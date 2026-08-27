Fostul ministru al Apărării din Ucraina susține că țara sa riscă să piardă războiul cu Rusia. Fost şef al Brigăzii Multinaționale NATO din Sud-Estul Europei, generalul Virgil Bălăceanu consideră că războiul nu e încă pierdut.

Atacuri în Zaporojie, Ucraina Foto: Profimedia

Ucraina pierde încet războiul împotriva Rusiei, susține fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, într-un interviu pentru Reuters. Fostul ministru al Apărării ucrainean a mai adăugat că țara sa ar mai dispune de o fereastră de oportunitate de doar câteva luni, timp în care dezvoltarea unor drone autonome ghidate cu inteligență artificială, a rachetelor interceptoare ieftine și a propriului program de rachete balistice ar mai putea să schimbe deznodământul.

„Cred că acum există un moment de cotitură care va determina direcția noastră viitoare, dar se pare că pierdem treptat, încet", a declarat Fedorov. Afirmația sa contrazice discursul oficial al autorităților ucrainene.

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles şi a fost şef al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei. Într-un interviu pentru „Adevărul”, el explică de ce fostul ministru al Apărării din Ucraina iese la rampă cu declarații de acest fel, într-un moment atât de complicat.

Adevărul: Fostul ministru al Apărării din Ucraina susține că țara sa e pe cale să piardă războiul cu Rusia și că doar dronele și AI mai pot schimba ceva. Cum să înțelegem această declarație, ce se întâmplă, de fapt, pe front și în ce măsură reflectă realitatea?

Generalul Virgil Bălăceanu: Păi putem să-i dăm dreptate sau să considerăm că el deja a început o campanie electorală. Știm că fostul ministru al Apărării vrea să fie unul dintre candidații la președinția Ucrainei și sigur că trebuie să critice statul, instituțiile sale, ce s-a realizat.

Sunt destul de circumspect, pentru că ucrainenii primesc drone din producția civilă, în mod deosebit, nu din industria de apărare a lor. Industria de apărare e destinată, în bună măsură, dronelor de lovire în adâncime, rachetelor de croazieră, celorlalte sisteme de armament și de muniții. Dar privitor la acțiunea masivă, mai ales cu FPV-uri (First Person View), vin din producția civilă, iar ei integrează ce este mai performant. Nu cred că nu au început să integreze și partea de inteligență artificială.

Pe de altă parte, trebuie să plecăm și de la o realitate. O realitate care ne spune că, odată cu apariția masivă a dronelor pe front, dar și legată de lovirea altor obiective, dar acum vorbesc de front, lucrurile nu s-au schimbat substanțial. Putem spune noi că rușii, întrebuințând pe scară largă FPV-urile, au avut un ritm de ofensivă la care nu ne așteptam în Donbas? Ritmul de ofensivă scăzut se menține de foarte mult timp. Putem spune noi că ucrainenii, întrebuințând și ei masiv FPV-urile, nu au mai permis înaintarea rușilor? Nu. Deci, din punct de vedere operativ, nu văd niște schimbări fundamentale. De aceea trebuie să fim destul de echilibrați într-o asemenea analiză, inclusiv atunci când discutăm de efectul dronelor.

Asta înseamnă că Fedorov nu are dreptate când spune că dronele și AI vor decide războiul și că, deocamdată, nici ucrainenii, nici rușii nu au realizat pași importanți pentru asta?

Deci, repet, nu am văzut o schimbare la dimensiune operativă, schimbări majore ale frontului prin întrebuințarea dronelor. Am văzut schimbări din punct de vedere al loviturilor în adâncime, dar aici vorbim de alte tipuri de drone. Și războiul nu este sub nicio formă câștigat de ruși sau de ucraineni. Nu încă. Poate că fostul ministru al Apărării are dreptate, el acuză și corupția. El spune că e endemică în armată. El acuză faptul că armata și, în principal, generalul Sîrski nu au avut mai multă deschidere, mai multă flexibilitate. Sunt niște reguli ale luptei armate care, de fapt, condiționează și niște reguli ale ierarhiei militare. Adică trebuie să existe un echilibru între a avea o acțiune individuală, a lăsa spiritul inventiv, inovator, inclusiv în îndeplinirea unei misiuni, să se dezvolte, dar în același timp a păstra și o proporție din punct de vedere al îndeplinirii misiunii, a ierarhiei militare. Ceea ce am observat însă: nu am văzut o schimbare din punct de vedere al situației de pe teren în momentul în care a fost schimbat Sîrski cu generalul Drapatîi.

