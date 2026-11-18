Pericolul suprem pentru UE nu vine atât de la Moscova, cât chiar din interior. De la excluderea șefei diplomației europene din discuțiile cu Rusia și până la blocajele privind Ucraina, analistul de politică internațională Ștefan Popescu explică jocurile subterane ale marilor cancelarii.

Kaja Kallas a fost exclusă din negocierea cu Rusia, deși e șefa diplomației europene Foto: EPA EFE

Cu jumătate de secol mai devreme, Henry Kissinger, poate unul dintre cei mai importanți diplomați și politicieni americani, punea celebra întrebare: „Dacă vreau să dau telefon în Europa, pe cine sun?”. Remarca celui care a consiliat președinți americani și a trasat linii de politică externă pentru Washington reprezenta în fapt o critică față de lipsa de unitate a Europei și ironiza subtil faptul că statele membre UE nu aveau nici atunci, la fel cum nu au nici azi o politică externă comună. Arc peste timp, în 2026, într-un context geopolitic extrem de complicat, statele europene par mai divizate ca oricând.

Scena politică europeană se pregătește fragmentată și marcată de neînțelegeri pentru viitoarele negocieri cu Rusia. În timp ce Franța, Germania, Regatul Unit, Italia și Polonia au constituit grupul restrâns desemnat să reprezinte interesele blocului comunitar în aceste discuții, Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, a fost lăsată pe din afară, în ciuda insistențelor sale publice de a lua parte la proces.

Însă excluderea șefei diplomației europene este doar vârful aisbergului. Adevăratul pericol la adresa Uniunii Europene nu vine atât de la Moscova, cât din propria sa incapacitate de a genera o poziție comună. În timp ce statele baltice și Polonia o susțin pe Kallas, alte capitaler europene preferă izolarea acesteia. Această lipsă de front comun se reflectă brutal și pe alte paliere: state precum Ungaria, Bulgaria, Cehia și Slovacia refuză categoric să contribuie la noul pachet de finanțare pentru Ucraina solicitat de Germania. În paralel, deși la nivel declarativ Berlinul susține ferm Kievul, tot Germania este decisă să întârzie sau chiar să blocheze procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

De ce era previzibilă marginalizarea Kajei Kallas

Analistul de politică internațională Ștefan Popescu nu este surprins de marginalizarea Kajei Kallas. În opinia sa, izolarea șefei diplomației europene era previzibilă, dată fiind incompatibilitatea dintre profilul ei politic rigid și interesele unor actori grei precum Franța și Germania.

„Aș spune că trebuie să privim marginalizarea doamnei Kaja Kallas ca pe ceva previzibil, pentru că într-un proces de negociere nu se acceptă pozițiile, persoanele care reprezintă pozițiile inflexibile, pentru că negocierea înseamnă un compromis. Și, în plus, trebuie să ne uităm și la ce țară reprezintă doamna Kaja Kallas în Comisia Europeană. Dincolo de faptul că portofoliile sunt tematice, ele sunt totuși atribuite pe baze naționale. Fiecărui stat, fiecare stat-membru dispune de un comisar european. Statele mari nu doreau să scape din mâini, nu voiau să scape de sub control acest proces al negocierilor cu Rusia”, spune Popescu.

Jocul la două capete al marilor puteri europene

Pe de altă parte, aceleași state, mai spune expertul, au ales o formă de negociere care pentru neinițiați poate să pară contradictorie. Asta și pentru că europenii privesc acum peste Atlantic cu speranță și cred că scenariul în care democrații vor reveni la putere la Washington peste doi ani și jumătate este unul plauzibil.

„Acum trebuie să fim realiști: cu o parte, cu o mână se negociază, fără îndoială, dar de cealaltă parte se și pun anumite obstacole în calea negocierii, pentru că cel mai probabil europenii, în deosebi britanicii și francezii, speră, și germanii, bineînțeles, să se ajungă la sfârșitul președinției Trump. Pentru că speră că există posibilitatea ca o administrație democrată va prelua ștafeta și va avea o nouă atitudine față de Rusia, față de securitatea europeană și față de Ucraina. Distrugerea unei părți, unui segment al podului Kerci reprezintă o dovadă”, adaugă Popescu.

Altfel, trecerea pe linie moartă a Kajei Kallas vine să arate și că influența balticilor la Bruxelles este în scădere, dar nu numai atât.

