SURSE Lista miniștrilor din viitorul guvern Veștea. Marian Neacșu, propus vicepremier și ministru de Interne

SURSE Lista miniștrilor din viitorul guvern Veștea. Marian Neacșu, propus vicepremier și ministru de Interne0
Premierul desemnat Adrian Veștea ar avea deja lista de miniștri pentru viitorul Guvern, potrivit unor surse politice. Documentul de lucru include nume din mai multe formațiuni și portofolii-cheie din Executiv și ar urma să fie depus oficial mâine, în prima parte a zilei.
Structura viitorului Cabinet Veștea ar urma să fie următoarea:
Interne – Marian Neacșu (vicepremier)
Sănătate – Alexandru Rogobete
Energie – Bogdan Ivan
Muncă – Florin Manole
Agricultură – Florin Barbu
Justiție – Radu Marinescu
Mediu – Mihai Ghigiu
Dezvoltare – Romeo Lungu
Secretariatul General al Guvernului (SGG), cu rang de ministru – Radu Oprea
Cultură – Ionuț Vulpescu
Lista miniștrilor din partea PNL
Alina Gorghiu - Vicepremier
Finanțe – Alexandru Nazare
Economie – Florin Duma
Vicepremier – Alina Gorghiu
Investițiilor Europene – Florin Zaharia
Externe – Luca Niculescu
Educație – Monica Cristina Anisie
Transporturi - Cristian Pistol (șef CNAIR)
Apărare –Sorin Câmpean
Negocierile politice pentru finalizarea componenței Executivului sunt în desfășurare.
Programul de guvernare pe care îl propune Adrian Veştea se întinde pe 68 de pagini şi cuprinde, printre altele, priorităţile pe care le va avea Cabinetul său de miniştri, care ar urma să fie votat sau respins de Parlament mâine: „Rămâne totul pentru luni la ora 11”, a spus Veștea.