Margaret Thatcher a susținut un plan secret de eradicare a culturilor de coca prin eliberarea unor roiuri de molii deasupra plantațiilor cartelurilor

Margaret Thatcher a susținut un plan secret extraordinar, menit să distrugă culturile de coca din America de Sud prin eliberarea unor roiuri de molii care se hrănesc cu frunze, deasupra plantațiilor controlate de cartelurile de droguri, potrivit unor documente recent făcute publice.

Planul, elaborat în perioada de vârf a războiului britanic împotriva drogurilor, prevedea creșterea a mii de insecte de către cercetătorii de la centrul Porton Down, din comitatul Wiltshire, și eliberarea lor din elicoptere deasupra câmpurilor de coca din Peru.

Documentele guvernamentale publicate de Arhivele Naționale arată că administrația Thatcher a cheltuit aproximativ 100.000 de lire sterline pentru a dezvolta această idee, în încercarea de a limita fluxul acestui drog de clasă A către Marea Britanie, scrie Daily Mail.

În centrul planului se afla specia de molii Eloria noyesi, ale cărei larve se hrănesc aproape exclusiv cu frunze de coca, materia primă folosită la producerea cocainei.

Spre deosebire de majoritatea insectelor, această specie poate consuma frunzele de coca fără riscuri și poate procesa substanțele chimice fără a suferi vreun efect negativ.

Armă biologică ieftină și eficientă împotriva cartelurilor de droguri

Oficialii considerau că insecta ar putea reprezenta o armă biologică ieftină și eficientă împotriva puternicelor organizații de trafic de droguri care operau pe teritoriul Peru.

Documente din 1989 arată că cercetătorilor militari li s-a cerut să studieze modalități de reproducere a moliilor în număr mare, înainte ca acestea să fie eliberate deasupra plantațiilor ilegale.

Potrivit informărilor Foreign Office, propunerea a pornit de la o infestare naturală care a devastat culturile de coca din apropierea orașului peruan Tarapoto, între 1987 și 1988.

Oficialii au notat că „roiuri fără precedent" ale acestei specii de molii au distrus aproximativ 2.000 de hectare de culturi ilegale de coca, provocând pierderi estimate la peste 37 de milioane de dolari pentru traficanți.

Acest succes i-a determinat pe autoritățile peruane să solicite expertiza britanică pentru dezvoltarea unui program de creștere în masă a insectelor, care să poată fi operat de personal cu experiență relativ redusă.

Documentele arată că Thatcher a susținut personal continuarea investigării proiectului și a considerat ideea „suficient de interesantă pentru a merita să fie urmărită în continuare".

De ce a fost abandonat planul?

Totuși, au apărut curând îngrijorări privind eficiența planului și posibilele consecințe asupra mediului.

Potrivit relatărilor, Ministerul de Interne a concluzionat că, deși schema părea fezabilă din punct de vedere tehnic, orice impact asupra producției de cocaină ar fi fost doar temporar.

Până la finalul anului 1989, miniștrii se temeau că orice scurgere de informații ar fi putut compromite operațiunea și ar fi putut pune în pericol persoanele implicate.

Ca urmare, îndrăznețul plan de a combate cartelurile de droguri cu ajutorul moliilor „transformate în armă" nu a depășit niciodată stadiul de proiect.