieșeam la bere discutau despre Game of Thrones. Eu nu mă uitam la serial și mă simțeam exclus. Am început să mă uit, dar nu m-a prins. După vreo doi ani, Tobias Mannewitz, art director pe concept art la «Game of Thrones», m-a invitat să lucrez cu el. Atunci am început să mă uit mai serios”, a mărturisit artistul.

Robert Șimon a început să lucreze efectiv în echipă din sezonul IV, petrecând perioade de câte trei-patru luni pe an în Belfast, în cadrul departamentului de concept art și efecte vizuale.

Acolo, alături de alți artiști și supervizori, a contribuit la dezvoltarea vizuală a scenelor, focului, mediilor și secvențelor de distrugere, care ulterior au fost transformate în imagini finale de echipele de VFX.

Deși nu a fost implicat în realizarea efectivă a personajelor sau creaturilor ca departament principal, munca sa a fost esențială în definirea aspectului vizual al multor elemente din serial, de la armuri și medii până la secvențe de bătălie.

A rămas în țară, aproape de părinți

După experiența din „Game of Thrones”, Robert Șimon a continuat să lucreze la proiecte internaționale majore, inclusiv în zona de producții Netflix, unde a dezvoltat concepte pentru scene complexe și universuri SF. În paralel, a rămas activ și în industria jocurilor video, domeniu în care continuă să îmbine influențe culturale și estetice din zone diferite ale lumii.

În ciuda oportunităților uriașe de a trăi în oricare metropolă din lume conectată la domeniul său de activitate, artistul a ales să se întoarcă și să se stabilească la Sibiu, oraș pe care îl apreciază pentru arhitectura sa, dar mai ales pentru faptul că este aproape de părinții săi.