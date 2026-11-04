 Nicușor Dan cere o prezență militară americană mai puternică în România. Mesajul președintelui după întâlnirea cu strategul-șef al Pentagonului | adevarul.ro
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Video Nicușor Dan cere o prezență militară americană mai puternică în România. Mesajul președintelui după întâlnirea cu strategul-șef al Pentagonului

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Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj după întâlnirea de miercuri, de la Palatul Cotroceni, cu Elbridge Colby, subsecretarul american al Apărării pentru Politica de Apărare. Discuțiile au vizat securitatea în regiunea Mării Negre, amenințările la adresa României și consolidarea cooperării transatlantice. Și ministrul Afacerilor Externe din România a transmis un mesaj.

UPDATE 19.00 Dan Neculăescu: România a majorat cheltuielile pentru Apărare

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a transmis că discuțiile au vizat cooperarea bilaterală în domeniul securității, considerată un pilon esențial al Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite.

Șeful diplomației române a precizat că printre temele abordate s-au numărat securitatea la Marea Neagră și eforturile comune pentru consolidarea NATO.

Dan Neculăescu a subliniat că România își intensifică aportul la ceea ce a numit „NATO 3.0” și a amintit că țara noastră a majorat cheltuielile pentru Apărare, cu scopul de a-și dezvolta capabilitățile militare și de a crește nivelul de pregătire.

N. Dan: România se confruntă cu o gamă largă de amenințări hibride

Șeful statului, Nicușor Dan, a precizat că i-a mulțumit subsecretarului american și administrației SUA pentru contribuția la securitatea României și a reafirmat angajamentul țării noastre față de Parteneriatul Strategic cu Statele Unite.

Nicușor Dan a subliniat, într-o postare publicată pe platforma X, că România se confruntă cu o gamă largă de amenințări hibride, de la atacuri cibernetice și acte de sabotaj până la incursiuni ale dronelor aeriene și maritime, provocări și campanii intense de dezinformare.

Președintele a descris Marea Neagră drept una dintre cele mai periculoase și instabile regiuni maritime din punct de vedere strategic, în contextul escaladării conflictului și al riscurilor generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit acestuia, România depune eforturi și alocă resurse importante pentru gestionarea riscurilor de securitate, în special a celor care afectează libertatea de navigație și infrastructura energetică critică.

Nicușor Dan cere o prezență americană mai puternică în România

Șeful statului a transmis că România contează în continuare pe angajamentul Statelor Unite și al aliaților săi și a evidențiat importanța unei prezențe militare și economice americane mai consistente în țara noastră.

„O prezență economică și militară mai puternică a SUA în România este de importanță strategică și va contribui la legătura transatlantică durabilă”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a reafirmat, totodată, că România rămâne un aliat de încredere al Statelor Unite și contribuie la descurajarea regională și la capacitatea de proiecție a forței americane în regiunea Mării Negre și dincolo de aceasta.

Unul dintre cei mai influenți oameni ai lui Trump, vizită decisivă la București

Într-un moment în care administrația Trump evaluează reducerea efectivelor militare din Europa, strategul-șef al Pentagonului, Elbridge Colby, a venit la București. Vizita sa redeschide o discuție crucială pentru securitatea națională: este pregătită România să negocieze o prezență militară americană permanentă sau se va limita la găzduirea trupelor prin rotație? Analiza militară a generalului (r) Virgil Bălăceanu și evaluarea politologului Mihnea Stoica conturează atuurile și limitele României la masa negocierilor cu Washingtonul. Detalii AICI.

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