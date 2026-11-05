Luca Niculescu, întâlnire cu subsecretarul american al Apărării. „Am analizat situația de securitate la Marea Neagră”

Premierul Luca Niculescu l-a primit joi, 5 noiembrie, la Palatul Victoria, pe Elbridge Colby, Subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii.

Foto: Facebook/Luca Niculescu

„Discuțiile aplicate au vizat modalitățile concrete de aprofundare a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, cu accent pe domeniul apărării, rolul determinant pe care SUA îl au în eforturile noastre de a face față provocărilor din ce în ce mai mari și mai complexe din regiune, precum și situația de securitate din zona Mării Negre, pe fondul războiului dus de Rusia în Ucraina”, a transmis premierul într-o posatre.

Luca Niculescu a reafirmat importanța SUA ca aliat strategic pentru securitatea României și a prezentat angajamentul Guvernului de a respecta obiectivele NATO privind apărarea, prin modernizarea armatei și creșterea investițiilor în industria de apărare și infrastructură.

Totodată, a pledat pentru consolidarea cooperării cu SUA în industria de apărare, inclusiv prin proiecte comune de producție, mentenanță și sprijin logistic.

„Am analizat situația de securitate la Marea Neagră, incursiunile zilnice de drone și atacurile asupra navelor comerciale, care afectează libertatea de navigație. Am evidențiat relevanța și rolul strategic al regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică.

I-am reafirmat oficialului american interesul țării noastre pentru o prezență militară și economică americană mai puternică în România, expunând avantajele strategice și operaționale pe care le oferim pentru întărirea apărării NATO în regiunea Mării Negre și pe Flancul Estic.

L-am asigurat că România rămâne profund atașată consolidării Parteneriatului Strategic cu SUA și întăririi relației transatlantice.”

Într-un moment în care administrația Trump evaluează reducerea efectivelor militare din Europa, strategul-șef al Pentagonului, Elbridge Colby, vine la București.

Până în prezent, oficialul american Elbridge Colby s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, ministrul de Externe Dan Neculăescu și ministrul Apărării Ștefan-Radu Oprea.

Discuțiile au vizat menținerea prezenței militare americane în România, securitatea la Marea Neagră, consolidarea NATO și extinderea cooperării în industria de apărare. De asemenea, a fost analizată propunerea României de a contribui financiar la menținerea trupelor americane pe teritoriul țării.