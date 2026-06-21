Testul decisiv pentru relația PSD-AUR. Valeriu Stoica: „Dacă Guvernul trece cu voturile lor, se oficializează alianța politică”

Fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, avertizează că o eventuală învestire a guvernului Veștea cu sprijinul parlamentar al AUR ar echivala cu formalizarea unei alianțe politice între PSD și AUR.

Potrivit declarațiilor făcute de Valeriu Stoica, eventuala învestire a unui guvern condus de Veștea cu sprijinul parlamentar al Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) ar echivala cu oficializarea unei alianțe politice între Partidul Social Democrat (PSD) și AUR în Parlament.

Valeriu Stoica a explicat că sprijinul acordat de PSD și AUR în cadrul recentei moțiuni de cenzură a reprezentat o colaborare punctuală, determinată de contextul politic al momentului. Potrivit acestuia, situația s-ar schimba fundamental dacă cele două formațiuni ar vota împreună și pentru învestirea noului executiv, potrivit Mediafax.

Acesta consideră că PSD ar trebui să rămână consecvent propriilor declarații politice și să nu accepte ca un guvern să fie instalat cu voturile AUR.

În opinia sa, dacă social-democrații ar respinge acest scenariu, guvernul Veștea nu ar obține majoritatea necesară în Parlament.

În schimb, dacă PSD ar accepta susținerea AUR pentru învestirea cabinetului, colaborarea dintre cele două partide nu ar mai putea fi prezentată drept una conjuncturală. Stoica susține că un asemenea vot ar consfinți, în fapt, existența unei majorități parlamentare PSD-AUR.

Dacă viitorul guvern ar fi validat cu sprijinul AUR, o parte din responsabilitatea politică ar reveni și președintelui Nicușor Dan, consideră fostul lider liberal.

Acesta a subliniat că președintele are propria răspundere constituțională și politică atunci când desemnează un candidat pentru funcția de premier, mai ales în lipsa unui consens clar rezultat din consultările cu partidele parlamentare.