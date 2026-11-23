Lansarea Grand Theft Auto VI a devenit un subiect de interes național, depășind comunitatea pasionaților de jocuri video. În perioada 1–22 noiembrie 2026, GTA VI a generat peste 5.300 de apariții în presa românească și pe rețelele sociale, cu o audiență potențială de aproape 169 de milioane de contacte, potrivit unei analize mediaTRUST.

Foto: Youtube/Rockstar Games

„În același timp, în cele trei săptămâni monitorizate, lansarea a generat o valoare echivalentă de publicitate (AVE) de aproape 17,8 milioane de euro.

GTA VI nu a fost un subiect de o zi. De la începutul lunii și până în ziua lansării au fost înregistrate 2.035 de apariții, adică 38% din total. Momentul de vârf a fost chiar ziua lansării globale, 19 noiembrie, cînd au fost înregistrate 1.357 de apariții, aproape una pe minut”, a transmis mediaTRUST într-un comunicat.

Foto: mediaTRUST

GTA VI a depășit zona publicațiilor de gaming, fiind preluat și de televiziuni și posturi de radio, care au generat 644 de materiale. Cele mai multe apariții au fost înregistrate în presa online (1.440), pe Facebook (1.262) și în conținutul video (1.065).

Printre publicațiile de profil cele mai active s-au numărat Noobz.ro, Connect.ro, Mobilissimo.ro și Playtech.ro.

„Titlurile publicațiilor online arată cum s-a diversificat relatarea pe măsură ce s-a apropiat lansarea. În prima parte a intervalului, atenția s-a concentrat pe informații practice și anticiparea evenimentului: dimensiunea jocului, preîncărcarea pe console, prețul, disponibilitatea în România și compatibilitatea tehnică.

Ulterior, au apărut relatări despre primele recenzii și notele acordate jocului, precum și estimări privind precomenzile și încasările.”

Foto: mediaTRUST

Presa a relatat despre fenomenul „Gripa GTA”, respectiv angajați care și-au luat concediu pentru a juca noul titlu, dar și despre companii care au oferit timp liber pentru gaming și inițiative neobișnuite ale fanilor.

GTA VI, prezent și în comunicarea instituțională

Totodată, GTA VI a ajuns și în comunicarea instituțională și politică din România.

„Poliția Română și MApN au publicat pe rețelele sociale materiale în stilul jocului, iar campania de recrutare a TSD (n.r. Tineretul Social Democrat) Sector 1, inspirată din GTA, a stârnit ironii online.

Brandurile au lansat zeci de concursuri și promoții, iar lansarea a avut ecou și în afara online-ului, prin evenimente precum Bucharest Gaming Week și Vice City Bucharest.

Cifrele arată un fenomen care a ieșit din zona de gaming. Faptul că radioul și televiziunea au tratat jocul ca pe o știre de interes general confirmă amploarea lui. GTA VI a ajuns să fie un subiect pentru publicul larg, nu doar pentru comunitatea de gameri.”

Studiul mediaTRUST a analizat aparițiile despre GTA VI din perioada 1–22 noiembrie 2026, în presa scrisă, audiovizual, online, social media, podcasturi și newslettere.

Despre mediaTRUST România

MediaTRUST România, parte a Institute of Media Monitoring (IMM) din Polonia, este cea mai mare companie de monitorizare media din România.

Având cea mai îndelungată experiență pe piață (peste 25 ani) si cel mai vast portofoliu de clienți (peste 600 clienţi în anul 2023), mediaTRUST România s-a afirmat ca un actor esențial în industria sa și este recunoscută drept un reper al domeniului. Din anul 2004, compania este membră a FIBEP (Federation Internationale des Bureaux d’Extraits de Presse), iar din 2014 este afiliată organizațiilor profesionale din România, precum BRAT (Biroului Român de Audit Transmedia) şi ARMA (Asociaţiei Române pentru Măsurarea Audienţelor).

MediaTRUST România aduce în prim-plan servicii premium și utilizează tehnologii de monitorizare și analiză media de ultimă generație.