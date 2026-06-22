Dominic Fritz: „Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion”

Președintele USR, Dominic Fritz, a criticat dur o posibilă apropiere între AUR și PSD, după declarațiile liderului AUR, George Simion, privind o eventuală „reconciliere” între cele două formațiuni politice.

„George Simion tocmai a anunțat că AUR vrea să se «reconcilieze» cu PSD. Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Acesta a pus sub semnul întrebării discursul anti-sistem al AUR: „Cum să crezi că AUR luptă împotriva sistemului, când se reconciliază cu constructorul sistemului? Când Simion dă mâna cu partidul pensiilor speciale, al sinecurilor, al Nordis-ului, al cutiilor de pantofi pline cu bani?”

În același mesaj, liderul USR a enumerat și limitele formațiunii sale în raport cu o posibilă guvernare: „USR rămâne consecvent: nu votăm un guvern antireformă. Nu votăm un guvern al extracției banilor românilor în buzunare personale. Nu votăm un guvern al incompetenților dovediți. Nu votăm un guvern al trădării visurilor românilor care-și doresc un stat care livrează pentru ei.”

Premierul desemnat Adrian Veștea merge la sediul AUR pentru discuții privind o posibilă susținere în plen, după ce liderul formațiunii, George Simion, a anunțat public că îl așteaptă la o întrevedere.

„Sunt un om al dialogului și al consensului.

Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion.

Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a anunțat Veștea pe Facebook.