Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
Cine este românul recompensat cu un Premiu Emmy pentru efectele speciale din „Game of Thrones”. De ce a ales să locuiască în Sibiu

Deși imaginează nu doar scene, ci universuri pline de magie și ar fi putut trăi în orice metropolă din lume, Robert Șimon, artistul român care a contribuit semnificativ crearea unor bătălii epice din „Game of Thrones”, a ales să trăiască la Sibiu, aproape de părinții săi.

Robert Șimon a creat scene epice pentru „Game of Thrones”. FOTO: Scena 9
În cadrul serialului „Game of Thrones”, Robert Șimon a lucrat ca concept artist în zona de efecte vizuale, environments și secvențe de acțiune, contribuind la definirea vizuală a unor momente-cheie din ultimele sezoane. Munca sa a fost parte din procesul complex prin care bătăliile și scenele epice din această producție au fost construite vizual înainte de a fi realizate efectiv pe ecran.

Printre contribuțiile sale se numără conceptele vizuale pentru Wights, pentru armurile și mediile specifice acestora, dar și pentru dragonul Viserion în forma sa reanimată, precum și pentru secvențe majore de luptă, inclusiv „The Battle of the Bastards”, „Loot Train Attack” și atacul asupra King's Landing din sezonul final.

Acestea au fost dezvoltate în colaborare cu echipele de efecte vizuale și producție, într-un flux internațional în care designul conceptual stă la baza imaginilor finale.

Pentru această activitate, artistul român, care în timpul liber pictează în ulei, a făcut parte din echipa recompensată cu un Primetime Emmy, distincție acordată pentru efecte speciale și vizuale remarcabile, într-un serial care a adunat în total zeci de premii internaționale.

De la un computer „antic”, la jocuri fantasy și efecte speciale

Parcursul lui Robert Șimon a început însă în urmă cu mulți ani, departe de marile studiouri.

Pasiunea pentru desen și pentru lumi fantastice s-a format încă din copilărie, când își imagina personaje și scenarii inspirate din zona fantasy, dar și din fascinația pentru dinozauri. Momentul decisiv a venit odată cu primul computer primit acasă, un Pentium 1, care a devenit punctul de pornire pentru experimentarea artei digitale. Deși acum pare greu de crezut, hard disk-ul unui astfel de computer putea stoca mai puține date decât intră acum pe un CD.

„Când aveam 16 ani, părinții mi-au cumpărat un calculator. Era un Pentium 1, cu 16 MB ram și un hard disk cu o capacitate mai mică decât cea a unui CD. Photoshopul exista deja din ’90, dar înainte de el am descoperit PaintShop Pro. Avea aceleași tool-uri de bază. Am început să fac tot felul de personaje inventate de mine, dar de data asta le făceam integral digital. Erau din zona dark medieval fantasy, pentru că asta era tematica revistei Spawn. Scheleți în armuri, Conan Barbarul, dar varianta zombi etc.”, a povestit artistul pentru Scena 9.

Ulterior, Robert Șimon a urmat Liceul de Arte din Târgu Mureș și a studiat o perioadă grafica la Cluj-Napoca, însă cea mai mare parte a formării sale a fost autodidactă, prin practică constantă în concept art și ilustrație digitală.

Sursele de inspirație pentru „Urzeala Tronurilor". Ce evenimente istorice reale se găsesc la baza întâmplărilor din serial

De-a lungul timpului, a lucrat în industria jocurilor video și a filmului, având în portofoliu titluri precum Killzone: Shadow Fall, Sudden Strike 4 și God of War: Ragnarök, unde a combinat mitologia nordică cu influențe arhitecturale românești, inclusiv din zona Maramureșului.

Cum a ajuns în echipa „Game of Thrones”

Parcursul către marile producții de film a fost unul neașteptat, serialul „Game of Thrones” fiind primul proiect de acest gen.

„Tranziția la film a venit printr-o recomandare. Când lucram în Budapesta, toți cu care ieșeam la bere discutau despre Game of Thrones. Eu nu mă uitam la serial și mă simțeam exclus. Am început să mă uit, dar nu m-a prins. După vreo doi ani, Tobias Mannewitz, art director pe concept art la «Game of Thrones», m-a invitat să lucrez cu el. Atunci am început să mă uit mai serios”, a mărturisit artistul.

Robert Șimon a început să lucreze efectiv în echipă din sezonul IV, petrecând perioade de câte trei-patru luni pe an în Belfast, în cadrul departamentului de concept art și efecte vizuale.

