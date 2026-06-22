Zi decisivă pentru Guvernul Veștea: Parlamentul stabilește calendarul învestirii

Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului vor avea o ședință, luni, 22 iunie, în format online, pentru a stabili calendarul oficial al procedurilor pentru votul de învestitură al Guvernului propus de Adrian Veștea.

Ședința Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului va avea loc începând cu ora 10.00, în format online, scrie Mediafax.

În textul programului de guvernare este scris că „România traversează o perioadă marcată de provocări economice, sociale și de securitate, care impun acțiune responsabilă, reforme structurale și o guvernare eficientă.”

„În acest context, Guvernul și forțele politice care îl susțin își asumă stabilitatea politică și continuarea parcursului european și euroatlantic al României.

Programul de guvernare 2026–2028 urmărește consolidarea finanțelor publice, modernizarea administrației, creșterea competitivității economice și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor. Prioritățile majore ale guvernării sunt implementarea și finalizarea PNRR, accelerarea absorbției fondurilor europene, aderarea la OCDE și întărirea securității naționale”, se arată în document.

Documentul transmite că noul guvern își propune să continue direcția actuală de dezvoltare a României, nu să înceapă un proiect complet nou. Executivul susține că va păstra reformele deja începute, va analiza rezultatele măsurilor adoptate până acum și va elimina blocajele birocratice sau legislative care au încetinit implementarea unor proiecte.

Programul pune accent pe disciplină fiscală, eficientizarea administrației și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.

Guvernul promite să direcționeze resursele către domenii cu impact economic ridicat, precum infrastructura, sănătatea și educația, și să transforme transparența și buna gestionare a banilor publici în principii permanente de funcționare a statului.

„În același timp, contextul actual impune accelerarea dezvoltării și valorificarea oportunităților strategice aflate la dispoziția României.

Astfel, pe fundamentul acestor trei piloni, Guvernul va acționa în perioada 2026–2028 prin patru direcții strategice majore: siguranța României (Programul SAFE), aderarea la OCDE, implementarea integrală a PNRR și absorbția completă a fondurilor europene.

Până în 2028, Guvernul urmărește reducerea deficitului bugetar conform traiectoriei asumate, accelerarea absorbției fondurilor europene, aderarea la OCDE, modernizarea infrastructurii și consolidarea capacității de apărare.”

De asemenea, structura viitorului Cabinet Veștea este următoarea:

Viceprim-ministru și Ministrul Afacerilor Interne – Marian Neacșu (PSD)

Sănătate – Alexandru Rogobete (PSD)

Energie – Bogdan Ivan (PSD)

Muncă – Florin Manole (PSD)

Agricultură – Florin Barbu (PSD)

Justiție – Radu Marinescu (PSD)

Mediu – Mihai Ghigiu (PSD)

Dezvoltare – Romeo Lungu (PSD)

Secretariatul General al Guvernului (SGG), cu rang de ministru – Radu Oprea (PSD)

Cultură – Ionuț Vulpescu (PSD)

Lista miniștrilor din partea PNL

Alina Gorghiu - Viceprim-ministru, fără portofoliu

Educație – Monica Cristina Anisie

Transporturi - Cristian Pistol (șef CNAIR)

Apărare –Sorin Câmpean

Independenți

Investițiilor Europene – Florin Zaharia (Independent)

Externe – Luca Niculescu (Independent)

Finanțe – Alexandru Nazare (Independent)

Economie – BÂRGĂU Marian Aurelian (Independent)

Viceprim-ministru, fără portofoliu - MORAR Olivia-Diana (Independent).