Are România bani pentru menținerea trupelor SUA în România? Niculescu: „Lipsa securității ne-ar costa mai mult”

Premierul Luca Niculescu a declarat joi seară, 5 noiembrie, că există un consens între Președinție, Guvern și majoritatea Parlamentului privind menținerea prezenței militare americane în România, subliniind că securitatea națională presupune costuri.

Luca Niculescu Foto: Mediafax

Întrebat, la Antena 3 CNN, dacă i-a cerut subsecretarului american pentru Război, Elbridge Colby, să nu retragă trupele americane din România și să revină la efectivele anterioare, premierul Luca Niculescu a confirmat că subiectul a fost discutat.

„Cred că înțelege foarte bine situația în care ne aflăm și că prezența strategică americană în România este importantă nu doar pentru țara noastră, ci și pentru interesele strategice ale Statelor Unite. Vom vedea care va fi decizia, dar discuțiile au fost foarte bune.

Mesajul cu care a venit Ebridge Colby, a fost: Europa să-și asume mai mult din apărarea convențională, iar Europa trebuie să își asume mai mult din apărare.”

De asemenea, șeful Executivului a afirmat că România trebuie să își consolideze capacitățile de apărare împotriva dronelor rusești și a mulțumit militarilor români pentru implicarea în protejarea spațiului aerian și a regiunii.

„După cum știți, vom dezvolta un proiect de aproximativ 200 de milioane de euro împreună cu Ucraina. Din nefericire, războiul a făcut ca cei mai buni specialiști în acest domeniu să ajungă în zona respectivă.

Avem și o prezență aliată puternică, care ne ajută să identificăm mai rapid dronele și să le doborâm. Amintiți-vă cum era situația la început și cum este acum. România a făcut progrese în acest domeniu, dar, evident, trebuie să facem mai mult.”

„Securitatea costă, dar lipsa ei ne-ar costa mult mai mult”

Întrebat dacă își permite România să susțină financiar păstrarea trupelor americane pe teritoriul țării, premierul a remarcat că lipsa securității ne-ar costa mai mult.

„Evident că securitatea are un preț, dar prețul pe care l-am plăti fără a avea securitate ar fi mai mare. ă amintiți că, atunci când a început operațiunea «Epic Fury» și Statele Unite au solicitat deschiderea bazelor pentru operațiunile logistice ale avioanelor americane, Parlamentul a votat în mai puțin de 24 de ore. Faptul că ne gândim la propria securitate îi implică pe toți factorii de decizie. Așa cum spuneam, securitatea costă, dar lipsa ei ne-ar costa mult mai mult”, a declarat premierul.

Luca Niculescu a condamnat agresiunea Rusiei în regiunea Mării Negre și a transmis condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața în atacurile asupra navelor.

„În primul rând, transmit un gând de compasiune și de profund regret pentru toți cei care și-au pierdut viața în incidentele despre care vorbeați. Într-adevăr, responsabilitatea îi aparține Rusiei. Este vorba despre o agresiune ilegitimă și ilegală.

Ce pot să spun este că lucrăm îndeaproape cu celelalte țări riverane Mării Negre, Bulgaria și Turcia. După cum știți, avem acea operațiune de deminare, pe care am extins-o și asupra infrastructurii critice. Nu este vorba doar despre responsabilitatea noastră, iar aliații din NATO ne ajută foarte mult. După cum spuneam, ne sprijină cu avioane, avioane radar și alte capabilități.”

Ce spune premierul despre decizia CCR privind programul SAFE

Luca Niculescu a declarat că decizia Curții Constituționale privind programul SAFE vizează în principal metodologia, nu derularea programului sau contractele deja încheiate.

„Decizia Curții Constituționale nu are, în cea mai mare parte, legătură cu derularea propriu-zisă a programului SAFE sau cu contractele deja încheiate. Este mai degrabă o chestiune de metodologie.

Dar, așa cum spuneți, când vorbim despre bani publici, transparența nu este o opțiune, ci o obligație. Ne interesează să știm cum au fost încheiate acele contracte. Ministrul Apărării a anunțat că a fost trimis Corpul de control. În funcție de rezultate, vom vedea ce măsuri vom lua.”

Achizițiile de echipamente militare finanțate prin programul SAFE au intrat în verificări. Ministrul Apărării, Radu Oprea, a trimis Corpul de Control la Direcția generală pentru armamente și afirmă că selecția companiilor furnizoare s-ar fi decis la Cancelaria fostului premier Ilie Bolojan.

„Știrea pe care pot să v-o dau astăzi- și cred că este în exclusivitate- este că am trimis Corpul de Control la DGARM”, a declarat Radu Oprea, la Antena 3 CNN, potrivit News.ro.

Tot luna trecută, Curtea Constituțională a României (CCR) a admis sesizarea depusă de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind Ordonanța SAFE. Judecătorii au stabilit că a existat conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Parlament.