Mereu comparate, conștient sau nu, mai de fiecare dată în detrimentul nostru, România și Polonia au multe în comun, dar în același timp sunt și profund diferite. Într-un peisaj geopolitic în care Flancul Estic devine scutul Europei, rivalitatea de fațadă lasă loc unei întrebări esențiale: cum poate transforma Bucureștiul această „competiție” într-o sinergie reală? Despre lecțiile strategice pe care România refuză să le învețe, costurile pe care trebuie să ni le asumăm acasă și noua arhitectură de securitate de la Marea Baltică la Marea Neagră, vorbește cercetătoarea Antonia Pup, de la Institutul Universitar European din Florența, într-un interviu pentru „Adevărul”.

Baza Mihail Kogălniceanu, considerată un pilon esențial și «Ramsteinul Estului» pe flanc Foto: Ai / Gemini

Adevărul: ⁠Există un laitmotiv al competiției între țările de pe flancul estic, cu precădere între România și Polonia. Cum ar trebui să arate o agendă practică de cooperare româno-poloneză care să depășească lozincile diplomatice și în ce domenii specifice putem deveni cu adevărat complementari Poloniei, astfel încât Varșovia să ne vadă ca pe un egal și un aliat indispensabil, nu doar ca pe un vecin din rândul doi?

Antonia Pup: Nu cred că trebuie să ne propunem să fim „egali“ cu Polonia. În 2025, conform cifrelor publicate de către NATO, Polonia a cheltuit pe apărare 34,6 miliarde de dolari, iar noi 7,1 miliarde. Diferența asta nu se recuperează în câțiva ani și nici nu are rost să ne tot măsurăm cu ei. Strategia Națională de Apărare a Țării pentru 2025-2030 spune destul de clar unde țintim să fim: principala putere din Sud-Estul Europei și a doua mare putere la est de Germania, după Polonia. Nu este o poziție umilitoare, este una realistă raportat la resursele de care dispunem. Și tocmai de aici putem deveni indispensabili. Polonia acoperă partea de nord a flancului, noi Marea Neagră. Complementaritatea vine din geografie, nu din încercarea de a face aceleași lucruri ca ei. Concret, văd câțiva pași care nu costă mult și se pot face în următorul an.

Primul ține de oameni. La Varșovia ar trebui să trimitem un ambasador cu greutate politică reală: un fost ministru de externe, un fost premier, un fost șef de serviciu, cineva cu acces direct la președintele României. Este un semnal de recunoaștere pe care polonezii l-ar capta imediat. De exemplu, relația dintre fostul ministru de externe Oana Țoiu și omologul ei polonez Sikorski a arătat că se poate lucra foarte bine la nivelul acesta al relațiilor personale directe, iar pe o asemenea fundație se poate construi mai departe. Doamna Țoiu și domnul Sikorski, atât la UNGA la New York, cât și la recenta Conferință de securitate de la Varșovia, au avut evenimente de diplomație publică și paneluri comune, cu un efect de multiplicare al mesajelor.

Al doilea pas este coordonarea pozițiilor înainte de reuniunile importante: Consiliul Nord-Atlantic, Consiliul European, dar și Triunghiul de la Weimar și formatul E5, unde Polonia e deja la masă și noi nu suntem. Dacă ne coordonăm sistematic, și o spunem public, Polonia poate duce în acele formate și perspectiva noastră. Asta înseamnă presiune diplomatică comună, dar ca rutină, nu ocazional. La Bruxelles avem deja o bază: Polonia face parte din grupul Prietenii Coeziunii, pe care România îl prezidează împreună cu Italia.

Al treilea pas privește baza permanentă americană din Polonia, anunțată de Donald Trump toamna aceasta. Ar trebui să începem consultări bilaterale ca să vedem cum poate fi folosită și pentru Marea Neagră, unde Convenția de la Montreux ne limitează din perspectivă navală. Mă gândesc la supraveghere aeriană, exerciții comune, protejarea infrastructurii critice și a coridoarelor spre Marea Neagră. Se leagă direct de ideea pe care a prezentat-o președintele Nicușor Dan la summitul NB8, a unui continuum care să lege Arctica, Marea Baltică și Marea Neagră.

De ce ne măsurăm greșit cu Polonia

Și unde ar mai fi de lucrat în acest sens, pentru o cooperare româno-poloneză mai bună?

Un domeniu insuficient exploatat de cooperare bilaterală vizează domeniul cibernetic. Aici aș merge pe un acord bilateral pentru operațiuni cibernetice comune, defensive și ofensive, cu trepte de escaladare stabilite dinainte. Atacurile hibride sponsorizate de Federația Rusă vizează atât România, cât și Polonia, deci nu are sens să răspundem fiecare pe cont propriu. Cred că România ar putea să devină mai active la nivelul UE, să militeze de exemplu pentru activarea regimului de sancțiuni pentru operațiuni ofensive în spațiul cibernetic care pot fi atribuite unor grupări conectate cu Federația Rusă.