„Acest lucru ne arată în primul rând faptul că țările vest-europene doresc să-și păstreze controlul asupra acestui proces, pentru că paleta lor de negociere cu Federația Rusă este clar mult mai mare decât paleta de negociere și interesele obiective ale unor state cu o dimensionare a celor baltice. Vest-europenii, adică Franța, Marea Britanie, Grupul celor Cinci au interese din Arctica până în Orientul Mijlociu. Deci, inclusiv două dintre aceste puteri privesc și au interese legate de controlul armamentelor strategice. Asta înseamnă că există o relație mult mai complexă și obiective mult mai largi decât cele care sunt urmărite de statele baltice. Acesta este motivul pentru care doamna Kaja Kallas nu avea cum să fie desemnată reprezentant al Uniunii Europene și nici măcar inclusă în echipa de negociere cu Federația Rusă”, mai afirmă el.

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Nu este singurul aspect în care fisurile și lipsa de unitate a europenilor sunt vizibile. În același timp, țări ca Ungaria, Bulgaria, Cehia și Slovacia refuză să contribuie la noul pachet de finanțare pentru Ucraina, care a fost solicitat de Germania.

Pluralitatea negocierilor și axa nordică

În timp ce Kaja Kallas a reacționat virulent în fața marginalizării sale și a reamintit că, potrivit funcției sale, ea ar trebui să reprezinte Uniunea Europeană în politica externă, inclusiv în cadrul negocierilor cu Rusia, de la Paris, Berlin și chiar Bruxelles i s-a transmis pe diverse canale că va rămâne în afara procesului de negociere. Nu întâmplător și relațiile dintre Kaja Kallas și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sunt mai reci ca oricând, iar atitudinea Germaniei și a Franței a fost una distantă încă de la începutul mandatului fostului premier al Estoniei.

Analistul politic Ștefan Popescu semnalează vulnerabilitățile UE Foto: Arhivă personală

În paralel cu desemnarea negociatorilor din partea coaliției de voință, Europa abordează relațiile cu Rusia și de pe un alt palier. Ștefan Popescu vorbește despre două procese de negociere paralele.

„Avem cel puțin două procese de negociere cu Rusia. Avem unul prin E5 și unul separat care pornește din zona balto-scandinavă, Finlanda și Norvegia, care au avut o primă convorbire telefonică cu președintele Rusiei. De asemenea, premierul norvegian a declarat presei că va exista și o urmare a acestei convorbiri telefonice. Totodată, am observat și declarațiile acordate de președintele finlandez Alexander Stubb în Financial Times, apelul făcut la europeni pentru a negocia. Și e interesant că vine din Finlanda, care este și o țară nordică, apropiată de baltici prin geografie, prin cultură”, punctează expertul.

Că europenii sunt dezbinați o arată și faptul că, pe de altă parte, țări ca Germania sunt decise să întârzie sau chiar să blocheze aderarea Ucrainei la UE, deși la nivel declarativ susțin Kievul.

„Obiectivele sunt diferite. Am spus: principala problemă a europenilor este că nu reușesc să genereze o poziție comună. Și doar o poziție comună ar fi putut împinge Europa pe același plan al discuțiilor cu Washingtonul și Moscova. Iar acum, că tot avem reuniunea de la Shenzhen, să facă un loc și Europei la Shenzhen. Ceea ce nu este cazul, pentru că europenii negociază pe bucăți. Chiar și în interiorul coaliției de voință există obiective diferite. În aceste condiții este greu de crezut că Europa va putea genera o poziție comună care să-i valorifice potențialul real pe care îl are. Și în momentul în care există mai multe voci, fără îndoială că va exista un spațiu de manevră pentru partea adversă, adică pentru Federația Rusă și pentru partenerii americani”, adaugă Ștefan Popescu.

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Ambiguitatea strategică și complexitatea diplomatică

Însă o problemă este dată nu doar de multitudinea de interese din rândul statelor membre UE și de lipsa unei politici comune, ci și de atitudinea duplicitare de care dau dovadă unele dintre ele. Este și cazul Germaniei. Cancelarul german Friedrich Merz este nu doar unul dintre cei mai importanți susținători ai Kievului, ci și unul dintre cei care au lăsat de înțeles de-a lungul timpului că nu vor cu adevărat integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană.

De altfel, Merz nici nu a făcut un secret din acest lucru și a afirmat cu subiect și predicat că în cazul Kievului ar fi de dorit să se urmeze o politică prin care să fie permisă doar o aderare parțială la Uniunea Europeană, dar și aceasta în mai multe etape.

„Duplicitatea este trăsătura de bază a diplomației, mai ales în cadrul unor negocieri. Noi, în România, nu mai percepem nuanțele, le vedem alb sau negru. Ori, țările care cu adevărat au orizont strategic știu că pot să ajute Ucraina, dar în același timp să favorizeze și o soluție diplomatică. Nimeni nu vede doar în alb sau negru, poate cu excepția României”, încheie Ștefan Popescu.