 Shein, sub amenințarea noilor tarife vamale. Modelul bazat pe prețuri mici își pierde avantajul | adevarul.ro
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Shein, sub amenințarea noilor tarife vamale. Modelul bazat pe prețuri mici își pierde avantajul

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Retailerul chinez de modă Shein, cunoscut pentru produsele sale la prețuri reduse, traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa, după introducerea unor noi tarife vamale și eliminarea facilităților fiscale care i-au susținut expansiunea rapidă în SUA și Europa.

Shein, sub presiune după noile tarife. FOTO Shutterstock
Shein, sub presiune după noile tarife. FOTO Shutterstock

Potrivit documentelor depuse pentru listarea la Bursa din Hong Kong, compania a recunoscut că noile taxe și eliminarea excepției „de minimis” în Statele Unite au afectat atât creșterea vânzărilor, cât și profitabilitatea afacerii, potrivit CNBC.

Shein a precizat că, începând din mai 2025, a transferat către consumatori cea mai mare parte a costurilor suplimentare generate de tarife, prin majorarea prețurilor pe piața americană. Compania a admis că decizia a avut un impact negativ asupra veniturilor din SUA în restul anului.

Între 2024 și 2025, veniturile companiei pe piața americană au scăzut cu peste 3%, iar în primul trimestru al anului declinul vânzărilor a ajuns la 14% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Conducerea grupului e îngrijorată că evoluții similare sunt posibile și în Europa, cea mai importantă piață a sa. Uniunea Europeană a eliminat în această vară propriul regim de scutire de taxe pentru coletele cu valoare redusă și a introdus taxe fixe pentru importurile de acest tip.

În documentele depuse, Shein arată că ia în calcul majorarea prețurilor și pe piața europeană pentru a compensa costurile suplimentare, admitând că măsura ar putea afecta pe termen scurt volumele de vânzări.  Impactul noilor reguli europene ar putea fi comparabil sau chiar mai sever decât cel înregistrat în Statele Unite.

Încetinirea este deja vizibilă în Europa

Dacă între 2023 și 2024 vânzările în Europa au crescut cu aproximativ 33%, ritmul de creștere s-a redus la circa 9% în 2025, iar în primul trimestru avansul a fost de numai 2%.

Impactul noilor taxe se reflectă și în rezultatele financiare. Profitul Shein a scăzut cu 39% între 2024 și 2025, iar în primul trimestru al acestui an, compania a raportat o pierdere de 99 de milioane de dolari, comparativ cu un profit de 395 de milioane de dolari în perioada similară a anului precedent.

Costurile companiei au crescut semnificativ

Anterior, Shein a respins argumentele potrivit cărora succesul său s-a bazat pe excepția „de minimis”, care permitea intrarea fără taxe în SUA a coletelor cu valoare sub 800 de dolari. Compania susținea că avantajul competitiv provenea din lanțul de aprovizionare bazat pe tehnologie și din producția în loturi mici, care reducea costurile.

După eliminarea facilității de către administrația președintelui Donald Trump și majorarea tarifelor pentru produsele importate din China însă, costurile companiei au crescut semnificativ. Potrivit documentelor depuse, taxele aplicabile au urcat de la niveluri cuprinse între 0% și 62,5% la intervale de 10%-87,5%.

Angela Lee, profesor la Columbia Business School și fondatoare a firmei de investiții 37 Angels, consideră că modificările de reglementare reprezintă un risc major pentru Shein, deoarece lovesc direct în principalul său avantaj competitiv: prețurile foarte mici.

Potrivit acesteia, avantajul bazat exclusiv pe costuri este dificil de menținut pe termen lung și nu generează loialitate în rândul clienților. În opinia sa, dacă diferența de preț față de concurență se reduce, compania riscă să piardă rapid consumatori, în condițiile în care brandul este asociat mai degrabă cu produse ieftine decât cu încrederea sau calitatea.

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