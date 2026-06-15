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AUR anunță boicot la votul pentru Guvernul Veștea. Dan Dungaciu: „Poți să-l pui în fruntea lui și pe Papa de la Roma, că tot nu va funcționa”

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AUR anunță că nu va susține învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Adrian Veștea, parlamentarii formațiunii urmând să nu participe la vot sau să părăsească sala, a declarat prim-vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu.

Dan Dungaciu Foto: Inquam photos
Dan Dungaciu Foto: Inquam photos

Potrivit acestuia, deputații și senatorii AUR vor sta în bănci sau vor ieși din sală, dar nu vor participa la vot, decizia fiind una de principiu, nu una personală.

„Nu e o chestiune personală, ci este o chestiune de principiu. Așa cum noi nu am dat jos Guvernul Bolojan din cauza orgoliului personal al premierului, ci din cauza unui guvern care are probleme de performanță, cum este, în aceeași logică”, a spus Dan Dungaciu, la Antena3.

Dungaciu a pus sub semnul întrebării viabilitatea noului executiv și a programului politic asociat, susținând că un guvern cu sprijin parlamentar redus nu are capacitatea de a implementa reforme consistente.

„Dacă cineva crede că oameni care au avut aproape 80% în Parlament n-au reușit să îndeplinească niște obiective politico-economice, înțelegem acum că un guvern cu mai puțină susținere politică în Parlament vrea să preia programul Bolojan și să-l implementeze, î  în condițiile în care sunt și mai puține eventualități să treacă, iar tensiunile politice în Parlament vor fi și mai mari. Cine poate crede că aceste lucruri se vor întâmpla cu adevărat? Evident că nimeni dintre noi, cel puțin în niciun caz. Poți să-l pui în fruntea lui și pe Papa de la Roma, că tot nu va funcționa”, a adăugat acesta.

În ceea ce privește speculațiile privind o eventuală suspendare a președintelui, vehiculate în spațiul public de George Simion și Călin Georgescu, Dungaciu a precizat că nu există niciun demers formal în acest sens.

„Nu s-a luat nicio decizie politică”, a subliniat acesta, adăugând că a fost vorba doar despre întrebări și poziționări publice, nu despre o acțiune politică inițiată.

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