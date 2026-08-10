Obligația de catedră se schimbă din nou, din anul școlar care stă să înceapă, pentru directorii de școală și inspectorii școlari. A fost pus în consultare un proiect de ordin, însă există și speranța că s-ar putea reveni la situația din anul școlar 2024-2025.

Inspectoratele școlare județene caută în această perioadă doritori să conducă, din poziția de director/director adjunct, școlile, mandatele actualilor directori fiind expirate. Cei care își doresc o astfel de funcție urmează să fie numiți prin detașare, până la ocuparea postului prin concurs sau până la finele anului școlar 2026-2027 (dacă fie nu se organizează concurs, fie postul nu este adjudecat).

Numărul de ore de predare care cade în sarcina directorilor este unul dintre criteriile care vor cântări mult. Anul 2025-2026 a fost unul dintre cei mai grei, sunt de părere, aproape fără excepție, directorii de școală, pentru că din toamna anului 2025 lucrurile s-au complicat foarte mult.

Cum a crescut norma de predare în anul școlar 2025-2026

Anterior anului școlar 2025-2026, directorul care conducea o școală mare (peste 25 de formațiuni de studiu) avea obligația, pe lângă exercitarea atribuțiilor de șef al unității de învățământ, să efectueze și 4-6 ore de predare. În toamna trecută, norma de predare a crescut cu 4-6 ore, ajungând la 10 ore obligație de catedră.

Directorul unei școli mici a rămas și în anul școlar 2025-2026 cu 14 ore de predare, în schimb directorii grădinițelor și creșelor s-au confruntat cu cea mai mare creștere de normă, de la 2-4 ore la 10-14 ore (în funcție de numărul de formațiuni de studiu). Directorilor care conduc școli cu mai puțin de 25 de formațiuni de studiu norma de predare le-a crescut de la 6-8 ore la 10-12-14 ore și chiar normă integrală, cei din ultima categorie, care conduc școli cu mai puțin de cinci formațiuni de studiu, prestând, practic, două norme în același timp (una de profesor, alta de director).

Creșteri foarte mari de normă au avut și directorii Casei Corpului Didactic (CCD), Centrului de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE), Palatului Copiilor (PC), Centrului de Excelență (CEx) – în cazul acestora norma crescând de la 6-12 ore la 14 ore.

Creșterile normei de predare au fost printre efectele Legii 141/2025, normă intens contestată de profesorii din învățământul preuniversitar, prin același act normativ fiind crescută și norma de predare pentru profesori, de la 16-18 ore la 20 de ore.

Propunerea nouă care îndulcește prea puțin realitatea

În 29 iulie 2026, Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică un nou proiect de ordin: „ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind degrevarea parțială de normă didactică de predare şi stabilirea obligaţiei de predare a personalului didactic de predare care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control în învățământul preuniversitar de stat”. S-a întâmplat asta pentru că prevederile Legii 141/2025 în ceea ce privește degrevarea de catedră pentru directori și inspectorii școlari au avut un regim temporar.

Potrivit noilor propuneri, directorii școlilor foarte mari ar avea de efectuat, din anul școlar 2026-2027, 8 ore de predare; directorii școlilor obișnuite ar rămâne la 12 ore; directorii unităților cu 5–9 formațiuni ar rămâne la 14 ore; directorii unităților cu mai puțin de 5 formațiuni ar rămâne cu normă integrală; directorii adjuncți ai școlilor ar fi singura categorie în cazul căreia se înregistrează creșterea normei de predare, de la 12 ore la 14 ore.

Directorii unităților de educație extrașcolară – CCD, CJRAE, centre de excelență, palate ale copiilor – ar urma să beneficieze și ei de o reducere a normei de predare de două ore, de la 14 la 12 ore.

În schimb, cel mai mult ar avea de câștigat conducerea inspectoratelor școlare. Acum, inspectorii școlari generali și adjuncții lor au obligația de a preda 10 ore. Potrivit actului normativ aflat în consultare, ar urma să aibă 6 ore, scăderea cu 4 ore pe săptămână fiind cea mai mare. Și inspectorii școlari ar avea mai puțin cu două ore, în propunere norma scăzând de la 10 la 8 ore.

„Se poate emite noul ordin?” – întrebarea care circulă prin cancelarii

Deși noua propunere ar avantaja, cu excepția directorilor adjuncți ai școlilor, mai multe categorii, întrebarea care se pune acum este cum poate fi adoptat ordinul pus în consultare, din moment ce interimatul de 45 de zile a expirat și orice act emis de ministru poate fi atacat, cu șanse mari ca demersul să reușească, în instanță. Chiar dacă prin noul ordin se propun scăderi de normă, cel mai probabil, dacă acesta va fi adoptat de ministrul în funcție - care ocupă funcția interimar, asemeni întregului cabinet -, actul normativ va fi contestat. Rațiunea este simplă: prevederile Legii 141/2025 în ceea ce privește degrevările de normă pentru directori și inspectori expiră oricum la sfârșitul verii, iar speranța este să se revină la situația de dinainte de septembrie 2025, care îi avantajează și mai tare pe cei vizați. Inspectorii ar avea obligația să presteze 2-4 ore la catedră, iar directorii 6-8 ore, adică „obligații de predare mai omenești, mai pământești”, spun aceștia.

Normele de predare foarte mari conduc în timp la o scădere a calității muncii prestate, spun și directorii și inspectorii. Mai mult, constituie, așa cum menționam la început, unul dintre motivele care vor cântări suficient pentru ca profesorii să renunțe la funcții (cei care astăzi le ocupă) sau să se ferească să se înscrie într-o astfel de cursă. „Mulți vor renunța, veți vedea”, spun directorii, unii dintre ei fiind chiar sceptici că Ministerul Educației va reuși în cele din urmă să organizeze concursul anunțat pentru această toamnă.