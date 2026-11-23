Un pompier în vârstă de 44 de ani se află în stare foarte gravă, după ce a fost lovit în cap de un proiectil care ar fi ricoşat în timpul unor trageri într-un poligon din judeţul Mureş. Bărbatul a fost transportat la spital şi operat de urgenţă, iar în prezent este internat la Terapie Intensivă, sub supravegherea medicilor.

Trageri în poligon Foto: X

Incidentul grav s-a produs într-un poligon de tragere din localitatea Orşova-Pădure, în comuna Gurghiu, de lângă Reghin. Pompierul se afla în timpul liber şi venise la poligon împreună cu mai mulţi prieteni, pentru o sesiune privată de trageri.

Potrivit primelor informaţii, în timpul executării focurilor de armă, un proiectil a ricoşat şi l-a lovit pe bărbat în zona capului. Acesta a suferit răni grave, fiind preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Mureş şi transportat la spital, potrivit presei locale.

Medicii au decis să îl opereze de urgenţă. În prezent, starea victimei este foarte gravă, iar aceasta se află internată în secţia de Terapie Intensivă.

Poligonul, închis până la finalizarea anchetei

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, după ce au fost sesizaţi cu privire la producerea incidentului.

Cercetările sunt efectuate de poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin.

Anchetatorii încearcă să stabilească exact cum s-a produs accidentul şi în ce condiţii a ricoşat proiectilul care l-a rănit pe pompier.

Poligonul a fost închis până la clarificarea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.