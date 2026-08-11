„Filtru” mai strict pentru deținuții care muncesc. Vor fi verificate și rudele și apropiații angajatorilor

Administrația Națională a Penitenciarelor pregătește reguli noi pentru munca persoanelor private de libertate. Un proiect transmis spre consultare introduce verificări mai stricte asupra timpului efectiv lucrat, criterii suplimentare pentru selecția deținuților și posibilitatea suspendării de la muncă atunci când există legături de rudenie, concubinaj sau alte relații apropiate între un deținut și angajații ori reprezentanții firmei pentru care acesta lucrează. În același timp, penitenciarele care nu găsesc suficienți oameni eligibili vor putea căuta persoane interesate în alte unități de detenție.

Proiectul de modificare a Instrucțiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate, aprobate în 2017, este justificat de ANP prin necesitatea actualizării procedurilor, eliminării unor suprapuneri de atribuții și stabilirii mai clare a responsabilităților în interiorul penitenciarelor. Referatul de aprobare menționează și probleme constatate în activitatea unităților, precum și concluziile unor controale desfășurate în sistem, inclusiv un raport de control inopinat din ianuarie 2026.

Deținuții vor fi pontați prin verificări încrucișate

Una dintre principalele schimbări propuse de ANP privește evidența timpului efectiv lucrat. Structura de organizarea muncii din fiecare penitenciar va trebui să verifice dacă orele înscrise în documentele de pontaj corespund cu datele din registrele de intrări și ieșiri, din posturile de control sau cu informațiile furnizate de sistemele electronice de înregistrare.

Verificarea va trebui făcută cel puțin o dată pe săptămână și obligatoriu înainte de încheierea fiecărei luni. Vor fi urmărite ora plecării din penitenciar, ora revenirii, timpul alocat mesei și eventualele întreruperi ale programului de lucru.

Dacă apar diferențe între documentele de evidență, persoana responsabilă cu organizarea muncii va trebui să sesizeze șeful ierarhic al celui care întocmește pontajul, pentru ca situația să fie verificată și corectată.

Pentru activitățile desfășurate nesupravegheat în afara penitenciarului, regulile devin și mai stricte. Reprezentanții firmelor beneficiare vor fi instruiți cu privire la completarea bonurilor de lucru, iar datele înscrise în acestea vor fi verificate zilnic înainte de a fi introduse în aplicația informatică.

Practic, ANP propune ca evidența orelor lucrate să nu se bazeze exclusiv pe documentele completate la punctul de lucru, ci să poată fi verificată prin raportare la datele de acces și de deplasare ale persoanelor private de libertate.

Rudele și apropiații angajatorilor, un nou criteriu de selecție

Proiectul introduce explicit un criteriu care nu apărea în forma actuală a instrucțiunilor: verificarea relațiilor dintre persoanele private de libertate și angajații sau reprezentanții beneficiarului.

Comisia care selectează deținuții pentru muncă va trebui să țină cont de existența unor relații patrimoniale, de rudenie, de afinitate, de concubinaj sau a altor legături apropiate care ar putea genera un conflict de interese ori ar putea afecta siguranța și imparțialitatea activității.

Regula nu se oprește la momentul selecției. Dacă ulterior apar informații despre existența unei astfel de relații, folosirea persoanei private de libertate la muncă poate fi suspendată temporar.

Proiectul prevede că suspendarea poate fi dispusă și atunci când există date potrivit cărora comportamentul deținutului ar putea afecta ordinea și disciplina sau siguranța penitenciarului, când acesta nu are deprinderile ori aptitudinile necesare postului sau când nu manifestă interes pentru activitatea în care a fost repartizat.

Decizia poate fi luată la solicitarea motivată a personalului penitenciarului, a beneficiarului sau chiar a persoanei private de libertate, de către directorul adjunct pentru siguranța deținerii și regim penitenciar.