Antonia Pup este cercetător la Institutul Universitar European din Florența Foto: Arhivă personală

Și, în fine, ceva care pare mai puțin spectaculos, dar contează mult: programe anuale de socializare a elitelor politice, finanțate de cele două guverne. Relația trebuie să reziste schimbărilor de guvern, iar asta se întâmplă doar când oamenii de pe ambele părți se cunosc și au încredere unii în alții.

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„Sala de așteptare” a Europei. Eroare de calcul sau lipsă de ambiție la București?

Polonia a reușit să se poziționeze ca un actor indispensabil la masa marilor decizii europene și transatlantice, inclusiv prin formula E5, în timp ce România, deși la fel de expusă la frontiera estică, rămâne parcă mereu într-un fel de „sală de așteptare”. E vorba despre o eroare de calcul diplomatic, despre lipsa unor capabilități convingătoare sau despre un deficit cronic de ambiție strategică la București?

Este vorba de factori acumulați în timp. Economic, Polonia a urcat de la 1,7% din PIB-ul UE în 1995 la 4,9% în 2025. Astăzi are un PIB de 923 de miliarde de euro, de 2,4 ori mai mare decât al nostru. Militar, Polonia și-a impus prin lege încă din 2001 un minim de 1,95% din PIB pentru apărare, iar noi eram la 1,36% în 2014. Anul trecut, Varșovia a cheltuit 34,6 miliarde de dolari pe apărare, noi 7,1. Polonia a plătit costurile mai devreme și mai mult. E5 reunește exact cele cinci state europene care cheltuiesc cel mai mult pe apărare. Dacă vrem recunoaștere afară, trebuie să plătim costuri (și nu puține) acasă, iar acest demers este unul național, în sensul în care și cetățenii trebuie să îl sprijine, nu doar politicienii.

Varșovia și Bucureștiul citesc riscul rusesc la fel, dar acționează diferit

Dacă ne uităm la Marea Neagră comparativ cu Marea Baltică, considerați că Varșovia și Bucureștiul citesc cu adevărat la fel riscul rusesc, sau Polonia are o agendă mult mai bine articulată în fața aliaților occidentali comparativ cu România?

Cred că Varșovia și Bucureștiul citesc riscul rusesc la fel. Avem aceeași percepție asupra amenințării principale, care este Federația Rusă, și aceeași încredere în parteneriatul strategic cu Statele Unite. Tocmai de aceea cred că Polonia ne poate fi un aliat de cursă lungă în materie de securitate, poate chiar mai mult decât Franța sau Germania, unde partidele pro-NATO sunt tot mai expuse presiunii electorale. Politicienii noștri ar trebui să se uite la Varșovia cu aceeași atenție cu care se uită la Berlin, Paris sau Washington.

Diferența nu ține de lectura riscului, ci de ce se întâmplă acasă. Vedem faptul că în Polonia, felul în care e citit mediul de securitate e împărtășit de tot spectrul politic, și de conservatorii din PiS, și de partidul PO al lui Tusk. Indiferent cine câștigă alegerile, linia față de Federația Rusă rămâne aceeași. La noi, mai ales după alegerile anulate din decembrie 2024, polarizarea a crescut mult. Când ai consens acasă și un risc mare la graniță, cum are Polonia, care se învecinează direct cu Federația Rusă, poți fi mult mai asertiv în afară. Așa că n-aș vorbi neapărat de timiditate. Mai degrabă ne lipsește coeziunea internă care să ne permită să vorbim mai apăsat.

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Se vorbește din nou despre trupele coaliției de voință, care ar urma să asigure anumite garanții Ucrainei, după încheierea războiului. Ar exista și posibilitatea ca aceste trupe să fie staționate chiar în România, contribuind în mod direct și la securitatea României și la un sentiment de siguranță?

Cred că rolul României în monitorizarea păcii din Ucraina va fi mai ales unul aerian. Nu o spun eu, ci generalul Philip Breedlove, fost comandant suprem al NATO, care a afirmat faptul că bazele aeriene ale României ar fi „absolut critice“ pentru orice forță internațională de amploare care ar stabiliza Ucraina după conflict. El numește baza de la Mihail Kogălniceanu „Ramsteinul Estului“. Asta este o carte pe care o avem deja în mână.

Separat, cred că trebuie să începem acasă o discuție serioasă despre posibilitatea ca România să contribuie și cu trupe de monitorizare a păcii. Până acum, poziția oficială a fost că România nu va trimite militari în Ucraina, dar poate fi un hub de transport pentru forțele desemnate. E o discuție care trebuie purtată deschis, nu închisă din start. Merită să ne uităm și la Varșovia. Polonia a spus clar că nu plănuiește să trimită trupe în Ucraina, nici după încheierea războiului, iar ministrul apărării a argumentat că nicio țară care se învecinează cu Federația Rusă n-ar trebui să participe la o misiune de menținere a păcii acolo, din cauza riscului de provocări. În schimb, Polonia și-a asumat logistica și s-a declarat pregătită pentru prezența permanentă a unor trupe franceze sau britanice pe teritoriul ei. Adică are un rol clar și îl comunică extern fără menajamente, exact ceea ce ar trebui să facă și România pe toate canalele de care dispune.