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Parlamentarii AUR „vor vota Guvernul Veștea pentru că George Simion le permite acest lucru”, susține rectorul SNSPA

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Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, a transmis luni, 22 iunie, că parlamentarii AUR care votează Guvernul Veștea o vor face „pentru că George Simion le permite acest lucru.” Acesta adaugă că noul guvern va putea fi considerat unul „garantat de AUR, pentru că fără aceste voturi învestirea sa nu ar fi posibilă”.

Dan Dungaciu, George Simion și Petrișor Peiu/FOTO: Mediafax
Dan Dungaciu, George Simion și Petrișor Peiu/FOTO: Mediafax

„Astăzi, când este posibil să avem un nou guvern, dar unul susținut și de voturile unor parlamentari AUR, cred că este bine să nu uităm un lucru esențial: acești parlamentari nu sunt «dizidenți». Ei nu vor acționa împotriva formațiunii din care fac parte. Ei vor vota Guvernul Veștea pentru că George Simion le permite acest lucru”, a afirmat rectorul SNSPA într-o postare pe Facebook.

Acesta avertizează că AUR „rămâne un partid extremist, oricât ar încerca unii să-l «melonizeze», atât timp cât la conducerea sa se află George Simion, un personaj greu de acceptat la masa politicii democratice românești.”

„Profilul său public este legat de numeroase controverse: suspiciuni și acuzații privind legături cu interese rusești, tolerarea unor manifestări antisemite, promovarea unor teme și acțiuni identice sau în oglindă cu cele ale Moscovei, precum și atacuri repetate la adresa Uniunii Europene, NATO și a instituțiilor democratice occidentale.

Este același George Simion care, de ani de zile, atacă instituțiile fundamentale ale statului român, pune sub semnul întrebării fundamentele constituționale ale României și cere aproape săptămânal suspendarea președintelui Nicușor Dan. Este, totodată, același George Simion care a făcut tandem politic cu Călin Georgescu și care continuă să reprezinte principalul vector al discursului radical din politica românească”.

Pricopie: Guvernul Veștea „va putea fi considerat și un guvern garantat de AUR”

Remus Pricopie afirmă că voturile AUR nu pot fi separate de identitatea partidului și de liderul său, George Simion. Potrivit acestuia, dacă Guvernul Veștea va fi învestit și cu sprijinul AUR, această realitate politică nu poate fi ignorată, chiar dacă formal va fi Guvernul Veștea.

„Politic însă, el va putea fi considerat și un guvern garantat de AUR, pentru că fără aceste voturi învestirea sa nu ar fi posibilă. La fel de important este să privim și semnificația istorică a momentului.

După guvernele Goga și Antonescu, Guvernul Veștea ar putea deveni primul guvern al României care ajunge să fie învestit cu sprijin parlamentar provenit din zona extremei drepte, după aproape 90 de ani”, spune rectorul SNSPA.

Nu în ultimul rând, acesta susține că cei care au îndoieli asupra acestui subiect ar trebui să consulte manualele de istorie sau surse credibile, afirmând că răspunsul poate fi găsit rapid și fără echivoc.

„Istoria are memorie. Ar fi bine să o avem și noi.”

Luni, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului se vor reuni, de la 21:30, pentru a dezbate și vota solicitarea de învestire a Guvernului condus de Adrian Veștea.

Tot luni, de la ora 12:00 la ora 21:00, vor avea loc audierile în comisii în cazul persoanelor propuse pentru funcţia de ministru. Dezbaterile se vor desfăşura până la finalizare, prezenţă fizică şi online, cu excepţia votului secret cu bile care se desfăşoară exclusiv cu prezenţă fizică.

Contactat de Digi24, Petrișor Peiu a transmis că AUR se va abține, din nou, de la vot.

„Nu vom interfera cu această chestiune, nu vrem să ne implicăm în rezolvarea chestiunilor interne ale partidelor. Ne vom abține de la vot, ca și prima dată. Înțelegem ce spune PNL și probabil că au dreptate. Pentru a nu interfera în viața internă a partidelor, cred că este sănătos să ne abținem”, a spus acesta.

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