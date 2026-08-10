Horoscop marți, 11 august. Leii vor primi bani pentru munca depusă, iar Gemenii ar trebui să iasă cu cei dragi
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 11 august.
Berbec
Iubire - Resimțiți nevoia de a fi înconjurat de oameni. Faceți unele compromisuri, dar numai cu cei dragi!
Sănătate - Căutați să vedeți scopul final pentru orice modificare care vi se propune legată de sănătate.
Bani - Cheltuiți bani pentru voi, pentru o schimbare de look sau pur și simplu pentru a vă satisface unele pofte.
Taur
Iubire - Ideea unui angajament serios nu vă mai sperie. Cereți și așteptați ca și ceilalți să facă compromisurile necesare.
Sănătate - Atenția este orientată către mediul interior, către sentimentul de siguranță și confort emoțional.
Bani - Analizați dacă ați realizat obiectivele propuse și stabiliți planurile pentru etapa următoare. Fiți responsabili și maturi.
Gemeni
Iubire - Ieşiţi cu persoane dragi, dar evitaţi grupurile mari cu multe necunoscute. Veți avea parte de momente mai plăcute și de conversații mai sincere într-un cerc restrâns.
Sănătate - Dacă doriţi siluetă e nevoie de efort şi abaterile nu sunt indicate. Nici ca mici recompense.
Bani - Reapare o oportunitate din trecut. Evaluaţi dacă lucrurile s-au schimbat şi sună altfel avantajele.
Rac
Iubire - Vă simţiţi în formă dar îi luaţi cam pe sus pe ceilalţi cu dorinţa de aventură. Organizaţi ieşiri pe placul tuturor.
Sănătate - Zona abdominală trebuie supravegheată. Alegeţi cu grijă locul unde mâncaţi şi citiţi etichetele alimentelor.
Bani - Cheltuiţi în plus pentru calitatea produselor. Nu vă zgârciţi mai ales cu produsele perisabile.
Leu
Iubire - Sunteți protector față de cei apropiați. Le acordați atenția cuvenită, timpul și suportul de care au nevoie.
Sănătate - Transformați experiențele cotidiene mai neplăcute în lucruri pozitive. Accentuați latura și atitudinea pozitivă.
Bani - Primiți bani pentru munca depusă dar e indicat să nu supralicitați. Fiți recunoscător pentru ce vi se oferă.
Fecioara
Iubire - E inutil să vă lăsaţi implicat în discuţii cu persoane care nu vor profunzime sau nu spun toate detaliile problemelor.
Sănătate - Aliniaţi-vă după regulile menţionate de instructor sau terapeuţii din jur.
Bani - Nu prea simţiţi că banii daţi acum vă aduc beneficii. Achitaţi taxe, mici datorii şi rămâneţi cam destabilizat.
*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.