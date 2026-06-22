Adrian Veștea se duce la AUR pentru negocieri în vederea susținerii în Parlament

Premierul desemnat Adrian Veștea merge la sediul AUR pentru discuții privind o posibilă susținere în plen, după ce liderul formațiunii, George Simion, a anunțat public că îl așteaptă la o întrevedere.

„Sunt un om al dialogului și al consensului.

Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion.

Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a anunțat Veștea pe Facebook.

Amintim că George Simion a afirmat luni că dorește o discuție directă în care premierul desemnat să spună dacă îi consideră pe parlamentarii AUR extremiști, în condițiile în care voturile lor ar putea fi decisive.

„Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan, să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie - de voturile AUR - sunt bune sau nu sunt bune. Să zică public și să zică și într-o întrevedere pe care să o avem dacă parlamentarii AUR sunt extremiști”, a declarat Simion.

Totodată, liderul AUR a reiterat că partidul rămâne în opoziție și că obiectivele sale politice rămân neschimbate: organizarea de alegeri anticipate și, dacă situația o va impune, suspendarea președintelui Nicușor Dan.

La PSD se discută acum despre amânarea votului pentru învestirea Guvernului Veștea, potrivit unor surse „Adevărul”, iar Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pune drept condiție pentru vot funcția de președinte al Senatului pentru Peiu.

În acest context, amânarea votului programat pentru luni seară devineă un scenariu tot mai plauzibil.