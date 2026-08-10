Programul „Casa Verde Baterii 2026”, pentru care Guvernul a alocat 400 de milioane de lei, stârnește deja controverse înainte de lansare. Asociația Producătorilor și Consumatorilor de Energie cere Ministerului Mediului și Administrației Fondului pentru Mediu să discute regulile programului înainte de publicarea ghidului, avertizând asupra unor probleme similare celor apărute în schema REPowerEU. Un instalator susține că diferențele de preț reclamate sunt plauzibile și atrage atenția asupra modului în care a fost construit programul anterior.

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE) cere Ministerului Mediului și Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) să organizeze o consultare tehnică înainte de definitivarea programului „Casa Verde Baterii 2026”.

Miza este una importantă: noul program beneficiază de un buget de 400 de milioane de lei, iar ghidul de finanțare va stabili atât valoarea sprijinului acordat fiecărui beneficiar, cât și condițiile în care vor putea fi cumpărate și decontate sistemele de stocare.

Disputa pornește însă de la programul anterior, finanțat prin PNRR/REPowerEU. APCE susține că, în unele cazuri, sisteme de stocare cu o valoare reală estimată de asociație la 1.000-2.000 de euro ar fi fost decontate din finanțări publice de până la 5.000 de euro.

Afirmația privind valoarea de piață a echipamentelor aparține APCE și nu este însoțită în comunicatul transmis de asociație de o analiză comparativă a modelelor, capacităților sau costurilor de instalare.

APCE cere să fie discutate regulile înainte de lansarea programului

APCE a transmis o solicitare ministrului Mediului și președintelui AFM pentru organizarea unei întâlniri de lucru înainte ca proiectul Ghidului de finanțare pentru „Casa Verde Baterii 2026” să fie publicat în consultare publică.

Asociația susține că regulile esențiale ale programului ar trebui discutate încă din faza de elaborare și nu doar după stabilirea arhitecturii schemei.

Printre temele pe care APCE vrea să le discute se află modul de cumpărare și decontare a bateriilor. Organizația spune că urmărește ca beneficiarii să primească echipamente performante, la prețuri apropiate de cele reale ale pieței și într-un sistem concurențial.

APCE invocă experiența precedentului program finanțat prin PNRR/REPowerEU și susține că lipsa unor mecanisme suficient de eficiente pentru controlul prețurilor ar fi dus la distorsiuni pe piață.

„În numeroase cazuri”, afirmă asociația, ar fi fost comercializate sisteme de stocare cu o valoare reală estimată la aproximativ 1.000-2.000 de euro, în condițiile unor finanțări publice de 5.000 de euro.

Președintele APCE, Dan Pîrșan, spune că organizația este pregătită să prezinte autorităților propriile propuneri privind achiziția și decontarea echipamentelor.

„Consultarea publică poate perfecționa un proiect bine construit. Nu poate repara un proiect greșit din temelii”, a afirmat Dan Pîrșan.

Ce prevedea programul anterior pentru baterii

Schema la care face referire APCE este Investiția I4 din Componenta 16 – REPowerEU, prin care gospodăriile au primit vouchere pentru sisteme de energie regenerabilă și stocare.

Pentru apelul destinat bateriilor, MIPE a precizat că echipamentele instalate trebuiau să respecte mai multe cerințe tehnice minime. Printre acestea se numără o capacitate utilizabilă de minimum 5 kWh, cel puțin 5.000 de cicluri de încărcare-descărcare și o garanție de zece ani.

Ministerul a precizat și că nu poate impune instalatorilor achiziționarea bateriilor de la anumiți furnizori. Autoritatea poate verifica respectarea specificațiilor tehnice prevăzute în ghid, iar plata voucherului este condiționată de recepția lucrării de către beneficiarul final.

Programul REPowerEU se află încă în etapa finală de implementare. În iulie 2026, MIPE a modificat din nou ghidul și a prelungit până la 15 august 2026 termenul pentru depunerea ultimei cereri de transfer.

Un instalator spune că diferențele de preț reclamate de APCE sunt plauzibile

Albert Soare, fondatorul Kilowat, consideră că situația din REPowerEU trebuie privită diferit față de edițiile recente ale programului „Casa Verde”.

„Ultimele două ediții ale Casa Verde au oferit maximul posibil beneficiarilor, care după obținerea finanțării puteau alege singuri instalatorul, ceea ce a creat o competiție reală între firme pentru a oferi cât mai mult”, a declarat Albert Soare pentru „Adevărul”.