Acolo, alături de alți artiști și supervizori, a contribuit la dezvoltarea vizuală a scenelor, focului, mediilor și secvențelor de distrugere, care ulterior au fost transformate în imagini finale de echipele de VFX.

Deși nu a fost implicat în realizarea efectivă a personajelor sau creaturilor ca departament principal, munca sa a fost esențială în definirea aspectului vizual al multor elemente din serial, de la armuri și medii până la secvențe de bătălie.

A rămas în țară, aproape de părinți

După experiența din „Game of Thrones”, Robert Șimon a continuat să lucreze la proiecte internaționale majore, inclusiv în zona de producții Netflix, unde a dezvoltat concepte pentru scene complexe și universuri SF. În paralel, a rămas activ și în industria jocurilor video, domeniu în care continuă să îmbine influențe culturale și estetice din zone diferite ale lumii.

În ciuda oportunităților uriașe de a trăi în oricare metropolă din lume conectată la domeniul său de activitate, artistul a ales să se întoarcă și să se stabilească la Sibiu, oraș pe care îl apreciază pentru arhitectura sa, dar mai ales pentru faptul că este aproape de părinții săi.

Top articole

image
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
Mircea Dinescu, după ce i-a ARS locuința: „Omul fără dușmani e ca o casă fără proptele...”
gandul.ro
image
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
mediafax.ro
image
Locul de muncă pe care l-ar fi avut Aryna Sabalenka dacă nu ar fi făcut tenis. Ar fi câștigat bani frumoși din el
fanatik.ro
image
Italienii au cumpărat, cu 26 de milioane de euro, 90 de autobuze Otokar prin PNRR, dar unele dintre ele sunt prea lungi pentru a fi folosite în orașe
libertatea.ro
image
Noi reguli pentru șoferi, valabile din 18 iunie în Grecia. Ce este obligatoriu să ai în mașină
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Iranienii continuă: după executarea unui sportiv, au condamnat pentru prima dată la moarte o femeie! De ce e acuzată
digisport.ro
image
”Black Friday” la Guvern și parcă revenim în haiducia anilor 90: Cum s-ar vinde resursele critice ale țării și cea mai importantă bancă la preț de chilipir
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
O nouă zi liberă pentru români? Am putea avea 18 zile nelucrătoare pe an
observatornews.ro
image
Andreea Popescu îi dă FATALA lui Dan Alexa! După escapada din Timișoara, bruneta schimbă strategia!
cancan.ro
image
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
newsweek.ro
image
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
prosport.ro
image
Cum să-ți asiguri o pensie mai bună și să plătești mai puține taxe. Senatul discută reduceri pentru cei care investesc pentru pensie
playtech.ro
image
S-a accidentat! Lovitură pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Rapid! Noul transfer e în drum spre Bănie
fanatik.ro
image
Care este vârsta la care ești considerat oficial bătrân, potrivit științei
ziare.com
image
Ce lovitură: Jurgen Klopp și-a ales următoarea echipă și nu e Real Madrid!
digisport.ro
image
Când devii oficial bătrân? Studiu pe 14.000 de oameni
stiripesurse.ro
image
SURSE Bolojan își face partid sau pol de dreapta? Ce i-a promis PSD lui Nazare, Nicușor Dan i-a dat verde lui Grindeanu
cotidianul.ro
image
Monica Bîrlădeanu le cere ajutorul disperat al fanilor. Actrița are mare nevoie de sprijinul lor: Avem nevoie de multe. Nici nu știu cu ce aș începe
romaniatv.net
image
Schimbări uriașe pentru milioane de pensionari! Ministerul Muncii, anunț major despre Casele de Pensii
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Postarea unui român din Focșani a împărțit internetul în două. Ai mânca așa ceva?: „Ai grijă cu Protecția Animalelor! Te lauzi că omori un ...”
actualitate.net
image
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
click.ro
image
Cine era badanta moartă în Italia, după ce s-a aruncat de la etajul 3. „Chinuri, o viață grea”
click.ro
image
Investigație uriașă în SUA: 10 oameni de știință au murit subit, au fost uciși sau au dispărut în ultimii trei ani
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințul Harry și Prințesa Diana foto Profimedia jpg
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
historia.ro
Click!

image
Casa lui Mircea Dinescu din Dolj, incendiată! Pe cine bănuiește scriitorul: „Întâi mi-au dat foc la vie”
image
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului

OK! Magazine

image
Nu e foarte cunoscută, dar face ravagii la Palatul britanic. Ea are reputația de cea mai meschină și rasistă femeie regală

Click! Pentru femei

image
Ai trecut prin traume? Terapia EMDR te poate ajuta mai mult decât crezi

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!