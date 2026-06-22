Video Romeo Lungu, propunerea PSD la Ministerul Dezvoltării: „Cei de la USR sunt mult mai răi decât unii parlamentari de la AUR”

Romeo Lungu, propus de PSD pentru funcția de ministru al Dezvoltării, a declarat luni, 22 iunie, după audierea în comisiile de specialitate, că nu a negociat cu AUR și că nu poate împiedica parlamentarii formațiunii să voteze pentru învestirea Guvernului Veștea.

„PSD, în cadrul celor două comisii, are 15 voturi. Am convins încă patru parlamentari, am avut 19 până la urmă. Au fost 19 voturi pentru și 18 împotrivă. (...) Parlamentarii AUR au ieșit din sală.

Am vorbit despre Inspectoratul de Stat în Construcții, unde sunt foarte puțini angajați. Sunt foarte multe construcții în județe, iar ei sunt mai puțin de 10 angajați, există un deficit de personal.

La OPC (n.r. Oficiul pentru Protecția Consumatorilor) sunt trei angajați pe întreg județul Buzău. Sunt autorități care au deficit de personal și nu s-a gândit nimeni la acest lucru. Reforma s-a făcut din birou și nu a luat în considerare asemenea aspecte”, a transmis acesta jurnaliștilor, la Parlament.

Romeo Lungu spune că reforma administrativă promovată de guvern nu a funcționat în practică, multe măsuri fiind contestate și pierdute în instanță, iar unele instituții au nevoie de personal suplimentar, nu de concedieri.

Acesta mai afirmă că a aflat abia cu o zi înainte că este propus pentru funcția de ministru.

„Am aflat aseară, în cadrul Comitetului Politic Național de la ora 16:00. Am fost propus din partea PSD. Am citit, m-am documentat, dar foarte multe dintre problemele administrației naționale le cunosc pentru că sunt deputat și sunt în fiecare săptămână alături de oameni și de reprezentanții autorităților locale.”

Întrebat de jurnaliști despre relația sa cu Marcel Ciolacu, președintele PSD al CJ Buzău, Romeo Lungu spune: „ne cunoaștem de foarte mult timp, dar nu suntem prieteni.”

Romeo Lungu a mai vorbit despre experiența acumulată în administrația publică locală și centrală.

El spune că a condus Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău, consilier județean, angajat al Prefecturii și membru al Comisiei pentru administrație publică din Camera Deputaților.

Cum răspunde criticilor legate de studii sale

Respinge criticile legate de studiile sale, invocate de deputatul USR Radu Mihaiu în timpul audierilor, afirmând că își poate dovedi calificările cu diploma de absolvire.

„Am absolvit Colegiul Universitar Câmpina, care aparținea de UPG, Facultatea de Litere și Științe, iar cursurile se desfășurau la Câmpina. Voi lua diploma de absolvire și îi voi arăta domnului Mihaiu exact ce scrie pe ea.”

Romeo Lungu spune că nu are o problemă dacă Guvernul Veștea va fi votat și de parlamentarii AUR.

„Nu pot interzice unor colegi parlamentari de la AUR, cu care mă înțeleg foarte bine, inclusiv celor din județul Buzău, unde suntem colegi, să voteze. Nu se roagă nimeni de AUR. Eu nu m-am rugat de AUR să îmi dea voturile la această audiere.”

De asemenea, evită să spună că AUR este un partid antioccidental.

„Mă înțelegeam destul de greu cu ei la început, dar pe parcurs au învățat procedurile parlamentare. Cei de la USR sunt mult mai răi decât unii parlamentari de la AUR. Eu personal nu am negociat cu nimeni de la AUR”.

Nu în ultimul rând, asigură că PSD nu depinde de voturile AUR și că rezultatul votului de învestire va fi văzut luni seară.

Începând cu ora 21:30, plenul reunit al Parlamentului va dezbate și va vota solicitarea de învestire a Guvernului condus de Adrian Veștea.