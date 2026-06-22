search
Luni, 22 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Zi decisivă pentru Guvernul Veștea: Parlamentul stabilește calendarul învestirii

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului vor avea o ședință, luni, 22 iunie, în format online, pentru a stabili calendarul oficial al procedurilor pentru votul de învestitură al Guvernului propus de Adrian Veștea.

Adrian Veștea/FOTO: Inquam photos/George Călin
Adrian Veștea/FOTO: Inquam photos/George Călin

Ședința Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului va avea loc începând cu ora 10.00, în format online, scrie Mediafax.

În textul programului de guvernare este scris că „România traversează o perioadă marcată de provocări economice, sociale și de securitate, care impun acțiune responsabilă, reforme structurale și o guvernare eficientă.”

„În acest context, Guvernul și forțele politice care îl susțin își asumă stabilitatea politică și continuarea parcursului european și euroatlantic al României.

Programul de guvernare 2026–2028 urmărește consolidarea finanțelor publice, modernizarea administrației, creșterea competitivității economice și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor. Prioritățile majore ale guvernării sunt implementarea și finalizarea PNRR, accelerarea absorbției fondurilor europene, aderarea la OCDE și întărirea securității naționale”, se arată în document.

Documentul transmite că noul guvern își propune să continue direcția actuală de dezvoltare a României, nu să înceapă un proiect complet nou. Executivul susține că va păstra reformele deja începute, va analiza rezultatele măsurilor adoptate până acum și va elimina blocajele birocratice sau legislative care au încetinit implementarea unor proiecte.

Programul pune accent pe disciplină fiscală, eficientizarea administrației și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.

Guvernul promite să direcționeze resursele către domenii cu impact economic ridicat, precum infrastructura, sănătatea și educația, și să transforme transparența și buna gestionare a banilor publici în principii permanente de funcționare a statului.

„În același timp, contextul actual impune accelerarea dezvoltării și valorificarea oportunităților strategice aflate la dispoziția României.

Astfel, pe fundamentul acestor trei piloni, Guvernul va acționa în perioada 2026–2028 prin patru direcții strategice majore: siguranța României (Programul SAFE), aderarea la OCDE, implementarea integrală a PNRR și absorbția completă a fondurilor europene.

Până în 2028, Guvernul urmărește reducerea deficitului bugetar conform traiectoriei asumate, accelerarea absorbției fondurilor europene, aderarea la OCDE, modernizarea infrastructurii și consolidarea capacității de apărare.”

De asemenea, structura viitorului Cabinet Veștea este următoarea:

Viceprim-ministru și Ministrul Afacerilor Interne – Marian Neacșu (PSD)

Sănătate – Alexandru Rogobete (PSD)

Energie – Bogdan Ivan (PSD)

Muncă – Florin Manole (PSD)

Agricultură – Florin Barbu (PSD)

Justiție – Radu Marinescu (PSD)

Mediu – Mihai Ghigiu (PSD)

Dezvoltare – Romeo Lungu (PSD)

Secretariatul General al Guvernului (SGG), cu rang de ministru – Radu Oprea (PSD)

Cultură – Ionuț Vulpescu (PSD)

Lista miniștrilor din partea PNL

Alina Gorghiu - Viceprim-ministru, fără portofoliu

Educație – Monica Cristina Anisie

Transporturi - Cristian Pistol (șef CNAIR)

Apărare –Sorin Câmpean

Independenți

Investițiilor Europene – Florin Zaharia (Independent)

Externe – Luca Niculescu (Independent)

Finanțe – Alexandru Nazare (Independent)

Economie – BÂRGĂU Marian Aurelian (Independent)

Viceprim-ministru, fără portofoliu - MORAR Olivia-Diana (Independent).

