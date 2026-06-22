Siegfried Mureșan critică vehement implicarea AUR în guvenare: „România nu are nevoie de un Guvern care negociază cu prietenii Rusiei”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PNL, critică dur demersul premierului desemnat Adrian Veștea de a negocia cu AUR înaintea votului de învestire, afirmând că România „nu are nevoie” de un guvern care își începe mandatul în acest mod.

Mureșan a transmis pe Facebook că „în numele ‘responsabilității’ se caută acum sprijinul AUR”, subliniind că adevărata responsabilitate înseamnă „să construiești majorități proeuropene, nu să cauți sprijin la cei care au contestat constant direcția europeană a României”.

„Responsabilitatea înseamnă un guvern format din cei care vor să ducă România înainte, nu din cei care vor să o țină pe loc”, se arată în aceeași postare.

Vicepreședintele PNL a adăugat: „România nu are nevoie de un Guvern care își începe mandatul negociind cu prietenii Rusiei”.

Reacția vine după ce Adrian Veștea a confirmat că va merge luni seară la sediul AUR, la invitația lui George Simion, pentru negocieri privind o susținere în Parlament.

Premierul desemnat a justificat întâlnirea prin nevoia de dialog: „Sunt un om al dialogului și al consensului. (…) Îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români”, afirmând că este „obligatoriu” pentru formarea unui „Guvern al României”.

Anterior, George Simion a declarat că AUR nu va vota Guvernul Veștea și că parlamentarii formațiunii vor părăsi sala dacă se ajunge la vot. Totuși, el a spus că îl așteaptă pe premierul desemnat la sediul partidului „până la ora 20:00”, susținând că AUR este dispus să contribuie la „un efort de consens, de reconciliere”.

Votul pentru învestirea Guvernului Veștea este programat în plenul reunit al Parlamentului la ora 21:30.

La PSD se discută însă despre amânarea votului pentru învestirea Guvernului Veștea, potrivit unor surse „Adevărul”, iar Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pune drept condiție pentru vot funcția de președinte al Senatului pentru Peiu.