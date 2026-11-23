Cea de-a 75-a ediție a concursului Miss Universe se desfășoară în San Juan, Puerto Rico, unde au ajuns peste 100 de concurente din întreaga lume. Marea finală va avea loc marți, 24 noiembrie, de la ora 20:00 ET. Evenimentul va putea fi urmărit la televizor și online, prin intermediul mai multor platforme de streaming.

Foto: Instagram / missuniverse

Ediția din acest an marchează 75 de ani de la organizarea primului concurs Miss Universe. Organizatorii au pregătit mai multe momente și elemente simbolice care fac trimitere la istoria competiției, inclusiv în cadrul ședințelor foto oficiale desfășurate înaintea finalei, relatează revista People.

Peste 100 de reprezentante ale diferitelor țări au ajuns în Puerto Rico începând cu 18 noiembrie, pentru a participa la pregătiri, ședințe foto, probe vestimentare și repetiții. Concurentele au susținut deja interviurile cu ușile închise și urmează să participe la probele preliminare.

Când are loc finala Miss Universe 2026

Marea finală a celei de-a 75-a ediții Miss Universe este programată marți, 24 noiembrie, de la ora 20:00 ET, în San Juan, Puerto Rico.

Evenimentul, intitulat „75th Miss Universe Final Coronation Party”, va avea loc la José Miguel Agrelot Coliseum, una dintre principalele săli de evenimente din capitala statului insular.

Unde poate fi urmărit Miss Universe 2026

Finala Miss Universe 2026 va fi transmisă marți, 24 noiembrie, de la ora 20:00 ET, pe posturile Telemundo și REELZ.

Cei care preferă să urmărească evenimentul online vor putea accesa platformele de streaming Peacock și REELZ+. Membrii REELZ All Access vor putea urmări competiția și pe YouTube.

Telemundo va începe transmisiunea la ora 19:00 ET, cu emisiunea specială „Celebrando Nuestras Reinas”, dedicată concurentelor din America Latină.

Ediția aniversară, cu participante din țări care debutează sau revin în concurs

Ediția cu numărul 75 aduce și câteva premiere. Printre noutăți se numără participarea reprezentantelor din Saint Martin și Uganda, care debutează în competiție.

Totodată, 16 țări revin la Miss Universe. Printre acestea se numără Iordania și Tunisia, ale căror ultime participări au avut loc în 1960, respectiv 1971.

Organizatorii au introdus și elemente care amintesc de primele ediții ale concursului. În fotografiile oficiale realizate înaintea competiției, concurentele au purtat costume de baie inspirate de ținutele participantelor la prima ediție Miss Universe.

Piesele au fost create de designerul Giannina Azar din Lycra de mătase de culoare alb-ivoriu, decorate cu stele pictate manual și cristale Swarovski argintii.

Un alt detaliu simbolic îl reprezintă sceptrul purtat de fiecare concurentă în fotografii. Acesta face trimitere la Marisol Malaret, prima femeie din Puerto Rico care a câștigat titlul Miss Universe, în 1970. Obiectul original folosit la încoronarea sa a fost pus la dispoziție de fiica acesteia, Sahsha Stroman Malaret.

Probleme înaintea finalei Miss Universe 2026

Ediția aniversară are loc după un an dificil pentru organizația Miss Universe. Competiția precedentă a fost marcată de mai multe controverse, inclusiv confruntări între reprezentanți ai organizației și concurente, demisii de ultim moment ale unor membri ai juriului și accidentări.

Nici pregătirile din Puerto Rico nu au fost lipsite de incidente. Într-o înregistrare video de la o prezentare de modă organizată înaintea finalei, mai multe concurente au fost surprinse împiedicându-se și pierzându-și echilibrul pe o pasarelă improvizată pe nisip.

De asemenea, reprezentanta Franței a fost surprinsă într-un scaun cu rotile, în timp ce era scoasă din hotel, după ce și-ar fi accidentat genunchiul în timpul repetițiilor.