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
digi24.ro
image
VIDEO. Momentul în care o mașină cade în gol într-o râpă pe Transfăgărășan. Șoferița ar fi oprit pentru un selfie
stirileprotv.ro
image
Mercosur, oportunitate sau calamitate pentru agricultura românească? Un celebru analist economic explică pentru Gândul cum poate câștiga România de pe urma controversatului acord
gandul.ro
image
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
mediafax.ro
image
Cristi Borcea, multimilionar încă de pe vremea lui Ceaușescu. Dezvăluri incredibile ale lui Mitică Dragomir: „Avea trei metri cubi de bancnote!”
fanatik.ro
image
Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament lista cu membrii guvernului. Nume supriză pe listă / Când va avea loc votul de investitură
libertatea.ro
image
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie vorbit astăzi de milioane de oameni pe internet
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
Diana Munteanu a mers "all-in" pe cotă 18.00 la Cupa Mondială și a făcut pariu cu Dan Alexa: "Dacă nu iese, fac asta la TV"
digisport.ro
image
Meryl Streep împlinește 77 de ani. Povestea celei mai premiate și apreciate actrițe de la Hollywood
click.ro
image
Maria și mama ei și-au construit o casă de 70 mp din 8.000 de sticle găsite pe stradă. Interiorul este spectaculos
antena3.ro
image
Bucureştiul prinde viaţă în weekend: cinci evenimente de neratat
zf.ro
image
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
cancan.ro
image
Modificare la pensii: De la 1 iulie crește vârsta de pensionare. Milioane de români, afectați direct
newsweek.ro
image
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
prosport.ro
image
Trucul simplu care face hainele să miroasă frumos săptămâni întregi. Ce să pui în dulap
playtech.ro
image
Un român, pe locul 2 în istoria Cupei Mondiale! Care e capitolul la care legenda din Generația de Aur depășește nume uriașe din istoria fotbalului
fanatik.ro
image
Un român a aflat cât costă să ia un taxi Bolt până în Grecia. Ajunge la destinație în 10 ore
ziare.com
image
Ungurii, după ce Istvan Kovacs a arbitrat meciul 1.000 la Cupa Mondială: "Oficial este român"
digisport.ro
image
Denisa Filcea și Flick au făcut planul pentru vacanța verii. Vor petrece o lună în trei destinații spectaculoase: „Am ales să vedem locuri noi”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Premierul desemnat Adrian Veştea, anunţ surpriză duminică la miezul nopţii
romaniatv.net
image
Horoscop 22 iunie. Ziua în care se încheie mai multe capitole importante pentru nativi
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Micii românești, printre delicatesele pregătite de chefi cu stele Michelin la festivalul Meat & Fire din Barcelona
actualitate.net
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă
click.ro
image
Cătălin Măruță, întâmplare neașteptată în Sibiu. Ce s-a întâmplat când a vrut să își comande micul dejun
click.ro
image
Țara vecină în care o casă se vinde sub 30.000 de euro: „85 de metri pătrați plus anexe. Teren de 18 ari”
click.ro
Kate William Charles GettyImages 2265161216 jpg
În așteptarea „fiului risipitor” Harry, Regele Charles i-ar fi promis un lucru care-l înfurie la culme pe Prințul William
okmagazine.ro
2392286 jpg
Horoscop pentru final de iunie. Cine câștigă, cine pierde și cine își schimbă viața?
clickpentrufemei.ro
Monede de aur și bijuterii recuperate de pe epava navei Dom van Keulen (© British Museum)
Misterul epavei din secolul al XVII-lea, care conținea 400 de monede de aur, rezolvat în sfârșit după 30 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Moment surpriză pentru Andreea Popescu în taxi. Ce gest a făcut șoferul: „Poate vă dați jos, că nu știu ce fac”
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă

OK! Magazine

image
Cea mai influentă amantă a Regelui Charles al II-lea a rămas în istorie nu pentru scandaluri. Altceva i-a fascinat pe toți

Click! Pentru femei

image
Solstițiul de vară din 21 iunie 2026 și deciziile care îți pot influența următoarele luni

Click! Sănătate

image
Eşti la a doua căsnicie? Iată ce este bine să ştii!