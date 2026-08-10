 Schimbare importantă în școli din toamnă. Câte ore de predare vor avea directorii și inspectorii | adevarul.ro
search
Marți, 11 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Schimbare importantă în școli din toamnă. Câte ore de predare vor avea directorii și inspectorii

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Obligația de catedră se schimbă din nou, din anul școlar care stă să înceapă, pentru directorii de școală și inspectorii școlari. A fost pus în consultare un proiect de ordin, însă există și speranța că s-ar putea reveni la situația din anul școlar 2024-2025.

Profesorii spun că nu suunt deloc motivați să intre în cursa pentru șefia școlilor FOTO: Pixabay
Profesorii spun că nu suunt deloc motivați să intre în cursa pentru șefia școlilor FOTO: Pixabay

Inspectoratele școlare județene caută în această perioadă doritori să conducă, din poziția de director/director adjunct, școlile, mandatele actualilor directori fiind expirate. Cei care își doresc o astfel de funcție urmează să fie numiți prin detașare, până la ocuparea postului prin concurs sau până la finele anului școlar 2026-2027 (dacă fie nu se organizează concurs, fie postul nu este adjudecat).

Numărul de ore de predare care cade în sarcina directorilor este unul dintre criteriile care vor cântări mult. Anul 2025-2026 a fost unul dintre cei mai grei, sunt de părere, aproape fără excepție, directorii de școală, pentru că din toamna anului 2025 lucrurile s-au complicat foarte mult.

Cum a crescut norma de predare în anul școlar 2025-2026

Anterior anului școlar 2025-2026, directorul care conducea o școală mare (peste 25 de formațiuni de studiu) avea obligația, pe lângă exercitarea atribuțiilor de șef al unității de învățământ, să efectueze și 4-6 ore de predare. În toamna trecută, norma de predare a crescut cu 4-6 ore, ajungând la 10 ore obligație de catedră.

Directorul unei școli mici a rămas și în anul școlar 2025-2026 cu 14 ore de predare, în schimb directorii grădinițelor și creșelor s-au confruntat cu cea mai mare creștere de normă, de la 2-4 ore la 10-14 ore (în funcție de numărul de formațiuni de studiu). Directorilor care conduc școli cu mai puțin de 25 de formațiuni de studiu norma de predare le-a crescut de la 6-8 ore la 10-12-14 ore și chiar normă integrală, cei din ultima categorie, care conduc școli cu mai puțin de cinci formațiuni de studiu, prestând, practic, două norme în același timp (una de profesor, alta de director).

Creșteri foarte mari de normă au avut și directorii Casei Corpului Didactic (CCD), Centrului de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE), Palatului Copiilor (PC), Centrului de Excelență (CEx) – în cazul acestora norma crescând de la 6-12 ore la 14 ore.

Creșterile normei de predare au fost printre efectele Legii 141/2025, normă intens contestată de profesorii din învățământul preuniversitar, prin același act normativ fiind crescută și norma de predare pentru profesori, de la 16-18 ore la 20 de ore.

Propunerea nouă care îndulcește prea puțin realitatea

În 29 iulie 2026, Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică un nou proiect de ordin: „ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind degrevarea parțială de normă didactică de predare şi stabilirea obligaţiei de predare a personalului didactic de predare care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control în învățământul preuniversitar de stat”. S-a întâmplat asta pentru că prevederile Legii 141/2025 în ceea ce privește degrevarea de catedră pentru directori și inspectorii școlari au avut un regim temporar.

Potrivit noilor propuneri, directorii școlilor foarte mari ar avea de efectuat, din anul școlar 2026-2027, 8 ore de predare; directorii școlilor obișnuite ar rămâne la 12 ore; directorii unităților cu 5–9 formațiuni ar rămâne la 14 ore; directorii unităților cu mai puțin de 5 formațiuni ar rămâne cu normă integrală; directorii adjuncți ai școlilor ar fi singura categorie în cazul căreia se înregistrează creșterea normei de predare, de la 12 ore la 14 ore.

Directorii unităților de educație extrașcolară – CCD, CJRAE, centre de excelență, palate ale copiilor – ar urma să beneficieze și ei de o reducere a normei de predare de două ore, de la 14 la 12 ore.

În schimb, cel mai mult ar avea de câștigat conducerea inspectoratelor școlare. Acum, inspectorii școlari generali și adjuncții lor au obligația de a preda 10 ore. Potrivit actului normativ aflat în consultare, ar urma să aibă 6 ore, scăderea cu 4 ore pe săptămână fiind cea mai mare. Și inspectorii școlari ar avea mai puțin cu două ore, în propunere norma scăzând de la 10 la 8 ore.