Un sfert dintre deținuții din închisorile românești muncesc și câștigă bani. Ce venituri substanțiale s-au obținut în 2023

Penitenciarele vor putea căuta forță de muncă și în alte unități

O altă modificare propusă de ANP poate schimba modul în care sunt ocupate locurile de muncă disponibile.

În prezent, un beneficiar care solicită forță de muncă depinde, în principal, de existența unor persoane eligibile în penitenciarul cu care colaborează. Proiectul introduce posibilitatea ca, atunci când într-o unitate nu sunt identificate persoane potrivite, aceasta să preselecționeze deținuți interesați din alte locuri de deținere.

Procedura va ține cont de profilul penitenciarului și de criteriile de selecție prevăzute de instrucțiuni. Preselecția va fi făcută de lucrătorul de organizarea muncii, cu aprobarea directorului adjunct pentru siguranța deținerii și regim penitenciar și cu consultarea structurilor de specialitate, atunci când este necesar.

Persoanele private de libertate interesate vor putea formula cereri de preselecționare, iar dacă este nevoie de mutarea lor într-o altă unitate, propunerea de transfer va fi însoțită de oferta de muncă și de cererea de preselecție aprobată.

Cine verifică banii și cine urmărește contractele

ANP propune și o delimitare mai clară a responsabilităților financiare. Structura financiar-contabilă va întocmi facturile pentru serviciile prestate, va urmări încasarea acestora și va calcula, atunci când este cazul, majorările de întârziere și penalitățile.

Aceeași structură va efectua operațiunile financiar-contabile privind plata veniturilor cuvenite persoanelor private de libertate și impozitul pe venit aferent. Statele de plată vor fi verificate pe baza documentelor justificative și a datelor din aplicația informatică.

În paralel, structura de producție și venituri proprii va ține evidența contractelor, a cheltuielilor de producție și a veniturilor realizate. În unitățile care nu au o asemenea structură, directorul adjunct economico-administrativ va putea desemna o persoană din serviciul logistică pentru aceste atribuții.

Facturarea serviciilor ar putea fi făcută și de două ori pe lună

Proiectul schimbă și modul în care sunt facturate anumite servicii prestate cu ajutorul persoanelor private de libertate.

Pentru contractele fără avans este introdusă posibilitatea facturării bilunare. Pentru activitatea prestată între 1 și 15 ale lunii, factura ar urma să fie emisă la data de 15, iar pentru perioada următoare, în ultima zi lucrătoare a lunii.

Ajutor în gospodărie de la deținuți: cât plătești pentru o oră de muncă. „Aveți de spart lemne, de săpat manual, de curățat pomii sau alte activități gospodărești?”

Proiectul stabilește și termenele de plată aferente acestor facturi, în funcție de perioada pentru care sunt emise. Pentru unele situații, termenul este de 15 zile calendaristice, iar pentru altele de 20 de zile. În cazul instituțiilor publice se menține un termen de 30 de zile pentru anumite facturi.

Prin noile prevederi, ANP încearcă să traseze mai clar circuitul banilor proveniți din activitățile prestate de persoanele private de libertate și responsabilitățile fiecărei structuri implicate.

Mai multă responsabilitate pentru șefii punctelor de lucru

Șefii punctelor de lucru vor avea obligația de a consemna zilnic în documentele de evidență ora plecării din unitate, ora începerii activității, timpul alocat mesei, ora încetării lucrului și ora revenirii în penitenciar, acolo unde aceste informații sunt aplicabile.

Datele vor fi certificate prin semnătură atât de șeful punctului de lucru, cât și de persoanele desemnate pentru supravegherea și coordonarea activităților lucrative.

În cazul muncii nesupravegheate în afara penitenciarului, reprezentanții beneficiarului vor avea, la rândul lor, responsabilități clare privind completarea documentelor. Coordonatorul compartimentului organizarea muncii va trebui să verifice zilnic informațiile înscrise în bonurile de lucru și concordanța acestora cu celelalte documente.