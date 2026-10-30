Scandalul achizițiilor prin SAFE. Radu Oprea a trimis Corpul de Control la structura care gestionează înarmarea Armatei: „Decizia s-a luat acolo”

Achizițiile de echipamente militare finanțate prin programul SAFE intră în verificări. Ministrul Apărării, Radu Oprea, a trimis Corpul de Control la Direcția generală pentru armamente și afirmă că selecția companiilor furnizoare s-ar fi decis la Cancelaria fostului premier Ilie Bolojan.

Radu Oprea, ministrul Apărării Foto: Mediafax

„Știrea pe care pot să v-o dau astăzi- și cred că este în exclusivitate- este că am trimis Corpul de Control la DGARM”, a declarat Radu Oprea, la Antena 3 CNN, potrivit News.ro.

Direcția generală pentru armamente (DGARM) este structura din cadrul Ministerului Apărării Naționale care se ocupă de necesarul de echipamente al Armatei, de elaborarea caietelor de sarcini și de procesele de achiziții publice.

Ce verifică Ministerul Apărării

Radu Oprea a explicat că a dispus controlul pentru a verifica dacă specificațiile tehnice ale echipamentelor care urmează să fie cumpărate prin SAFE corespund cerințelor formulate de structurile militare. De asemenea, vrea să stabilească dacă sumele vehiculate public sunt justificate în comparație cu potențialele oferte ale altor companii.

„Caracteristicile care au fost solicitate de către arme se regăsesc în specificația tehnică a fiecăruia dintre echipamentele pe care Armata Română urmează să le primească și care vor fi finanțate prin SAFE”, a afirmat ministrul.

Potrivit lui Oprea, echipamentele au fost stabilite de Ministerul Apărării, însă deciziile privind desemnarea furnizorilor ar fi fost luate la Cancelaria fostului premier.

„Acordul de cooperare industrială vine din partea Ministerului Economiei. Ele sunt unite între ele prin condiţia în care nu poţi să semnezi recepţia mărfii, echipamentului despre care vorbim, dacă nu ai un certificat că acel procent de cooperare industrială impus a fost realizat în România. Aceasta este legătura între ele. Însă toate deciziile s-au luat la Cancelaria prim-ministrului, domnul Jurcă, care a avut un comitet de lucru unde au participat şi MApN, şi MAI, şi alte structuri şi instituţii din statul român, iar decizia s-a luat acolo”, a declarat ministrul Apărării.

Cum sunt legate achizițiile de cooperarea industrială

Ministrul a explicat că programul SAFE presupune două componente distincte: contractele de achiziție a echipamentelor și acordurile de cooperare industrială. Acestea din urmă țin de responsabilitatea Ministerului Economiei.

Cele două componente sunt legate prin obligația de a demonstra că procentul de cooperare industrială prevăzut pentru România a fost realizat. Potrivit explicațiilor ministrului, recepția echipamentelor nu poate fi semnată fără un certificat care să ateste îndeplinirea acestei condiții.

Radu Oprea a susținut că ministrul Apărării de la momentul respectiv, Radu Miruță, și ministrul Economiei, Irineu Darău, ar fi trebuit să fie implicați în susținerea intereselor naționale.

„Ei ar fi trebuit să fie vocile care să țină cu România”, a declarat ministrul Apărării.