Statele Unite au revocat peste 175.000 de vize de la începutul noului mandat al lui Trump

Departamentul de Stat al SUA a anunțat că a revocat peste 175.000 de vize acordate cetățenilor străini de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.

Oficialii americani au precizat luni, 10 august, că majoritatea măsurilor au vizat persoane care au abuzat de sistemul de imigrație sau au fost implicate în incidente precum confruntări cu forțele de ordine, agresiuni, furturi ori conducerea vehiculelor sub influența alcoolului sau a drogurilor, potrivit Reuters și EFE, citate de Agerpres.

Într-un comunicat, Departamentul de Stat a subliniat că obținerea unei vize pentru intrarea în Statele Unite reprezintă „un privilegiu, nu un drept”, avertizând că autoritățile vor utiliza toate instrumentele disponibile pentru a sancționa orice abuz al acestui statut.

Printre cazurile invocate se numără persoane acuzate de agresiune sexuală și tulburarea ordinii publice, dar și cetățeni străini care au celebrat asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, ucis în septembrie 2025 într-un campus universitar.

Secretarul de Stat Marco Rubio a dispus, de asemenea, anularea unor vize din motive de politică externă. Printre exemplele prezentate se află un cetățean cubanez suspectat că a participat la o operațiune de influență coordonată de regimul de la Havana și mai mulți cetățeni iranieni despre care autoritățile spun că au legături cu Republica Islamică.

Înăsprirea controalelor privind imigrația

Măsura face parte din politica mai amplă a administrației Trump de înăsprire a controalelor privind imigrația. Statele Unite au consolidat procedurile de acordare a vizelor, au introdus garanții suplimentare pentru solicitanți din anumite state și au extins verificările de securitate, inclusiv prin monitorizarea activității din mediul online.

De la revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025, Donald Trump a adoptat o serie de măsuri restrictive în domeniul migrației, inclusiv limitarea accesului la azil și intensificarea controalelor la frontiera cu Mexicul. Mai mult, administrația sa a mobilizat Garda Națională în mai multe orașe conduse de administrații democrate pentru a sprijini combaterea criminalității și activitatea agenției pentru imigrație ICE.