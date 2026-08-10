Șofer prins cu 172 km/h în Buzău, în timp ce își ducea tatăl rănit la spital. Polițiștii i-au deschis drumul până la UPU, apoi l-au amendat

Un șofer în vârstă de 30 de ani a fost surprins de radar circulând cu 172 km/h pe DN2 (E85), în afara localității Poșta Câlnău, județul Buzău. Oprit de polițiști, bărbatul le-a explicat că se grăbește către spital, unde încerca să ajungă cu tatăl său, care fusese mușcat de un câine.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, conducătorul auto era vizibil agitat în momentul controlului. Pe locul din dreapta se afla tatăl său, care avea răni deschise și necesita îngrijiri medicale urgente.

În fața situației, polițiștii rutieri au decis să acorde prioritate salvării persoanei rănite și au escortat autoturismul până la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău, potrivit TVR Info.

„Având în vedere prioritatea absolută de a proteja viața și integritatea fizică a cetățenilor, echipajul de poliție a escortat în regim de urgență autoturismul până la UPU a SJU Buzău. Datorită intervenției prompte a polițiștilor, bărbatul rănit a fost predat în siguranță cadrelor medicale pentru tratament de specialitate”, a transmis IPJ Buzău.

După ce pacientul a ajuns în grija medicilor, șoferul a fost sancționat pentru depășirea limitei legale de viteză.

Polițiștii atrag atenția că, în cazul unei urgențe medicale, cea mai sigură soluție este apelarea numărului unic 112, subliniind că viteza excesivă poate pune în pericol atât ocupanții vehiculului, cât și ceilalți participanți la trafic.

Cazul reprezintă și cea mai mare viteză înregistrată săptămâna trecută de polițiștii rutieri din județul Buzău. În perioada 2-9 august, în cadrul campaniei europene ROADPOL „SPEED”, au fost aplicate 338 de sancțiuni pentru depășirea vitezei legale, iar 16 șoferi au rămas fără permis de conducere.