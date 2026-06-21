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SURSE Lista miniștrilor din viitorul guvern Veștea. Marian Neacșu, propus vicepremier și ministru de Interne

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Premierul desemnat Adrian Veștea ar avea deja lista de miniștri pentru viitorul Guvern, potrivit unor surse politice. Documentul de lucru include nume din mai multe formațiuni și portofolii-cheie din Executiv și ar urma să fie depus oficial mâine, în prima parte a zilei. 

Marian Neacșu FOTO: gov.ro
Marian Neacșu FOTO: gov.ro

Structura viitorului Cabinet Veștea ar urma să fie următoarea:

Interne – Marian Neacșu (vicepremier)

Sănătate – Alexandru Rogobete

Energie – Bogdan Ivan

Muncă – Florin Manole

Agricultură – Florin Barbu

Justiție – Radu Marinescu

Mediu – Mihai Ghigiu

Dezvoltare – Romeo Lungu

Secretariatul General al Guvernului (SGG), cu rang de ministru – Radu Oprea

Cultură – Ionuț Vulpescu

Lista miniștrilor din partea PNL

Alina Gorghiu - Vicepremier

Finanțe – Alexandru Nazare

Economie – Florin Duma

Vicepremier – Alina Gorghiu

Investițiilor Europene – Florin Zaharia

Externe – Luca Niculescu

Educație – Monica Cristina Anisie

Transporturi - Cristian Pistol (șef CNAIR)

Apărare –Sorin Câmpean

Negocierile politice pentru finalizarea componenței Executivului sunt în desfășurare. 

Programul de guvernare pe care îl propune Adrian Veştea se întinde pe 68 de pagini şi cuprinde, printre altele, priorităţile pe care le va avea Cabinetul său de miniştri, care ar urma să fie votat sau respins de Parlament mâine: „Rămâne totul pentru luni la ora 11”, a spus Veștea.

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