Generalul Virgil Bălăceanu e pesimist în privința războiului din Ucraina Foto: MApN

Era de așteptat ca această schimbare să-i ajute sau să îi pună în pericol pe ucraineni?

Mai degrabă era de așteptat ca schimbarea să fi creat o vulnerabilitate a lanțului de comandă ucrainean și atunci ofensiva rușilor să fi avut mai mult succes. Însă nu am văzut o schimbare, cel puțin nu în sensul în care să se fi creat o vulnerabilitate.

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În realitate, se vorbește din ce în ce mai mult, și o face inclusiv directorul CIA, legat de posibila mobilizare a unui alt eșalon de rezerviști ruși. Asta ne spune și Zelenski. Deci se pare că o schimbare în privința luptelor, mai ales din zona Donbasului, nu este adusă în mod esențial de drone. O schimbare semnificativă poate fi în favoarea rușilor dacă vor masa mai multe trupe.

Cât poate rezista centura de fortărețe a Ucrainei

Care ar fi ultimele evoluții pe frontul ucrainean?

Deocamdată se duce lupta pentru preluarea unor localități care deschid direcțiile spre centura-fortăreață. Se vorbește de contraatacuri ale ucrainenilor în zona centrală a Kostiantînivka, dar ei spun că nu a fost cucerită de ruși. Un alt aliniament de localități, de la Oleksandrivka ajungând mai jos înspre Pokrovsk, nu a realizat crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea ofensivei rusești înspre centura-fortăreață. Și nu s-a reușit nici în partea cealaltă, în direcția cealaltă, să se cucerească Liman, Siversk, Dobropillia, Pokrovsk, iar Pokrovsk este pe aliniamentul anterior de care vorbeam.

Va reuși Ucraina să reziste acolo sau faptul că rușii își continuă asalturile nu anunță nimic bun?

Dacă rușii continuă războiul de uzură, la un moment dat va cădea și centura-fortăreață. Poate să cadă în 2027 sau în 2028. Asta înseamnă continuarea războiului și înseamnă continuarea pierderilor umane, în primul rând. Dar inevitabil va cădea acea centură de fortărețe.

De ce nu rezistă la nesfârșit fortărețele ucrainene

Ce ne-ar determina să considerăm că acesta va fi deznodământul, dacă atacurile rușilor vor continua?

Tragem aceste concluzii plecând de la ceea ce s-a întâmplat anterior: de exemplu, rușii au cucerit Soledarul, după care au cucerit Bahmutul. După Bahmut, au cucerit Ceasiv Iar. Cucerind Ceasiv Iar, se deschide o direcție operativă înspre Kosteantynivka. Duc lupta acum să cucerească Kosteantynivka. Ulterior vor trece să cucerească Drujkivka, ulterior Kramatorsk, ulterior Sloviansk. Sau pot să încerce o cucerire concomitentă a centurii-fortăreață, dar va fi foarte dificilă.

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Ca atare, în acest an să vedem dacă ei vor putea să raporteze că au cucerit cu adevărat Kosteantynivka, că au cucerit Lîmanul, că au cucerit Siverskul, că au cucerit Dobropillia, că au cucerit Pokrovskul, că au cucerit Oleksandrivka. Veștile nu sunt bune pentru că va continua războiul. Adică nu pe termen lung, vorbim de termen scurt și mediu.

Ce ar însemna în contextul dat termen scurt și mediu și cât timp credeți că va mai dura războiul?

Termen scurt ar însemna anul acesta, iar un termen mediu îl reprezintă anii 2027-2028. Deci durează cel puțin doi ani, în principiu. Până la urmă, e adevărat, este greu de estimat, însă rezistența ucraineană poate să însemne și o pregătire, o consolidare a apărării, astfel încât centura fortăreață să nu cadă nici în 2027.

Am fi îndreptățiți să sperăm că ucrainenii vor rezista și în 2028 sau chiar și în 2029 sau este improbabil?

Intrăm în al 6-lea an de război. Nu sunt niște orașe inexpugnabile. Nu pot fi apărate la nesfârșit, dar mai pot încă să reziste mult timp.

Pe de altă parte, dacă tot mai mulți analiști spun că Ucraina e pe cale să piardă, ce se întâmplă în cazul Rusiei? Își atinge Putin obiectivele sau nici rușii nu se pot lăuda cu mari realizări în acest război?

Războiul nu se câștigă de nicio parte. Ucraina își păstrează independența, iar Putin mai aduce niște teritorii la fostul Imperiu Țarist, fosta Uniune Sovietică, actuala Federație Rusă, din care va considera, din perspectiva pe care v-o spuneam, că este o victorie. Însă nimeni nu câștigă, de fapt, războiul.