„Dacă mă vezi, plângi". „Pietrele foametei“ au ieșit din nou la suprafață în Germania

Europa se confruntă cu o scădere accentuată a nivelului celor mai mari râuri ale sale. Nivelurile apei pe Rin, Dunăre și Pad au atins minime istorice sau multianuale, punând în pericol navigația, energia și industria. Pe acest fond, absența prelungită a ploilor în Saxonia a determinat o nouă scădere a nivelului Elbei.

Din această cauză, lângă Pirna au ieșit din nou la suprafață așa-numitele „pietre ale foametei", pe care sunt inscripționate datele secetelor anterioare. Una dintre ele, în zona Oberpost, are peste 20 de însemnări gravate, cea mai veche datând din 1707. Informația a fost relatată de publicația Spiegel.

Din cauza lipsei îndelungate de precipitații în Saxonia, nivelul apei din râuri a scăzut semnificativ. Pe Elba, în apropierea localității Pirna, acest lucru a făcut din nou vizibile așa-numitele „pietre ale foametei" — repere hidrologice istorice pe care, în secolele trecute, erau marcate nivelurile deosebit de scăzute ale apei.

Una dintre aceste pietre, situată în zona Oberpost, conține peste 20 de date gravate, care consemnează perioadele anterioare de secetă. Cea mai veche însemnare datează din 1707. Unul dintre mesaje este: „Dacă mă vezi, plângi“. O altă piatră a fost gravată deja în 2018, ca o amintire a nivelului istoric scăzut al apei din acea perioadă.

1/3 Data istorică 1911 este inscripționată pe faimoasa «piatră a foamei» FOTO Profimedia

Potrivit centrului regional de monitorizare a inundațiilor, nivelul Elbei lângă Pirna se menține de mult timp semnificativ sub un metru. La Dresda, acesta a coborât până la 54 de centimetri. Nu doar Elba a secat. Niveluri scăzute ale apei au fost înregistrate și pe râurile Mulde, Weisse Elster, Spree și Neisse. Situația afectează o mare parte din Saxonia și, deocamdată, nu dă semne de ameliorare rapidă.

Istoria „pietrelor foametei"

Așa-numitele „pietre ale foametei" reprezintă atât monumente istorice ale Europei Centrale, cât și repere ale nivelurilor extrem de scăzute ale apei. Ele au fost amplasate în special în secolele XV–XIX, în Germania și în alte regiuni europene cu populație germană. În timpul secetelor severe, pe pietre erau lăsate date sau inscripții menite să avertizeze generațiile viitoare: dacă apa avea să scadă din nou la acel nivel, acest lucru putea însemna recolte compromise, probleme alimentare și dificultăți pentru navigație.

Aceste însemnări nu erau legate doar de nivelul apei, ci și de consecințele economice ale secetelor. Scăderea nivelului râurilor putea, în trecut, să îngreuneze transportul mărfurilor, să reducă producția agricolă și să afecteze aprovizionarea cu alimente.

Situația actuală din Germania are un caracter mai amplu. Ministrul mediului, Carsten Schneider, a declarat că, în ultimii 25 de ani, țara a pierdut aproximativ 60 de miliarde de metri cubi de apă. Potrivit acestuia, cifra corespunde aproximativ volumului Lacului Constanța. Una dintre principalele cauze este creșterea frecvenței perioadelor de secetă. Situația este agravată și de suprafețele betonate, de albiile de râu rectificate și de solurile epuizate, care rețin mai greu umiditatea.

Germania a introdus deja un sistem unificat de monitorizare a nivelurilor scăzute ale apei

Începând de miercurea trecută, noul sistem informatic Niwis este disponibil pentru toți utilizatorii. Acesta colectează date de la aproximativ 350 de stații de observare a apelor de suprafață și de la alte 230 de puncte care monitorizează nivelul apelor subterane. Scopul este identificarea mai rapidă a regiunilor în care situația devine cea mai critică.

Pentru Elba, în Saxonia, nu se așteaptă o ameliorare semnificativă în perioada imediat următoare. Potrivit prognozei Serviciului Meteorologic German, la începutul săptămânii sunt posibile furtuni izolate puternice. În același timp, temperatura ar putea urca până la 34 de grade. Marți și miercuri este așteptată vreme însorită și uscată, deși va deveni ceva mai răcoros — până la 25 de grade.

Nivelul scăzut al apei creează deja riscuri nu doar pentru mediu. Pe Rin, scăderea nivelului amenință lanțurile de aprovizionare industrială, întrucât navele mari nu mai pot transporta volumele obișnuite de marfă. Acest lucru majorează costurile de transport și poate influența prețurile la combustibil, precum și ritmul creșterii economice.

Actuala secare a râurilor din Europa survine după un val record de căldură care, la sfârșitul lunii iunie, a afectat vestul continentului. În 27 de state europene, între 22 și 28 iunie, au fost înregistrate 10.650 de decese suplimentare. Peste nouă mii dintre acestea au vizat persoane cu vârsta de peste 65 de ani. Cele mai ridicate temperaturi din acea perioadă au fost înregistrate în Franța, Spania, Marea Britanie și alte state din regiune. În Franța și Belgia s-a constatat un nivel foarte ridicat al mortalității suplimentare. Institutul belgian Sciensano a numit acest indicator cel mai ridicat dintre perioadele similare începând din anul 2000. Cercetătorii au concluzionat că, fără schimbările climatice cauzate de activitatea umană, un asemenea val de căldură ar fi fost aproape imposibil de produs.