„Se poate emite noul ordin?” – întrebarea care circulă prin cancelarii

Deși noua propunere ar avantaja, cu excepția directorilor adjuncți ai școlilor, mai multe categorii, întrebarea care se pune acum este cum poate fi adoptat ordinul pus în consultare, din moment ce interimatul de 45 de zile a expirat și orice act emis de ministru poate fi atacat, cu șanse mari ca demersul să reușească, în instanță. Chiar dacă prin noul ordin se propun scăderi de normă, cel mai probabil, dacă acesta va fi adoptat de ministrul în funcție - care ocupă funcția interimar, asemeni întregului cabinet -, actul normativ va fi contestat. Rațiunea este simplă: prevederile Legii 141/2025 în ceea ce privește degrevările de normă pentru directori și inspectori expiră oricum la sfârșitul verii, iar speranța este să se revină la situația de dinainte de septembrie 2025, care îi avantajează și mai tare pe cei vizați. Inspectorii ar avea obligația să presteze 2-4 ore la catedră, iar directorii 6-8 ore, adică „obligații de predare mai omenești, mai pământești”, spun aceștia.

Normele de predare foarte mari conduc în timp la o scădere a calității muncii prestate, spun și directorii și inspectorii. Mai mult, constituie, așa cum menționam la început, unul dintre motivele care vor cântări suficient pentru ca profesorii să renunțe la funcții (cei care astăzi le ocupă) sau să se ferească să se înscrie într-o astfel de cursă. „Mulți vor renunța, veți vedea”, spun directorii, unii dintre ei fiind chiar sceptici că Ministerul Educației va reuși în cele din urmă să organizeze concursul anunțat pentru această toamnă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica Moldova
digi24.ro
image
Un mecanic de tren a fost concediat după 15 ani pentru că a fost prins citind în timp ce conducea. Ce au decis judecătorii
stirileprotv.ro
image
8 ani de la 10 august. Marile controverse, de la „gazul ucigaș” la camionul cu pietre „adus de Dragnea”. Mărturiile unui șef al Jandarmeriei: „S-a tras cu gaz neconform de pe clădirile din piață. Nu a fost jandarmeria”
gandul.ro
image
Procurorul care a tras cu pistolul în timp ce era imobilizat de polițiști scapă de arestul preventiv
mediafax.ro
image
Prima mare controversă de la Europenele de înot. Ce s-a auzit la boxe în momentul în care sportivul din Rusia a primit medalia de aur
fanatik.ro
image
Singurul partid rus împotriva războiului din Ucraina a primit interdicție de a participa la alegeri
libertatea.ro
image
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat ambulanța agresiunea revoltătoare a acestora
digi24.ro
image
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
gsp.ro
image
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
digisport.ro
image
Trei zile de aur pentru o zodie! 10, 11 și 12 august vin cu vești excelente, bani și surprize în dragoste
click.ro
image
"Dacă Rusia ocupă statele baltice, a doua zi venim aici". Unde este Wamani, locul unde miliardarii se pregătesc pentru apocalipsă
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Penalizări pentru românii care ies la pensie anticipat. Cât pierd cei care se retrag la 60 de ani
observatornews.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan
cancan.ro
image
Casa de Pensii sectorială anunță dacă recalculează și crește pensiile. „Combate” o decizie a Înaltei Curți
newsweek.ro
image
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
prosport.ro
image
De ce pierde litoralul românesc teren în fața Bulgariei. Probleme vechi de 30 de ani care nu au fost rezolvate
playtech.ro
image
„I-am spus că nu e Maradona”. Motivul pentru care Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB. Câți bani vrea Becali
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
Gigi Becali i-a decis viitorul lui MM Stoica! ”Astăzi i-am spus și lui” / ”A venit la mine și a început să plângă”
digisport.ro
image
Pate de fasole roșie, cremos și aromat. Ingredientul simplu care îi schimbă complet gustul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux a Valeriei Lungu. Influencerița și iubitul ei au ridicat casa de la zero. Au investit o avere în ea, dar fiecare bănuț a meritat. E mai ceva ca în filme! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Putin a fugit din Moscova. Președintele Rusiei se teme tot mai mult de Zelenski
mediaflux.ro
image
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
gsp.ro
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi”
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Corina Caragea, vacanță spectaculoasă în Ibiza. Ce spune despre celebra insulă: „Poți să dansezi până dimineața sau să te culci la 10”
click.ro
image
Cubaneza Biu Marquetti, ex-Mandinga, locuiește într-un hotel din Delta Dunării: „Nu mai plătesc chirie.” În cât timp a învățat limba română
click.ro
image
Schimbările pe care numerologul și specialistul Carmen Harra le vede în viitorul apropiat: „2026 continuă să fie un an de transformări uriașe”
click.ro
Margaret Whigham foto profimedia 0117034508 jpg
Ducesa recunoscută doar după perlele ei într-o imagine nud cu un bărbat misterios: scandalul care a zguduit Marea Britanie
okmagazine.ro
Prințesa Diana sursa GettyImages jpg
Înnebunită după un magnat căsătorit, Prinţesa Diana îl agasa cu telefoane anonime. Psihiatrii spun că o făcea din prea multă singurătate
okmagazine.ro
Fântâna orașului etrusc Kainua (© Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto)
Fântâna unui oraș etrusc, descoperită de arheologi plină cu obiecte oferite zeiței Uni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea?
image
Corina Caragea, vacanță spectaculoasă în Ibiza. Ce spune despre celebra insulă: „Poți să dansezi până dimineața sau să te culci la 10”

OK! Magazine

image
Ducesa recunoscută doar după perlele ei într-o imagine nud cu un bărbat misterios: scandalul care a zguduit Marea Britanie