Potrivit acestuia, au existat și situații în care unii instalatori au promis mai mult decât puteau sau intenționau să livreze. Soare dă ca exemplu cazul TAW și afirmă că acesta a prejudiciat mii de oameni, dar subliniază că astfel de situații au fost, în opinia sa, cazuri izolate.

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În cazul REPowerEU, perspectiva sa este diferită.

„Atât la componenta de baterii, cât și la fotovoltaic+baterii, costul real al majorității sistemelor este de aproximativ jumătate din buget, deci cifrele vehiculate de APCE (1.000-2.000 euro valoare reală la o finanțare de 5.000 euro) sunt plauzibile, cel puțin în zona superioară a intervalului”, afirmă fondatorul Kilowat.

Estimarea este cea a lui Albert Soare și nu este prezentată ca o evaluare oficială a autorităților.

Problema, în opinia instalatorului, este modul în care a fost construit programul

Soare spune că diferențele dintre cele două programe nu țin de o presupusă rea-credință generalizată a instalatorilor, ci de mecanismul prin care a fost construită schema REPowerEU.

„Cauza nu ține de rea-credință generalizată, ci de designul programului”, spune acesta.

Una dintre diferențele invocate este posibilitatea de alegere a instalatorului. Potrivit lui Soare, în programul REPowerEU beneficiarii nu au putut alege instalatorul după obținerea finanțării și au depins de instalatorul ales inițial, înainte de obținerea finanțării.

În această construcție, susține el, beneficiarul nu a avut același nivel de control asupra ofertei și asupra furnizorului pe care l-a avut în ultimele ediții „Casa Verde”.

Soare critică și criteriul de punctare utilizat pentru instalatori, despre care afirmă că s-a bazat aproape exclusiv pe raportul profit/cifră de afaceri.

În opinia sa, acest mecanism a avut efectul de a exclude practic firmele mari și consacrate din domeniu.

De ce aduce în discuție experiența instalatorilor

Albert Soare susține că, în urma criteriilor folosite la REPowerEU, piața a ajuns să fie dominată de firme pe care le descrie drept „SRL-uri obscure”, fără experiență și fără reputație de apărat.

El afirmă că au existat inclusiv situații în care astfel de firme au fost ulterior vândute sau asociate în diverse forme.

În același timp, spune Soare, companiile cu experiență în programele „Casa Verde”, specializate în instalarea rapidă a sute sau mii de sisteme, nu au avut aceeași poziție în programul REPowerEU.

„Companiile cu experiență reală în Casa Verde, specializate în instalarea rapidă a sute-mii de sisteme, au fost fie spectatori, fie au participat doar «lipite» de o astfel de firmă, nu în nume propriu”, afirmă fondatorul Kilowat.

Ce ar trebui schimbat la noul program

Pentru noua schemă AFM, Soare pledează pentru un mecanism în care beneficiarul să aibă din nou un rol mai important în alegerea instalatorului și a echipamentului.

„Este important ca noul program Casa Verde AFM, care oricum are un buget mult redus, deși România are mare nevoie de el, să se desfășoare astfel încât beneficiarii să aibă parte de instalatori profesioniști, cu experiență și reputație, capabili să fie profitabili fără să saboteze clienții”, afirmă acesta.

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Propunerea sa merge mai departe de simpla alegere inițială a instalatorului. Soare consideră că beneficiarul ar trebui să poată alege atât instalatorul, cât și oferta acceptată și să aibă posibilitatea de a schimba instalatorul cel puțin o dată.

Schimbarea ar putea interveni, în viziunea sa, dacă firma nu respectă oferta inițială sau termenele stabilite.

„Beneficiarii trebuie să poată alege instalatorul și oferta acceptată și să aibă posibilitatea să se mute de la un instalator la altul, cel puțin o dată, dacă acesta nu respectă oferta inițială sau termenele stabilite”, spune Albert Soare.

Miza celor 400 de milioane de lei

Noul program pregătit de AFM are un buget de 400 de milioane de lei. Guvernul a aprobat în luna mai bugetul Fondului pentru Mediu pentru 2026, iar printre alocările prevăzute se află suma destinată programului pentru baterii pentru prosumatori și stocarea energiei.

AFM justifică investiția prin creșterea numărului de prosumatori și prin necesitatea ca o parte mai mare din energia produsă de panourile fotovoltaice să poată fi stocată, în loc să fie injectată integral în rețea în perioadele în care producția solară este ridicată.

În acest context, viitorul ghid va avea un rol esențial în stabilirea modului în care vor fi utilizați banii publici. Documentul va trebui să stabilească valoarea finanțării pentru fiecare beneficiar, capacitatea minimă a bateriei, condițiile de eligibilitate, modalitatea de înscriere și mecanismul de decontare.