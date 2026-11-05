Procedura în caz de amenințare cu bombă. Ce trebuie să faci și cum intervin autoritățile. Ghidul SRI

O amenințare cu bombă, primită prin telefon sau în scris, trebuie anunțată imediat la 112, iar un colet suspect nu trebuie atins sau mutat. Sunt câteva dintre regulile de autoprotecție recomandate de Serviciul Român de Informații (SRI), care explică și procedura de intervenție a autorităților. Recomandările au revenit în atenție după alerta cu bombă de joi, 5 noiembrie, de pe Aeroportul Henri Coandă, unde un avion Wizz Air sosit de la Milano a fost supus verificărilor de securitate.

Un avion al companiei Wizz Air a fost amenințat cu bombă pe Aeroportul Otopeni Foto: Pixabay

Amenințarea cu bombă de pe Aeroportul Otopeni a determinat activarea unei celule de criză și intervenția echipelor specializate. Alerta a fost transmisă de echipajul aeronavei Wizz Air, iar autoritățile au început verificările pentru a stabili dacă exista un pericol real.

În urma controlului, amenințarea nu s-a confirmat. Echipele de intervenție nu au identificat elemente de interes pirotehnic.

Incidentul readuce în atenție procedurile aplicate în astfel de situații, dar și regulile pe care trebuie să le respecte persoanele care primesc o amenințare cu bombă sau descoperă un obiect suspect.

Ce se întâmplă când este anunțată o bombă pe un aeroport

Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, a explicat cum sunt împărțite responsabilitățile între instituțiile care intervin în cazul unei amenințări cu bombă.

„În primul, poliția asigură perimetrul, SRI merge cu echipa pirotehnică să verifice dacă se confirmă sau nu. Administrația aeroportului și Poliția de Frontieră evacuează și pune în siguranță întreaga zonă”, a spus Marincea.

Astfel, poliția securizează zona, specialiștii pirotehnicieni verifică existența unui eventual dispozitiv exploziv, iar administrația aeroportului și Poliția de Frontieră se ocupă de evacuarea și protejarea persoanelor aflate în perimetrul vizat.

Măsurile urmăresc împiedicarea accesului în zona de risc și verificarea amenințării înainte ca activitatea să poată reveni la normal.

Ce trebuie să faci dacă primești o amenințare telefonică cu bombă

SRI pune la dispoziția populației un ghid oficial de autoprotecție, care cuprinde recomandări pentru amenințările primite prin telefon sau în scris, precum și pentru descoperirea unor colete suspecte.

CUM trebuie să reacționați în cazul în care la locul dvs. de muncă se primește o AMENINȚARE TELEFONICĂ „CU BOMBĂ”

Este recomandabil:

să rețineți fiecare cuvânt pe care îl rostește persoana respectivă;

să încercați să obțineți date suplimentare, dacă mesagerul nu indică locul de amplasare a dispozitivului exploziv sau momentul posibilei detonări;

să comunicați apelantului că în clădire se află oameni și că detonarea dispozitivului exploziv s-ar putea solda cu moartea sau rănirea gravă a multor persoane nevinovate;

să dați atenție deosebită zgomotelor de fond (specifice spațiilor deschise/închise) care ar putea oferi un indiciu cât de mic despre locul din care se efectuează apelul telefonic;

să ascultați cu atenție vocea (bărbat, femeie), tonalitatea acesteia (calmă, nervoasă), eventual, accentul și dificultățile de vorbire.

După încheierea convorbirii:

informați imediat administrația, respectiv persoana abilitată să gestioneze astfel de situații la nivelul instituției dumneavoastră;

apelați numărul unic de urgență 112 și transmiteți mesajul primit;

rămâneți la dispoziția organelor de anchetă, ce se vor deplasa la fața locului, pentru a da detaliile necesare soluționării situației.

Ce trebuie să faci dacă primești o amenințare scrisă cu bombă

CUM trebuie să reacționați în cazul în care la locul dvs. de muncă se primește o AMENINȚARE SCRISĂ „CU BOMBĂ”

Este recomandabil:

să păstrați intacte toate materialele (plicuri, suporturi de memorie, e-mail etc.) pentru a nu altera calitatea dovezilor, acestea constituind elemente esențiale pentru identificarea amenințării și a autorului.

După primirea mesajului:

informați imediat administrația, respectiv persoana desemnată/abilitată să gestioneze astfel de situații la nivelul instituției dumneavoastră;

apelați numărul unic de urgență 112 și transmiteți date despre amenințarea existentă;

rămâneți la dispoziția organelor de anchetă, ce se vor deplasa la fața locului, pentru a da detaliile necesare soluționării situației.

Ce trebuie să faci dacă descoperi un colet suspect

CUM trebuie să reacționați în cazul descoperirii în incinta locului dvs. de muncă a unui COLET PE CARE ÎL CONSIDERAȚI „SUSPECT”

Informați imediat administrația, respectiv persoana desemnată/abilitată să gestioneze astfel de situații la nivelul instituției dumneavoastră.

Reguli generale de autoprotecție:

nu atingeți obiectul/coletul atât timp cât vi se pare suspect (unele dispozitive explozive sunt astfel construite încât mișcarea acestora conduce la inițiere/explozie);

nu tăiați nicio legătură și nu dezlipiți etichetele, sigiliile etc. (o sfoară sau cablu, care face legătura cu un mecanism de declanșare, poate iniția explozia);

scoateți toate materialele inflamabile din vecinătatea coletului pentru a preveni un incendiu, dar fără să vă apropiați de obiectul/coletul suspect;

nu folosiți surse de căldură în apropierea coletului, acestea putând cauza volatilizarea sau dilatarea substanțelor toxice existente în acesta;

evitați transmisiile pe frecvență radio în apropierea obiectului considerat suspect, deoarece poate determina inițierea/explozia acestuia;

persoana autorizată/structura abilitată din cadrul instituției dumneavoastră pune în aplicare planul propriu de evacuare în caz de urgență;

persoana autorizată apelează numărul unic de urgență 112 și transmite date despre amenințarea existentă;

până la sosirea autorităților, persoana autorizată/structura abilitată din cadrul instituției dumneavoastră impune măsurile necesare asigurării pazei/supravegherii coletului respectiv și interzicerii apropierii oricărei persoane de acesta pentru a nu fi inițiat din imprudență sau a nu produce victime în cazul unei explozii premature;

la sosirea autorităților ce vor neutraliza obiectul/coletul suspect, persoana autorizată/structura abilitată din cadrul instituției dumneavoastră informează cu privire la toate aspectele constatate.

Mai multe avioane, vizate de amenințări cu bombă în Europa

Alerta de la Otopeni nu a fost singurul incident de acest fel înregistrat joi, 5 noiembrie.

Un avion Aer Lingus, care efectua o cursă între Dublin și Roma, a fost deviat către baza aeriană din Évreux, Franța, după o amenințare cu bombă. Aeronava, care transporta 151 de pasageri, a fost escortată de un avion de vânătoare Rafale, potrivit presei franceze.

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În aceeași zi, un avion LOT Polish Airlines, care zbura între Varșovia și Bruxelles, a fost vizat de o amenințare similară și a aterizat în Belgia.

În cazul incidentului de la București, verificările specialiștilor s-au încheiat fără descoperirea vreunui dispozitiv exploziv.