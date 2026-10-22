 CCR rediscută joi sesizarea lui Grindeanu privind Programul SAFE. Liderul PSD acuză Guvernul Bolojan că a încălcat Constituția după demitere | adevarul.ro
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CCR rediscută joi sesizarea lui Grindeanu privind Programul SAFE. Liderul PSD acuză Guvernul Bolojan că a încălcat Constituția după demitere

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Curtea Constituțională a României (CCR) ar urma să se pronunțe joi, 22 octombrie, asupra sesizării depuse de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament. Disputa vizează ordonanța de urgență referitoare la programul SAFE, adoptată de Cabinetul Bolojan după ce Executivul a fost demis prin moțiune de cenzură.

Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu a cerut judecătorilor constituționali să constate că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2026 a fost adoptată și transmisă spre publicare cu depășirea competențelor unui Guvern demis, care, potrivit Constituției, poate exercita doar atribuții de administrare curentă a treburilor publice.

În sesizarea transmisă CCR, liderul PSD susține că Executivul a încălcat prevederile constituționale prin adoptarea ordonanței după retragerea încrederii Parlamentului, la 5 mai 2026. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial pe 8 mai.

De ce contestă Sorin Grindeanu ordonanța privind programul SAFE

Președintele Camerei Deputaților invocă două motive principale pentru care consideră că ordonanța a fost adoptată neconstituțional.

Primul se referă la faptul că Guvernul demis ar fi continuat să exercite atribuții de legiferare, deși mandatul său fusese limitat la administrarea curentă a treburilor publice.

Al doilea motiv vizează reglementarea prin ordonanță de urgență a unor domenii pentru care existau deja proiecte de lege și propuneri legislative aflate în dezbaterea Parlamentului sau pe ordinea de zi a ședințelor plenului celor două Camere.

Potrivit lui Grindeanu, prin această intervenție, Guvernul s-ar fi substituit Parlamentului, afectând rolul acestuia de unică autoritate legiuitoare a țării și principiul loialității constituționale între instituțiile statului.

Liderul PSD susține și că publicarea ordonanței a produs efecte juridice imediate, în timp ce continuarea procedurilor legislative parlamentare privind aceleași materii riscă să devină lipsită de finalitate practică.

Ce solicită președintele Camerei Deputaților de la CCR

Sorin Grindeanu cere Curții Constituționale să constate existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern și să stabilească măsurile necesare pentru restabilirea ordinii constituționale.

Printre solicitări se numără constatarea faptului că OUG nr. 38/2026 a fost adoptată cu depășirea competențelor constituționale ale unui Guvern demis, precum și obligarea Executivului să se abțină de la emiterea unor acte normative cu forță de lege primară atât timp cât exercită doar atribuții de administrare curentă.

Totodată, Grindeanu solicită recunoașterea dreptului Parlamentului de a continua procedurile legislative aflate în desfășurare privind domeniile reglementate prin ordonanță.

Judecătorii CCR au amânat pronunțarea în acest caz, la 7 octombrie, pentru joi, 22 octombrie 2026.

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